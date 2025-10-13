Mašek (ANO): Osm samozvaných zachránců republiky cvičí s transparenty

14.10.2025 13:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k demonstraci proti nastupující vláda Andreje Babiše, na kterou dorazilo osm lidí.

Mašek (ANO): Osm samozvaných zachránců republiky cvičí s transparenty
Foto: anobudelip.cz
Popisek: Jiří Mašek (ANO)

Tak tohle už je fakt trapas. Symbolický konec SPOLU jak z učebnice. Osm lidí! Osm! To není ani malá hospoda v neděli odpoledne. A tihle hrdinové si řekli, že jdou „bránit demokracii“.

Vypadalo to spíš jako sraz zapomenutých postav. Tak ještě snad Němcová, Holubová, Polívka , kdyby se tam ukázali, bylo by vás hned jedenáct! No, nepřišli ...škoda!

A mezitím kolem dvaceti policistů, kteří tam museli stát a dělat stafáž, protože někdo někde nahlásil „demonstraci“.

Takže chlapi v uniformách, místo aby byli doma s rodinou, musí asistovat při směšné frašce, kde osm samozvaných zachránců republiky cvičí s transparenty pro Instagram.

A teď si položte otázku, vy „stateční obránci proti Babišovi“, stálo to za to?

Víte kolik to stálo?

Kolik hodin policistů, kolik peněz daňových poplatníků, kolik trapnosti na čtvereční metr?

Opravdu jste tím něco dokázali!

Vyslali jste jasný signál?

Ano, signál, že SPOLU už definitivně skončilo.

Zbytečná klauniáda za veřejné peníze. Dokreslili jste jen dokonale konec jedné nafouklé bubliny.

Bublina SPOLU, ta už ale úplně splaskla.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mašek (ANO): Tady něco nehraje
Mašek (ANO): Hlavně nenápadně, pane Rakušane
Mašek (ANO): Kdo seje cenzuru, sklízí strach
Mašek (ANO): Cimrman by to shrnul jednoduše

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , demonstrace , Mašek , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Překvapuje vás počet demonstrujících proti nastupující vládě?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane Babiši

Obracím se na Vás jako na budoucího premiéra, protože si myslím, že je nutné řešit následující problém. Legálně se u nás prodávají drogy s HHC, THC a další. Na sociálních sítích se dočtete, že rodiče či učitelé či kamarádky řešili bezvědomí dětí po požití jakýchsi bonbonů, trubiček a kdoví čeho ješt...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozkuVedlejší účinky antikoncepce se dotýkají i mozku Potraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresuPotraviny bojující proti vráskám, nadýmání i stresu

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Bartoš (Piráti): Navrhli jsme, aby byl Turek prověřen bezpečnostními složkami

14:02 Bartoš (Piráti): Navrhli jsme, aby byl Turek prověřen bezpečnostními složkami

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke kauze sociální sítě Filipa Turka.