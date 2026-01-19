Mašek (ANO): Miliardy v luftu, výsledek nula

Další Rakušanova past! A tohle si dočtěte až do konce! Lubomír Metnar, současný ministr, převzal po Rakušanovi nejen židli, ale i pořádný průšvih!
Cituji:
„Nejenže Fialova vláda utratila miliardy za rádoby digitalizaci bez viditelných výsledků, ale systémy jako e-Legislativa se od začátku potýkají s technickými problémy a jsou mimořádně složité na obsluhu. K absolutně zpackanému digitálnímu stavebnímu řízení se tak přidává další selhání. Digitalizace zákonů má smysl, ale nejdřív ji musíme uvést do funkčního stavu. Stejně jsem reagoval i na zjištění NKÚ – chceme digitalizaci, která funguje v praxi, nejen na papíře. e-Legislativa není jednoduchý projekt, to ale neznamená, že ji nelze dát do pořádku. Proto jsem hned po svém nástupu zadal úkoly, aby konečně vzniklo funkční řešení pro tvorbu zákonů.“
A teď k věci.
O co tady sakra jde?
Česká digitalizace v praxi!
Projekt digitalizace legislativního procesu měl původně stát skoro půl miliardy korun. Mělo to být něco, co posune stát do 21. století – žádné „tužka, papír“, ale moderní elektronické podávání návrhů zákonů. Na projekt nám dokonce Evropská unie přislíbila necelých 400 milionů Kč.
Za takové peníze by člověk čekal skoro raketu z NASA, ne?
A realita?
Po x letech to nefunguje. Ani omylem!
Už to začalo za Hamáčka a za poslední 4 roky to spadlo ještě hlouběji.
Podle NKÚ ministerstvo vnitra totálně selhalo, a ještě k tomu rozpočet projektu zdvojnásobilo.
Prostě klasika: miliardy v luftu, výsledek nula.
A teď trefa od Daniela Vávry, který to vystihl naprosto přesně:
„Vývoj kancelářské aplikace pro stát stál miliardu, trval 9 let a ta věc nefunguje. Vývoj KCD2 byl levnější, trval kratší dobu a ta věc existuje a má miliony uživatelů.
Jen tak mimochodem, pro vývoj hry jsme si vyvinuli vlastní vývojářské nástroje, včetně toolu na psaní a scriptování (programování) questů, na kterém mohlo online kolaborovat více lidí zároveň. Tu aplikaci víceméně programoval jeden člověk a troufám si hádat, že funkcionalitou bude mnohem komplikovanější než fancy online databáze s hnusným předpotopním rozhraním, což je průvodní znak všech aplikací pro stát.
Podobně obludné jsou veškeré další "aplikace" státní správy. Dodnes jsem kupříkladu pořádně nepřišel na to, jak se mam přihlásit do mobilní aplikace datovky. A i ta webová verze vypadá jako amatérské webovky v devadesátkách. Chybí jen animované gify a pan sponka.
Já si skoro troufám tvrdit, že lidé ve "vývoji" těchto aplikací pro stát namoření, by měli nést trestní odpovědnost.
Jen tak pro představu. Miliarda korun na 9 let představuje plat cca 100 000 měsíčně pro STO programátorů po celou dobu. Myslíte, že těch devět let za tu miliardu pracovalo 100 programátorů na té neexistující věci?“
A to je přesně ono!
Tady se x let utrácely peníze, výsledek nula, a stát si ještě hraje na „digitalizaci“.
Miliarda v čoudu, systém nefunguje, a Rakušan místo omluvy radši mluví o „komplexitě projektu“.
Komplexní je tak maximálně rozkrádání veřejných peněz!
Pane Rakušane, vaše slavná „Česká digitalizace v praxi“ je jen další mastný fičák do kapsy někomu z IT byznysu.
Fakt děkujeme, ale už nikdy víc!
