Mašek (ANO): Proč mají vyšetřovací komise smysl

Sněmovna odhlasovala zřízení vyšetřovací komise ke korupční kauze Dozimetr. Kauze, ze které vyskakují jména lidí, napojených na politické strany zastoupené ve sněmovně. Kauze, kde svědci mluví o úplatcích, které měly téct do stranických pokladen. Kauze, kolem které se vznášejí stíny podivných úmrtí lidí, kteří toho možná věděli až příliš.
Jak na to reagovala bývalá vláda Petra Fialy? Ta samá vláda, která se neustále oháněla obranou demokracie, právním státem a morálkou? Kde byla, když začaly vyplouvat první vážné indicie? Kde zůstala její odpovědnost? Kde se schovala snaha to rozseknout rychle, tvrdě a transparentně? Nikde. Ticho. Mlžení. Vyčkávání.
Tak se ptám: Kolik ještě musí být důkazů, aby někdo konečně nesl odpovědnost? Nechceme žádné „bitcoinové“ vyšetřovací divadlo. Chceme skutečné vyšetření souvislostí. Chceme, aby se chránily veřejné peníze, ne aby mizely v nějakých temných sítích úplatků, sponzoringu, kyperských schránek ani v lobbistických hrátkách a zákulisních kšeftech.
A teď k těm kolegům, co tvrdí, že žádná parlamentní vyšetřovací komise neměla smysl. Měly smysl. A velký. Byl jsem členem a místopředsedou té poslední, vyšetřovací komise k tragické střelbě na Filozofické fakultě. Ano, politická ani profesní osobní odpovědnost se „neprohlasovala“, složení bylo 7:3 pro koalici. To se dalo čekat. Některé věci se zjemnily, některé se neřekly naplno.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Ale víte, co bylo nejdůležitější? V závěrečné zprávě nechybělo, a tady chci opravdu všem členům komise poděkovat. Nechyběla řada konkrétních úkolů pro policii. Úkoly, co je třeba zlepšit, napravit, případně nově zavést. Ty úkoly reagovaly na chyby a nedostatky v postupu pátrání po známém nebezpečném pachateli, kterého při jejich naplnění bylo s určitým stupněm pravděpodobnosti možné před činem zadržet a tragédii předejít. Tedy reálné kroky, které zabrání tomu, aby se podobná tragédie neopakovala, nebo aby podobný zásah v budoucnu proběhl lépe!
Na posledním bezpečnostním výboru dostalo vedení policie jasný úkol, podat přehled naplnění nápravných opatření. Tedy co z toho bylo za působení ministra Víta Rakušana splněno či ne. Odpověď výbor dostane do konce května. Současně požádáme i vedení ministerstev vnitra, školství a zdravotnictví, která ve stejné zprávě komise prostřednictvím usnesení Poslanecké sněmovny dostala také jasné úkoly.
Je na nás, abychom to ohlídali. Usnesení sněmovny ke střelbě na FF nesmí skončit tím, že se odhlasuje, odprezentuje na tiskovce… a tím to skončí. Tentokrát opravdu jde o to, zda se skutečně plní. Dlužíme to obětem, pozůstalým, dlužíme to zasahujícím policistům, členům IZS a dlužíme to celé veřejnosti.
Stejný přístup by měl být i u Dozimetru. Pokud se prokáží problémy s financováním politických stran, potom musíme přijmout opatření, aby se to nemohlo opakovat. Padni, komu padni.
Proto mají vyšetřovací komise smysl!
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.