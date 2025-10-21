Mašek (ANO): Jestli dnes někdo nemá právo moralizovat, je to Rakušan

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na kritiku, že dva týdny po volbách nemá vítěz ještě složenou vládu

Mašek (ANO): Jestli dnes někdo nemá právo moralizovat, je to Rakušan
Když už nás padre Rakušan s úsměvem v televizi cupoval, že prý „čtrnáct dní po volbách není vláda“, bylo by fajn, kdyby si tenhle velký učitel politické odpovědnosti občas zametl před vlastním prahem. My si totiž velmi dobře pamatujeme, jak tehdy sestavovali nynější vládu oni.

Když jejich kamarád a místopředseda STAN, pan Věslav Michalik, musel koncem listopadu oznámit, že se o post ministra průmyslu a obchodu nakonec ucházet nebude? A proč? Protože měl firmu na Kypru, protože nikdo pořádně nevěděl, co tam teče za peníze, a protože se to celé smrdělo na sto honů.

A co tehdy dělal jejich velký morální guru Gazdík? Tenkrát stál před kamerami, dmula se mu hruď a říkal: „My za ním stojíme. Musí se to vysvětlit.“ Jo, vysvětlit - úsměvné, že? Zatímco v pozadí dál tekly miliony přes Kypr a Redlova parta jim sypala lopaty peněz do kampaně PirStanu. O pár měsíců později - zátahy, zatýkání, Dozimetr. Celá ta jejich morální partička se sesypala jak domeček z karet.

V době, kdy sestavovali vládu, měli stále šifrované telefony, krycí jména a kontakt přímo na Redla. To ještě předtím, než je dali dětem v průběhu vyšetřování policií na hraní. A než to všechno prasklo, „byl odejit“ policejní prezident, „rychle se připravila“ reorganizace NCOZ a Redlův člověk byl dosazován do čela civilní rozvědky, pošty a dalších institucí!

A tak až zase bude příště pan Rakušan v televizi moralizovat, že někdo „neumí postavit vládu za čtrnáct dní“, tak ať si vzpomene, jak to vypadalo, když vládu skládal on. Ať si vzpomene na Michalika a jeho kyperskou firmu, na Gazdíka a na Redla, co tahal za nitky. Protože tohle všechno není žádná dávná historie.

A jestli dnes někdo nemá právo moralizovat, tak je to právě Rakušan a celá ta jeho svatá trojice z Dozimetru! My jsme opravdu nezapomněli.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
