Mašek (ANO): ODS a kamarádi ze strany. Tak to tady v kraji řídíme doslova SPOLU

Zakázky pro sponzory ODS? Já to neposuzuji, říká hejtman Červíček.

Někdejší policejní prezident Martin Červíček, dnes královéhradecký hejtman za ODS, se vyjadřuje k podezřelému nakládání s miliony korun v krajském domově pro seniory pod vedením Antonína Stanislava, bývalého náměstka ministra spravedlnosti. Peníze údajně končily i u sponzorů ODS, což Červíček neřeší.

Pochybení v domově pro seniory

Stanislav vedl domov od roku 2017 a kraj jej nechal ve funkci i poté, co se v roce 2022 stal náměstkem ministra spravedlnosti Pavla Blažka za ODS. I když do domova dojížděl pouze o víkendech, bylo mu to tolerováno.

Na jaře 2023 však Stanislav po odhaleních Seznam Zpráv rezignoval na obě funkce a vystoupil z ODS. Červíček na otázky Seznam Zpráv odpověděl: „Já to prostě vylučuju. Žádná zakázka tady nebyla s ohledem na to, že by někdo byl něčí sponzor.“

Audit a zjištěná pochybení

Podle auditu a pátrání reportérů Stanislav:

- Nechal zbudovat dřevěné přístřešky, úpravu garáže a oplocení areálu za zhruba dva miliony korun, které ale kontroloři nenašli.

- Dělil zakázky na menší, aby je nemusel soutěžit. Peníze často směřovaly k firmám spřízněným s ODS.

- Většinu kontrolovaných kontraktů nezveřejnil v registru smluv v tříměsíční zákonné lhůtě, čímž se staly neplatnými.

- Auditoři našli závažné nesrovnalosti v majetku, například zfalšovanou knihu jízd a škodu na pohonných hmotách ve výši 170 tisíc korun.

Hejtmanství předalo zjištění policii.

Odpovědnost a reakce hejtmana

Červíček odmítá odpovědnost za přidělování zakázek sponzorům ODS: „Já v rámci zakázek Královéhradeckého kraje vůbec nevím, kdo je sponzor ODS. Rada dostává podklady a rozhoduje o těch zakázkách tak, jak je posoudí komise.“ Je to jen jedna ze 113 organizací kraje. S ředitelem Stanislavem jsem vůbec nemluvil, můj senátorský asistent šéf jedné z organizací ODS tam v manažerské funkci sice pracuje, ale strana v tom prsty nemá...

Například na otázku, zda se bavil s radní Martinou Berdychovou, která má domov v gesci, o možných pochybeních, odpověděl: „Mám pocit, že stejně tak jako já vycházela ze závěrů, které byly doručeny, ať už průběžně z těch kontrol nebo z hodnocení odboru sociálního.“

Tak to tady v kraji řídíme doslova SPOLU.

Případ je nyní v rukou policie, tedy bývalých Červíčkových podřízených.

