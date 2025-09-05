Mašek (ANO): Neoprávněné sledování opozice, novinářů i občanů armádou

06.09.2025 6:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k otázce, zda ministryně obrany je sto popřít možnost zneužití vojenského zpravodajství.

Mašek (ANO): Neoprávněné sledování opozice, novinářů i občanů armádou
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Toto jsou otázky, na které musí zaznít jednoznačná odpověď. Proto Vás, paní Černochová, veřejně vyzývám k jasnému a srozumitelnému prohlášení.

Věřím, že tentokrát nebudete mlčet a že na tento dopis, který jsem Vám zaslal, odpovíte obratem. Byl zaslán jako doporučený dopis i podán jako interpelace u paní Pekarové.

Česká veřejnost má právo vědět, jak to je.

Už delší dobu je Ministerstvo obrany, které vedete, pod palbou silné kritiky.

A není to náhoda.

Stačí připomenout jen pár příkladů: kauzy kolem neoprávněného šmírování opozice, novinářů a občanů ze strany Armády ČR, netransparentní a problematické nákupy, od letounů F-35, přes vozidla Supacat, až po polní kuchyně. A to je jen špička ledovce.

Na tristní výsledky Vašeho resortu už upozorňují i média. V mezinárodním hodnocení si naše armáda za působení současné vlády pohoršila z 46. na 53. místo. To mluví samo za sebe.

Stejně jako v případě Ministerstva vnitra a Policie ČR, i z armádního prostředí prosakují vážně znepokojivé zprávy.

Tentokrát jde o možné zneužívání Vojenského zpravodajství – a to mimo rámec zákona.

Konkrétně o neoprávněném sledování opozice, novinářů i občanů, a dokonce i o možných zásazích do kompetencí nezávislých orgánů.

Paní ministryně, chci se Vás zeptat naprosto jasně:

Úkolovala jste někdy Vy sama, nebo prostřednictvím vlády, Vojenské zpravodajství, aby zjišťovalo informace z trestních řízení vedených nezávislými orgány?

Nebo dokonce aby provádělo úkony, které svou povahou připomínají policejní práci – například technické sledování – a to pod záminkou zpravodajské operace?

Toto jsou otázky, na které musí zaznít Vaše jednoznačná odpověď.

Proto Vás veřejně vyzývám k jasnému a srozumitelnému prohlášení.

Věřím, že tentokrát nebudete mlčet a že na tento dopis odpovíte obratem a odpovíte i na moji písemnou interpelaci.

Česká veřejnost má právo to vědět.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
autor: PV

