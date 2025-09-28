Mašek (ANO): Hřibe, tohle není metro, to je tunel

29.09.2025

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolení kampani předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba

Mašek (ANO): Hřibe, tohle není metro, to je tunel
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Pirátský předseda a náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib se na kandidátce Pirátů hrdě prezentuje jako „autor systému eRecept“ a „stavitel metra a mostů”. Jenže … fakt? Opravdu? To myslí vážně?

eRecept – legenda, nebo habaďůra?

Hřib se v roce 2018 sám označil v rozhovoru pro iRozhlas za „spolutvůrce a hlavního architekta eReceptu“. Zní to jako hustý životopisný bodík, že? Jenže sotva pár měsíců nato se ukázalo, že zakázky firem, v nichž Hřib působil, včetně centrálního úložiště eReceptů vyšetřuje policie. A co udělal „hrdý architekt“? Vzal nohy na ramena. Najednou prý pracoval na „jiných projektech“.

Centrální úložiště? Kdepak, to on přece ne. To jen náhoda, že se jeho jméno s projektem spojovalo. Fakt náhoda? Nebo zbabělá otočka? A teď, po sedmi letech, kdy se celá věc trochu usadila, Hřib zase slavnostně vystupuje na kandidátce a bije se do hrudi: Ano, eRecept, to je moje dílo!

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Metro a mosty – nebo spíš průsery a fiaska?

A teď k těm „metru a mostům“. Zdeněk Hřib se pasuje do role stavitele. Fakt? Tak kde je to metro D, které už mělo stát? Známe – výběr dodavatele zrušený, stavba se zpožďuje, náklady rostou. Kdo za to může? To není „stavění“, to je tragédie.

A co slavný Libeňský most? Ten měl projít citlivou rekonstrukcí, kterou Hřib tak rád prezentoval. Jak to dopadlo? Porušení zákona, zákaz pokračovat v projektu. To má být vizitka „stavitele mostů“? Nebo spíš vizitka člověka, který všechno akorát zazdí?

Hřibe, Hřibe… Kolik ještě těchhle báchorek o sobě budeš vyprávět? Fakt si myslíš, že voliči jsou úplně blbí a nechají se opít rohlíkem? Že jim stačí na plakát napsat „stavím metro“ a „autor eReceptu“ a oni ti to sežerou i s navijákem?

Kolikrát ještě budeš měnit příběh podle toho, jak se ti to zrovna hodí? Kolikrát ještě zvedneš ruce a prohlásíš: „To já ne, to ti druzí“, a pak, když se prach usadí, se k tomu slavně přihlásíš? Řekni nám, Zdeňku. Jsi autor eReceptu, nebo nejsi? Stavíš metro a mosty, nebo je jen zdržuješ a prodražuješ?

Kolikrát ještě otočíš kabát, než ti dojde, že lidi už mají těchhle pohádek plné zuby? Protože jedno je jisté: Jako autor PR bublin jsi první liga. Ale autor eReceptu? Stavitel metra? Stavitel mostů? To už hraničí s čistou fantazií!

kampaň , Mašek , ANO , Hřib

kampaň , Mašek , ANO , Hřib

autor: PV

