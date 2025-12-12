Mašek (ANO): Kolem Ministerstva obrany to bouchá jak na frontě

No to si snad dělají srandu! Paní ministryně Černochová ještě nestačila ani přivřít dveře od pracovny – a už to kolem Ministerstva obrany bouchá jak na frontě. Sotva se začne loučit s vedením, hned se začnou dít věci.
Vojenská policie najednou zasahuje kvůli sbírce na drony v projektu Nemesis. Náhoda? Spíš to vypadá, že si na rozloučenou hodila za záda granát a šla se schovat za rožek.
Sbírku na drony přitom neorganizoval žádný pochybný spolek z garáže.
Dělá to Skupina D, jejímž čestným předsedou není nikdo menší než samotný náčelník generálního štábu Karel Řehka.
Jo, ten, co má řídit celou armádu.
A teď se kolem jeho jména najednou rozjíždí kriminální kauza.
Podle advokáta společnosti FPV Space, Radka Ondruše, policie dokonce zadržela tři jeho klienty – lidi, kteří zajišťovali dodávky dronů pro vojáky. A aby toho nebylo málo, Ondruš tvrdí, že došlo k masivnímu úniku informací přímo z ministerstva obrany.
Takže někdo uvnitř ministerstva to evidentně pustil ven?
Někdo, kdo buď chtěl zamést stopy, nebo?
A teď si člověk musí položit otázku – o co tady jde?
Že by nelicencované vývozy vojenského materiálu?
Nebo nějaké to „kreativní“ účetnictví při nákupech dronů?
Napadají mě dvě možnosti:
1) Končící vláda to rozjela sama, aby to měla pod kontrolou, dokud má svoje lidi na místech. Když to začne „sama“, může si pěkně uhlídat, co vyplave a co ne. Klasika: vyšetřujeme, ale jen tak, aby se to nikomu nahoře neotřelo o sako.
2) Druhá varianta – vláda ví, že je tam průser, a tak to na poslední chvíli pustila ven, aby mohla říkat: „Vždyť my jsme to sami začali vyšetřovat!“ Takové to staré dobré politické: „Když už hoří barák, tak aspoň dělej, že hasíš.“
A do toho všeho – nová vláda bude jmenována až v pondělí. Takže teď tomu všemu pořád ještě velí paní ministryně Černochová.
Jo, ta, co se ráda bije do prsou, jak má všechno pod kontrolou.
No, teď to vypadá opravdu zvláštně.
Uvidíme, co se bude dít dál.
Ale jestli se tady fakt potvrdí, že ministerstvo obrany šlo přes čáru a hrálo si na pašeráky vojenského materiálu, tak to nebude ještě zajímavé.
A co na to prezident?
Ten zatím hraje klidného pozorovatele, ale jestli má aspoň špetku odvahy, měl by se ozvat.
Nebo ne?
Protože tohle už není jen o jedné sbírce nebo pár dronech. Tady to smrdí rozkladem armády, ale možná de pletu. Nevím.
Takže ano – bude to ještě zatraceně zajímavé. A asi i pěkně špinavé.
autor: PV