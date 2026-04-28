Bc. Jana Marková - Už mě vytáčí, jak se tu pořád dokola řeší Čapí hnízdo
Chcete příklad? Tak pojďme na jedno zrnko písku, kde to odnesla stará paní, která se soudila doslova až do smrti, jeden krásný zámek a velice blízko to šlo i kolem nejslušnějšího senátora Drahoše, co by býval rád i prezidentoval. Hnus je to velebnosti, tito lidé stále zastávají vysoké funkce v závětří a nikdo to řešit nechce. Myslím skutečně řešit. Tak pojďme na to.
Paní Marie Brázdová byla dědičkou zámku Líčkov, kdy jej její manžel malíř Oskar Brázda (1887 až 1977) získal jako zpustlý přesně před sto lety, v roce 1925. Na zámku býval hostem i prezident Masaryk. Brázdově rodině byl objekt zabrán nacisty a poté i komunisty, avšak v éře socialismu směli Brázdovi v objektu nadále bydlet. Paní Marii byl navrácen v rámci restitucí roku 1992.
A v tu dobu se na ní přisál rodinný známý a bývalý majitel sítě zlatnictví Primossa a obchodník se zlatem Pavel Moravec. Ten tehdy 82 letou paní přesvědčil k převodu zámku na soukromou firmu s tím, že získá její akcie a slíbil jí klidné dožití na zámku se stálým příjmem 100 tisíc korun měsíčně a též slíbil zřídit na zámku v rámci rekonstrukce galerii s obrazy jejího zesnulého manžela, akademického malíře Oskara Brázdy.
A tak s ním 13. března 2009 založila akciovou společnost Uyanga, aniž by ( dle Krajského soudu v ústí nad Labem) vůbec byla schopná důsledky svého jednání pochopit. Do firmy při založení vložila všechny své zámecké nemovitosti, které zahrnovaly i téměř dvě stě hektarů polí, to vše v hodnotě odhadnuté znalcem na 52 milionů korun. Měla za to získat 500 kusů akcií. Moravec upsal jedinou. Akorát že Marie Brázdová je od něj už nikdy neviděla.
Tohle je sice velmi smutná, ale jen jedna linka tohoto příběhu. V té o peníze přišla jen paní Brázdová, která se nakonec spravedlnosti dočkala, zámek jí byl navrácen, dodejme v katastrofálním stavu, ale ona sama dva týdny po definitivním rozsudku Nejvyššího soudu zemřela.
Ta druhá linka je ale mnohem zásadnější pro nás všechny. Na konci srpna 2013 se jako držitel akcií objevuje Jakub Kleindienst. Ten Kleindienst, jenž byl v minulosti v barvách ODS starostou města Nové Strašecí a také třeba vedl prezidentskou kampaň senátora Jiřího Drahoše a je nynější kvestor České zemědělské univerzity.
Právě ten zakládá firmu Zámecký dvůr Líčkov a začíná na ni čerpat státní dotace. A ano, tady jsme u toho. Dotace v součtu překročily 20 milionů korun, nejen na zemědělské pozemky, ale třeba i na vybudování kompostárny, kterou tu ale nikdo nikdy neviděl. A ani neuvidí. Jak se k jeho působení vyjádřil dědic po paní Marii? „Kleindienstova firma zlikvidovala chmelnice, které patří k zámku, a způsobila tím škodu za asi 40 milionů korun. A to v době, kdy byl již zákaz nakládání s majetkem. Další škody způsobila jako nájemce hospodářského dvora.“ A abychom dali prostor i panu kvestorovi, ten se vyjádřil jak jinak: „Nic o tom nevím.“ Jako obvykle.
Nicméně Kleindiens není jediný, kdo držel akcie pochybné firmy Uyanga. Jen čtyři dny po jejím založení je na čas získala třeba firma Phar Service bývalého ministr pro místní rozvoj v Nečasově vládě Kamila Jankovského.
Ale tím páni a dámy zdaleka nekončíme. Předtím totiž firma Uyanga (pořád ta, kde chudák paní Brázdová přišla o zámek) totiž poskytla zajištění jiné Moravcově firmě AUM LLC, která v Mongolsku prý podnikala s těžbou zlata. Tak konec konců měl zlatnictví, že. A Uyanga to zajištění poskytla státem ovládané České exportní bance (ČEB)! A čímpak že to ručila? Do zástavy dala nevelkou obytnou budovu, která je součástí hospodářského dvora Líčkov s tím, že po čase přihodí i rekonstruovaný zámek. Aha….
A zřejmě těmi všemi průtahy se stalo, že ČEB byla stále zapsaná v katastru nemovitostí u Líčkovského zámku, kdy zajištění se má vztahovat na pohledávky ČEB až do obří výše 100 milionů dolarů (při dnešním kurzu plus mínus 2,3 miliardy korun), jak z výpisu z katastru dále vyplývá. Jako vidíte tu částku? Někdo si potenciálně půjčil od ČEB miliardy a ručil „seníkem“ a prošlo mu to?
Perla na konec. Dle dostupných informací pohledávku za Moravcovou mongolskou firmou odprodala ČEB v roce 2016 za 30 milionů korun brněnské společnosti KaBB winkel. Za 30 milionů….
Na přímý dotaz banka reagovala takto: „Dle zákona a v souladu s principy bankovního sektoru jsme vázáni bankovním tajemstvím a bez souhlasu klienta nemůžeme k této ani jiným záležitostem poskytovat bližší informace,“ reagoval na otázky mluvčí ČEB Miroslav Nejedlý.
A vy se tady pořád dokola budete vozit po „Čapáku“? Nechcete si už vytáhnout hlavu z pozadí a mrknout se i na jiné kauzy? Víte jaký bychom mohli mít rozpočet bez všech těchto šméček? Ptám se samozřejmě řečnicky, je mi jasné, že nechcete….
Bc. Jana Marková
