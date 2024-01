Mašek (ANO): Hodinu trvající lustrace zbraní – to je hodně dlouhý čas

reklama

Zdravím všechny,

zasedal VYBOR PRO BEZPEČNOST. Padaly otázky, je na některé bylo odpovězeno.

Nejprve citace z tisku:

"Poslanec ANO Jiří Mašek na jednání výboru uvedl, že policie podle některých informací věděla, že střelec je psychicky narušený a může být nebezpečný. Pozastavil se nad tím, že policisté nevyklidili nebo nezajistili všechny budovy fakulty v Praze.

Policejní ředitel Petr Matějček se hájil tím, že policisté měli informaci, že střelec chce spáchat sebevraždu. „My jsme opravdu pracovali s tím, že je to človíček, který jede do Prahy spáchat sebevraždu,“ řekl. Upozornil na různorodost informací o možném výskytu střelce a v místě pozdější střelby ho v době příjezdu první hlídky nikdo neviděl.

To ani nemohl, když byl na cestě. Řekl, že první na fakultě byla řadová hlídka, která pátrala po osobě se sebevražednými úmysly. „Když jsme začali zasahovat, měl jsem na místě 264 policistů.

Dalších 226 jsem tam pak navelel“ uvedl. Je přesvědčen o tom, že policie udělala v dané době maximum možného."

Na výboru se poslanci Mašek, Ryba, Lang a další se ptali na časové souvislosti zásahu.

Mj. proto, že je na co se ptát. Harmonogram zásahu zveřejnila policie na tiskové konferenci a to poté, co došlo k jeho úniku do médií vč. Seznam Zprávy, kterým policie potvrdila pravost uvedených informací a propustila za únik zodpovědného zaměstnance.

Kdyby se ten únik nestal, šlo by dle police o „utajovaná data“ ve vztahu k probíhajícímu trestnímu řízení a novináři a veřejnost by se neměli na co ptát.

A to nejpodstatnější, na co jsme se ptali na výboru, bylo časové okno dne 21.12.2023 mezi 13.20 a 14.54 hod:

13.20 hod: Policie vyhlašuje celostátní pátrání po nebezpečném ozbrojeném pachateli

- v tu chvíli už cca hodinu vědí policisté, že v místě pachatele je jeho mrtvý otec a v domě nástražný výbušný systém

- hodinu už mají SMS s informací, že se pachatel jede zabít do Prahy (detail zprávy dosud nezveřejnili)

- a právě ve 13.20 (tedy po hodině zjistili v databázi, že je držitelem „útočných zbraní“) - proto bylo vyhlášeno celostátní pátrání

- hodinu trvající lustrace zbraní – je hodně dlouhý čas

Připomeňme si, že byl v užším kruhu podezřelých z Klánovického lesa. Už znali jméno. Policie v registrech vše má online.

13.32 hod: dvě policejní hlídky přijeli do budovy FF (tedy za 12 min po vyhlášení celostátního pátrání po nebezpečném pachateli)

Vedení pražské policie vyslalo do akce 264 policistů a policistek ve středu města

-skvělá reakce, na výboru jsem pochválil. Byly všude, jen ne u hlavní budovy FF.

Jako poslanci jsme však kritizovali činnost hlídky na FF, která se dle svědků omezila oslovením náhodných zaměstnanců a studentů a pracovníka recepce s tím, že se může dostavit muž, který může být ozbrojený dotazovali se, zda znají osobu pachatele, ukázali jim fotku a poučili v případě, že dorazí volat na 158, odmítli návrh jít o patro výš a informovat vedení fakulty, které tam mělo zasedání, policisté zašli na studijní oddělení zjistit, kde má mít pachatel dle rozvrhu výuku a z budovy odjeli.

Čtyři ze 264 policistů byli na správném místě 12 minut po vyhlášení celostátního pátrání, ale odjeli.

Na můj dotaz proč, mi odpověděl ředitel pražské policie, že jsou to mladí nezkušení policisté a zjistili, že výuka pachatele má probíhat v jiné budově. I když budova, v které byla většina výuky byla právě budova, kterou opustili a nikdo ji nehlídal.

Dotázal jsem se, kdo tyto mladá policisty a všech 260 dalších řídil, kdo jim dával instrukce. Argumentoval jsem tím, že jako bývalý ředitel jedné ze základních složek IZS vím, jak má probíhat operační a taktické řízení zásahu.

(poznámka - v tomto případě šlo o pátrání po ozbrojeném, nebezpečném pachateli, držiteli útočných zbraní, který se jede zabít a může ohrozit jiné osoby)

Teprve v 15.54, zcela správně po ohlášení střelby PČR postupovala podle STČ AMOK – zásah proti šílenému střelci.

Ten policie hodnotí a vyhýbá se komunikaci o chybách, které začátku střelby na FF předcházeli. Tedy pátrání po známém, nebezpečném a ozbrojeném pachateli.

Policie odmítla komentovat dotaz kolegy Langa, zda měl pachatel zbraně u sebe (využití existujících kamerových systémů v ulicích), nebo je měl i se střelivem předem rozmístěné v budově.

Potom by evakuace budovy, stejně jako v Celetné, nebo rozmístění hlídek před budovou fakulty na Palachově náměstí s velkou pravděpodobností zamezilo vstupu pachatele do budovy.

Vše by bylo jinak, pachatel mohl být zadržen, pachatel na druhou stranu mohl střílet a vraždit jinde. Bohužel.

Policie přiznává pod tíhou svědectví nekomunikaci s vedením fakulty, přitom se zdráhá označit, za špatné rozhodnutí odvolání hlídek z hlavní budovy a omítá odpovědět na otázku, kdo celý zásah řídil a zda bude vyvozena osobní zodpovědnost.

Státní zástupkyně na můj dotaz na výboru, zda na otázky k operačním a taktickému řízení zásahu od vyhlášení celostátního pátrání do střelby mohou policisté odpovídat, odpověděla, že ANO, nejde o součást trestního řízení.

Jednání výboru pro bezpečnost bylo v bodu vyhodnocení zásahu na FF přerušeno, a tak máme prostor. Pokud to bude k něčemu platné, se dále ptát a dostat od policejního prezidenta a ministra vnitra odpovědi na otázky nás politiků, studentů a učitelů FF, novinářů a široké veřejnosti.

Nejde o to kritizovat, po bitvě je každý generál ale po každé bitvě musí přijít vyhodnocení a ponaučení, aby to, co se stalo… se už nikdy neopakovalo.

Zdá se ale, že vedení policie profesní sebereflexe chybí. To by pak ale, pane ministře, měla přijít zodpovědnost politická.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



