Mašek (ANO): Kontrola má stát na faktech, ne na uřvaném davu

Ministryně a obecní byt, „nová kauza“? Nový „hon na čarodějnice“? Přejdu to, že ji reportéři nahánějí ve 23 h večer v chodbách sněmovny, kde by se nemělo natáčet.
O co jde? Politička bydlela v obecním bytě, platila nájem podle smlouvy a teď se z toho dělá skoro zločin století.
V zemi, kde mizí miliardy, kde se kamarádům přihrávaly zakázky kamarádům ze STANu a TOP 09, kde lidi dřou od rána do večera, někteří novináři burcují veřejnost, že někdo legálně bydlel v městském bytě.
Řekněme si to narovinu.
Pokud člověk dostane obecní byt podle pravidel, splnil podmínky a normálně platí nájem, tak ještě nic neukradl, nikoho neobešel.
Obecní byt není hotel na víkend ani charita na tři měsíce. Je to normální nájemní vztah podle smlouvy.
Navíc ten byt získala Zuzana Mrázová v době, kdy byla její situace úplně jiná.
Byla v pracovním poměru, měla dvě malé děti, řešila život, budoucnost.
Každý člověk ví, že právě tehdy se počítá každá koruna a stabilní bydlení je k nezaplacení.
To neznamená žádný luxus. Teď se najednou ozývají hlasy, že když se později dostala do vysoké funkce, měla okamžitě odejít.
Podle čeho přesně?
Podle zákona? Ne.
Podle smlouvy? Taky ne.
Lidi si zjevně myslí, že když se někdo stane ministrem, tak se ráno probudí a už má vilu za Prahou a bezstarostný život. Tak to fakt nefunguje. Funkce dnes je, zítra být nemusí.
Politika není doživotní jistota.
Jeden den sedíte na ministerstvu, další den hledáte práci a řešíte, z čeho zaplatíte hypotéku nebo nájem – jako každý jiný.
Pokud smlouva běžela dál, nájem byl placený a vše bylo podle pravidel, tak co přesně je ten skandál? Že se někomu nelíbí, že neodešla sama? To je spíš problém jejich pocitů než něčí vina.
Samozřejmě musí veřejní činitelé snášet větší kontrolu. To je v pořádku.
Kontrola má ale stát na faktech, ne na uřvaném davu, který si potřebuje na někom vybít frustraci.
Dnes je to obecní byt, zítra to bude délka sukně nebo značka auta.
Skutečná otázka není, co udělala špatně ona. Skutečná otázka je, proč se u nás raději kope do člověka, který nic neporušil, než aby se řešily opravdové průšvihy. Nemusí se vám líbit, že tam zůstala bydlet. To je vaše právo. Ale dělat z ní podvodnici jen proto, že využila legální nájem jako tisíce jiných lidí, je trochu „podpásovka“.
Musím připomenout i ten předpůlnoční „novinářský atak“ na půdě sněmovny.
Opravdu to je tak žhavé téma, že to nesneslo odkladu a zaslání seriózního dotazu, nebo slušné pozvání k rozhovoru na toto téma?
