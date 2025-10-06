Mašek (ANO): Lidovci s ODS pěkně zatočili

06.10.2025 13:09 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pokračování koalice Spolu

Mašek (ANO): Lidovci s ODS pěkně zatočili
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Tak se nám kvůli zatraceným kroužkům možná rozpadne celá koalice Spolu. Ale upřímně? Nakonec asi nerozpadne. Jen si budou hrát svoje divadýlko, aby to navenek nevypadalo blbě.

Anketa

Jakou funkci by si zasloužil Petr Fiala po konci v úřadu předsedy vlády?

0%
2%
0%
8%
90%
hlasovalo: 14379 lidí

Lidovci s ODS pěkně zatočili. Strana, která má volební potenciál sotva tři procenta, má šestnáct poslanců! A místo aby mlčeli a byli rádi, že se vůbec dostali do sněmovny, tak si teď začínají hry o placené pozice!

Komedie pro lidi! Chtějí si udělat tři kluby, každý mít svoje místečko, svoje křeslo, svoje razítko. Chtějí být všude – ve vedení Sněmovny, ve výborech, prostě všechno obsadit. A proč? Protože každý klub dostává peníze.

Každý předseda klubu má přednostní právo mluvit, takže budou blokovat, brát si dvouhodinové přestávky na kluby a dělat si, co se jim zachce. A to nejlepší? Klub mohou mít už tři poslanci. Tohle se kdysi zavedlo kvůli Pirátům, a teď se to těmhle hochům dokonale hodí.

Rozdělí se, aby se pak zase spojili, jenom aby urvali víc! Klasická politická hra: navenek principy, uvnitř lov na prebendy. Tohle není žádná ideologie, je to jenom hlad po funkcích. Hladových krků je v těch stranách jako kobylek a teď se rvou o každou židli, každý plat, každý sekretariát.

Kdo ještě věří, že kandidovali jako jeden subjekt, a pak zůstanou pohromadě, ten žil v pohádce. Tohle je opravdu jenom hra o korýtka – o voliče, ideje a programy jim tady fakt nejde! Takže tak!

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mašek (ANO): Švejdar chce zpátky do čela policie. Odešel kvůli Rakušanovi
Mašek (ANO): Tohle má být elita naší armády? Opilí jak carští důstojníci?
Mašek (ANO): My zase budeme dělat mrtvého brouka, pane Rakušane?
Mašek (ANO): Ruský prachy ve STANu? To si dělají srandu?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Mašek , ANO , SPOLU

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte se třemi poslaneckými kluby ve sněmovně pro koalici Spolu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Souhlasím s vámi, až na jedno

Moc se mi líbí tento váš článek - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Pestova-ANO-Nesouhlas-s-vladou-neni-extremismus-Opozice-neni-nepritel-780599 a souhlasím s vámi. Jen jedno, nemyslíte, že respekt k druhým chybí vám všem politikům? Když někdy sleduji, jak se mezi sebou dohad...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Novinky ve volebním systému jasně utlačují menší kraje

11:17 Vích (SPD): Novinky ve volebním systému jasně utlačují menší kraje

Karlovarský a Liberecký kraj připravily volební inovace o celé tři poslanecké mandáty. Jen čtyři pos…