Mašek (ANO): Hlavně nenápadně, pane Rakušane

STAN chce místopředsedu Sněmovny. Rakušan slibuje, že „nebudou destruktivní“. Jo, jasně. A nakonec koho asi navrhne? Sebe! Protože kdo jiný by se na to hodil, že? Hele, Vítku, my vám to věříme asi tak jako Fialovi, když tvrdil, že nezvedne daně, nezvýší věk odchodu do důchodu a do čtyř let zde budou německé platy. Víme, jak to dopadlo.
Takže klidně buďte destruktivní, klidně si v koutku šoupejte nohama? Pekarová vám určitě ráda poradí, jak to dělat s elegancí a demokraticky. Nejlepší by bylo, kdybyste šel zpátky do Kolína… jenže tam už vás taky moc nemusí, co?
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Najednou se všichni ohánějí nějakým „poměrným systémem“, ale když měl klub se čtyřmi poslanci svého místopředsedu a daleko větší klub z opozice nedostal vůbec nic, to vám nevadilo. Vaše paměť je zřejmě krátká a hodně selektivní. Kdyby se to tehdy udělalo férově a ve férovém poměru, mohli jste mít od Okamury i dalších alespoň klid.
Na opozici nezbývají dvě místa, jako minule? Ne? To je „velkorysá nabídka“, ne? „Nebudeme destruktivní“ – přeloženo do češtiny: Budeme v pohodě, dokud bude po našem! Hlavně nenápadně, pane Rakušane. Hlavně nenápadně. Nikdo si přece nevšimne, že vám zase jde o funkce a vliv.
A to vyhrožování Vildumetzové? To vám jen tak ulétlo, že ano? Pamatujete? Už ne, že? Máte celkem poškozenou paměť, asi od toho Dozimetru a speciálního telefonního aparátu. No, máme tu krásný precedens z minulé vlády. SPD tehdy místopředsedu nedostalo, zato Piráti se čtyřmi poslanci ano. Takže kde jste byli tehdy, demokrate Rakušane? Kde byl tehdy ten váš slavný „poměrný přístup“? Asi jste tehdy zrovna telefonoval. Chápu šifráček!
Takže ještě jednou a nahlas: Před čtyřmi lety Pekarová, coby třetí nejvyšší ústavní činitelka, suše prohlásila, že opozice má „sedět v koutě a šoupat nohama“. No, milý Vítku, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Co vy na to?
A tak se nedivte, že už na váš brekot nikdo nemá nervy. Všem už s vámi totiž dochází trpělivost.
autor: PV