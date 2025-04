Mašek (ANO): Digitální stavební řízení v podstatě paralyzovalo výstavbu nových bytů

Vážená paní místopředsedkyně, kolegové, také na pana poslance Bartoše, vaším prostřednictvím. Digitální stavební řízení v podstatě paralyzovalo výstavbu nových bytů. O co by nám mělo jít všem, je stavět právě byty pro mladé, sociální byty. Pane ministře, nebo bývalý pane ministře, prostřednictvím paní předsedající, vy máte zásadní podíl na tom, že jsme se dostali do situace, kdy se prakticky nestaví. Teďka přicházíte s alternativou za dalších 1,5 miliardy vstupních a dalších nákladů, že s tím zbytkem bytů, které tady máme po našich předcích, hodláte obchodovat formou státní realitky a obhospodařovat to, co tady moji kolegové, kteří mají zkušenosti z komunální politiky, vědí a deklarují, že řeší jednotlivá města. Pokud některá zaspala, povzbuďme je k tomu, aby to dělala také.

Ale rozhodně vlastně mlžíte tady ten problém, který jste začal, hledáte jinou alternativu. Já jsem si už také dneska všiml v tisku výčtu těch škod, které digitální stavební řízení způsobilo, vyčíslení na těch 45 miliard. Na to, že není pravda - pokud tedy to, co se píše a co zveřejnil novinář Půr a uvidíme to v nejbližších dnech - že to stálo dokonce dvě miliardy a za tím je jeden velký neúspěch, váš neúspěch, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, tak v této souvislosti bych velmi navrhoval, abychom se aktivity celostátní realitky zřekli a abychom spíš šli cestou toho, aby se obnovilo funkční stavební řízení, abychom stavěli nové byty pro mladé, protože to je ta správná cesta. Děkuji.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



