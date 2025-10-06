Mašek (ANO): Lidovci s ODS pěkně zatočili

Tak se nám kvůli zatraceným kroužkům možná rozpadne celá koalice Spolu. Ale upřímně? Nakonec asi nerozpadne. Jen si budou hrát svoje divadýlko, aby to navenek nevypadalo blbě.
Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?
Lidovci s ODS pěkně zatočili. Strana, která má volební potenciál sotva tři procenta, má šestnáct poslanců! A místo aby mlčeli a byli rádi, že se vůbec dostali do sněmovny, tak si teď začínají hry o placené pozice!
Komedie pro lidi! Chtějí si udělat tři kluby, každý mít svoje místečko, svoje křeslo, svoje razítko. Chtějí být všude – ve vedení Sněmovny, ve výborech, prostě všechno obsadit. A proč? Protože každý klub dostává peníze.
Každý předseda klubu má přednostní právo mluvit, takže budou blokovat, brát si dvouhodinové přestávky na kluby a dělat si, co se jim zachce. A to nejlepší? Klub mohou mít už tři poslanci. Tohle se kdysi zavedlo kvůli Pirátům, a teď se to těmhle hochům dokonale hodí.
Rozdělí se, aby se pak zase spojili, jenom aby urvali víc! Klasická politická hra: navenek principy, uvnitř lov na prebendy. Tohle není žádná ideologie, je to jenom hlad po funkcích. Hladových krků je v těch stranách jako kobylek a teď se rvou o každou židli, každý plat, každý sekretariát.
Kdo ještě věří, že kandidovali jako jeden subjekt, a pak zůstanou pohromadě, ten žil v pohádce. Tohle je opravdu jenom hra o korýtka – o voliče, ideje a programy jim tady fakt nejde! Takže tak!
autor: PV