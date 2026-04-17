Mašek (ANO): Ne, tohle není chaos. Tohle je tvrdá hra o zdroje

18.04.2026 12:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k roli USA pod Donaldem Trumpem.

Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Fakt mě baví, jak ještě pořád existují lidi, co si jedou tu pohádku, že Donald Trump je jenom nějakej náhodnej klaun v červený čepici, co se ráno probudí a podle nálady tweetuje, co ho zrovna napadne. To už dneska není ani naivita — to je regulérní ignorace reality.

Protože když se na to podíváte bez růžových brýlí a začnete si ty věci skládat vedle sebe, začne to připomínat dost tvrdou, cynickou a hlavně účelovou hru.

Ukrajina. Konflikt, sankce, odstřižení Evropy od levných surovin z Ruska.

Výsledek? Evropská unie se dobrovolně střelila do kolene.

Energie drahá, průmysl ztrácí konkurenceschopnost, firmy balí kufry nebo přesouvají výrobu jinam.

A kdo na tom vydělává? No tak se zkuste zamyslet.

Mezitím Spojené státy jedou úplně jinou strategii. Posilování vlastní těžby, investice do rafinérií, tlak na energetickou soběstačnost. Ne řeči o ideálech — tvrdá infrastruktura, tvrdý čísla. Prostě kontrola nad tím, bez čeho se moderní ekonomika ani nehne.

A pak tady je Venezuela.

Dlouhodobě rozbitá země, ale zároveň sedící na jedněch z největších zásob ropy na planetě.

Najednou znovu v hledáčku, tlak na změny, geopolitický šachy.

Náhoda? Jasně, určitě.

Do toho Írán a celý region kolem. Neustálé napětí, hrozby konfliktu, destabilizace. A uprostřed toho všeho Hormuzský průliv — úzké hrdlo, kterým protéká obrovská část světové ropy. Kdo tohle kontroluje nebo aspoň dokáže rozkolísat, ten má v ruce páku na ceny, na trhy, na celý státy.

A pak ty tankery.

Prázdný lodě, co čekají, mění trasy, otáčejí se podle toho, kam zrovna fouká geopolitickej vítr. Trh nervózní, ceny lítají nahoru dolů.

A Evropa?

Ta jen kouká a bude to celý platit. Dražší energie, dražší výroba, dražší život. Z ideologických keců se fakt továrny nerozjedou. A teď mi někdo s vážnou tváří bude tvrdit, že tohle všechno je jen sled náhod? Že to je chaos? Že za tím není žádná logika?

Ne, tohle není chaos.

Tohle je tvrdá hra o zdroje, logistiku, kontrolu nad trhem a o to, kdo bude diktovat podmínky. Možná to není dokonale naplánovaný od A do Z, možná se spousta věcí vyvíjí za pochodu — ale rozhodně to není jen bezhlavý pobíhání sem a tam.

Spíš to vypadá tak, že někdo chápe, že svět stojí na energii, surovinách a kontrole tras… a někdo jinej se mezitím utápí v iluzích a bude za ně sakra draze platit.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Chápu dobře, že teď kritizujete Trupma?

Cožpak ho ANO nepodporovalo? Nenosil snad Babiš na jeho počest červenou kšiltovku? A co si o něm teda upřímně myslíte? A co (kdo) myslíte, že přijde po něm?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

