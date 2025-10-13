Mašek (ANO): Osm samozvaných zachránců republiky cvičí s transparenty

Tak tohle už je fakt trapas. Symbolický konec SPOLU jak z učebnice. Osm lidí! Osm! To není ani malá hospoda v neděli odpoledne. A tihle hrdinové si řekli, že jdou „bránit demokracii“.
Vypadalo to spíš jako sraz zapomenutých postav. Tak ještě snad Němcová, Holubová, Polívka , kdyby se tam ukázali, bylo by vás hned jedenáct! No, nepřišli ...škoda!
A mezitím kolem dvaceti policistů, kteří tam museli stát a dělat stafáž, protože někdo někde nahlásil „demonstraci“.
Takže chlapi v uniformách, místo aby byli doma s rodinou, musí asistovat při směšné frašce, kde osm samozvaných zachránců republiky cvičí s transparenty pro Instagram.
A teď si položte otázku, vy „stateční obránci proti Babišovi“, stálo to za to?
Víte kolik to stálo?
Kolik hodin policistů, kolik peněz daňových poplatníků, kolik trapnosti na čtvereční metr?
Opravdu jste tím něco dokázali!
Vyslali jste jasný signál?
Ano, signál, že SPOLU už definitivně skončilo.
Zbytečná klauniáda za veřejné peníze. Dokreslili jste jen dokonale konec jedné nafouklé bubliny.
Bublina SPOLU, ta už ale úplně splaskla.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV