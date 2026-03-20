Mašek (ANO): Je na čase, aby se lidé přestali tvářit, že je všechno v pořádku

Přepis rozhovoru premiéra s prezidentem v deníku N? Takže! Premiér Babiš si stěžuje, že když jedná s panem prezidentem, druhý den si může přečíst přesně ten svůj rozhovor v Deníku N.
Říká "velice zvláštní".
No, zvláštní? To už je dávno za hranou zvláštního! Po tom všem podivném, co přichází z Hradu, to už ani nepřekvapuje!
A teď se podívejme, kdo vlastně ten slavný Deník N drží:
Nadace Independent Press – drží většinový podíl, mezi 55–66 %.
Slovenský Denník – kolem 28 %.
Menší podíl zaměstnanci, to už je drobná třešnička na dortu.
Nadace Independent Press je zásadní, do ní původní investoři vložili podíly. Jasně, na začátku to bylo pár bohatých podnikatelů, kteří do projektu nasypali desítky milionů korun.
Potom ty podíly převedli do nadace.
A hádejte co?
Někteří z těchto "filantropů" pak financovali i prezidentskou kampaň Petra Pavla.
Zvláštní? Ne, logické!
Byl Petr Pavel v redakční radě Deníku N? Ano, byl členem redakční rady a v roce 2019 z ní odešel. To není žádné tajemství. O tom už se psalo dávno!
Když se teď podíváme, jaké informace Deník N dostává, nemůžete necitovat "koho chleba jíš, toho píseň zpívej"?
Fakt si někdo myslí, že je normální, aby se přepis nebo snad zvukové záznamy jednání premiéra s prezidentem dostávaly rukou redakce?
Nebo kde ty informace berou?
Mají snad v redakci skleněnou kouli?
Je tohle normální, bylo to s vědomím obou aktérů rozhovoru?
Zjevně ne.
Tady jde o kontrolu a vliv. Je na čase, aby se lidé přestali tvářit, že je všechno v pořádku. Toto v pořádku není!
