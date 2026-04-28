Mašek (ANO): Kontrola má stát na faktech, ne na uřvaném davu

28.04.2026 18:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obecnímu bytu ministryně Mrázové.

Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Ministryně a obecní byt, „nová kauza“? Nový „hon na čarodějnice“? Přejdu to, že ji reportéři nahánějí ve 23 h večer v chodbách sněmovny, kde by se nemělo natáčet.

O co jde? Politička bydlela v obecním bytě, platila nájem podle smlouvy a teď se z toho dělá skoro zločin století.

V zemi, kde mizí miliardy, kde se kamarádům přihrávaly zakázky kamarádům ze STANu a TOP 09, kde lidi dřou od rána do večera, někteří novináři burcují veřejnost, že někdo legálně bydlel v městském bytě.

Řekněme si to narovinu.

Pokud člověk dostane obecní byt podle pravidel, splnil podmínky a normálně platí nájem, tak ještě nic neukradl, nikoho neobešel.

Obecní byt není hotel na víkend ani charita na tři měsíce. Je to normální nájemní vztah podle smlouvy.

Navíc ten byt získala Zuzana Mrázová v době, kdy byla její situace úplně jiná.

Byla v pracovním poměru, měla dvě malé děti, řešila život, budoucnost.

Každý člověk ví, že právě tehdy se počítá každá koruna a stabilní bydlení je k nezaplacení.

To neznamená žádný luxus. Teď se najednou ozývají hlasy, že když se později dostala do vysoké funkce, měla okamžitě odejít.

Podle čeho přesně?

Podle zákona? Ne.

Podle smlouvy? Taky ne.

Lidi si zjevně myslí, že když se někdo stane ministrem, tak se ráno probudí a už má vilu za Prahou a bezstarostný život. Tak to fakt nefunguje. Funkce dnes je, zítra být nemusí.

Politika není doživotní jistota.

Jeden den sedíte na ministerstvu, další den hledáte práci a řešíte, z čeho zaplatíte hypotéku nebo nájem – jako každý jiný.

Pokud smlouva běžela dál, nájem byl placený a vše bylo podle pravidel, tak co přesně je ten skandál? Že se někomu nelíbí, že neodešla sama? To je spíš problém jejich pocitů než něčí vina.

Samozřejmě musí veřejní činitelé snášet větší kontrolu. To je v pořádku.

Kontrola má ale stát na faktech, ne na uřvaném davu, který si potřebuje na někom vybít frustraci.

Dnes je to obecní byt, zítra to bude délka sukně nebo značka auta.

Skutečná otázka není, co udělala špatně ona. Skutečná otázka je, proč se u nás raději kope do člověka, který nic neporušil, než aby se řešily opravdové průšvihy. Nemusí se vám líbit, že tam zůstala bydlet. To je vaše právo. Ale dělat z ní podvodnici jen proto, že využila legální nájem jako tisíce jiných lidí, je trochu „podpásovka“.

Musím připomenout i ten předpůlnoční „novinářský atak“ na půdě sněmovny.

Opravdu to je tak žhavé téma, že to nesneslo odkladu a zaslání seriózního dotazu, nebo slušné pozvání k rozhovoru na toto téma?

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

Mašek , ANO , Mrázová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vaří opozice a jí nakloněná média kauzu z ničeho?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Financování veřejnoprávních médií

Tvrdíte, že když bude financování veřejnoprávních médií z rozpočtu, bude dobrovolné. Jak jako? Jak se lidi budou moc rozhodnout, zda jejich peníze z rozpočtu mají jít na jejich financování? A kdo bude určovat tu kvalitu, o které se zmiňujete, a za níž máme platit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

