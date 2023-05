Mašek (ANO): Běda mužům, kterým žena vládne

reklama

Ještě nedávno stál v čele Vojenské policie plk. Foltýn, a najednou odchod. Mnozí, a nebylo jich málo, se ptali, proč by se ministryně obrany Jana Černochová tak rychle zbavovala "svého" člověka. A ejhle, podle zdrojů Expresu: milostný vztah! Ten chlap se zamiloval do jiné vojandy, a to se asi nesmí? Avšak vojenské "drama" tím nekončí.

Dříve bylo běžné, že každý ministr měl personální pravomoc a tu si nechával na generály. Paní ministryně si prý převzala odpovědnost za všechny plukovníky s tím, že musí vědět o všem, co se s nimi děje. Paní ministryně si ještě navíc prý převzala odpovědnost za veškeré kurzy v zahraničí nad třicet dnů, takže rozhoduje i o praporčících. To samozřejmě asi nese velice špatně současný náčelník generálního štábu generál Řehka.

Mimochodem, oba své oblíbence uvedla do funkce ministryně v jeden den, a to prvního července 2022. Řehka už vyslal signál Fialovi, ale ten ho s dalším signálem poslal nazpátek na štáb. Evidentně i on je nyní v nemilosti, ale zatím srazil patky a pokračuje dál. Stát v pozoru před paní Černochovou, jako generál, je evidentně testem stability nervové soustavy. Musíme si upřímně říct, kdo z nás by to dokázal.

Asi by byl nevhodnější rozkaz "čelem vzad, pochodem chod" a parádním krokem opustit ministerstvo obrany. Bývalý šéf Vojenské policie už pracuje pro prezidenta Petra Pavla, který si ho jako schopného vojáka přivedl do týmu. Ano, nastoupit "pod" Černochovou, to je evidentně krok jak k absolutní lidské, tak profesní podřízenosti a ztrátě sebevědomí. Co asi dál naše ministryně války předvede? Vojenské "drama" nekončí, tím si můžete být na sto procent jistí.

