Matějka: Myšlenky mi letí hlavou…

Je to divná doba. Ale proč jsme tam, kde jsme? Víte, myslel jsem, že kavárna a sluníčka jsou trolové a užiteční idioti. Ne oni! To my jsme se proměnili, aniž bychom si to uvědomili, v užitečné idioty.

Ležím si v posteli a hlavou se mi honí jedna myšlenka za druhou. Nestačím je ani všechny zachytit, ale myslím, že ty nejdůležitější, jsem nenechal uniknout.

Je to divná doba. Ale proč jsme tam, kde jsme? Víte, myslel jsem, že kavárna a sluníčka jsou trolové a užiteční idioti.

Ne oni!

To my jsme se proměnili, aniž bychom si to uvědomili, v užitečné idioty.

Manipulují s námi tak šikovně, že si toho člověk ani nevšiml. Zabýváme se nepodstatnými věcmi. Řešíme malichernosti a oni pracují a musím uznat, že se jim to daří. Děláme jen to, co nám dovolí. Někdy nás nechají si myslet, jak se nám daří a aby nás utvrdili, že to děláme dobře, věnují nám i nějakou tu kritiku. Na nás, na presidenta a my jednáme, jak oni chtějí. Ve vymezeném prostoru. Jen tam, kde nás oni chtějí mít. Dál nás nepustí!

Kdo že jsou to, ti oni? NWO, Římský klub jen George Soros se mi vymyká. Je jako vlk samotář a zároveň šedá eminence mocných. Nebudu se rozepisovat o věcech, které znáte a jsou probíraná na facebooku a jiných pro nás, vytvořených médiích. Je pohodlnější vymyslet komunikaci pro lidi? Ne, na lidi! Mít nás pěkně pohromadě. V jednom serveru. Archivovaný a dostupný. Taková elektronická STB. Mobily? To je mnoho ústředen a komplikované sbírání dat. Kamery? Ano ty se hodí ale až v ten pravý čas. Vlastní média, sítě, peníze a umí je použít. Jejich výhodou je, že jsou stejně staří, nebo ještě starší, než jsme my. Proč výhoda? Mají také ještě kvalitní vzdělání, které umí zneužít k manipulaci s dnešní líhni méně chytrých. ( Ono se snáze manipuluje a vládne ovcím než liškám. )

Vše to je dobře organizováno a jednotlivé kroky plánovány. Víte, on kapitalismus, před kterým nás někteří „západní“, politici varovali již v roce 1989, má jednu velkou nevýhodu. Potřebuje stále nové trhy. Vůbec zde nejde o lidi ale o zisky jednotlivců, ega.

Uvedu jen dvě z mnoha možnosti:

1. Snížení kvality výrobků. Tak zvaná „kurvítka“. (Laciné ale pomalé!)

2. Rozbíjení, rozvracení států. Vytváření konfliktů. Války!!! (Nová odbytiště, rychlé výnosy!)

Zkrátka získávat nové trhy. Ptáte se, kde je ta jejich demokracie? Ano jejich! Ne naše. Ale jejich!

Kapitalismus jako takový v této podobě, je přežitý. Národní bohatství, tak jako energetické zdroje, suroviny a strategický průmysl, musí vlastnit a obhospodařovat stát. Jedinec nesmí vyhrávat nad zájmy, potřebou a prospěchem většiny. Pokud budou vlastnit kapitál pouze jednotlivé osoby a ne státy, budou politici vždy manipulovatelní a my dál budeme sbírat víčka na naše nemocné a zakládat sbírky na nemohoucí a potřebné.

Vše je o vědomí a lidech. Vědomí klesá a morálka chybí, natož svědomí.

A proto tam, kde není svědomí, není a ani nemůže být morálka!

Když poslouchám některé naše politiky, připadá mi, že i oni jsou placeni jimi a ne z našich kapes. Nechci zastupitelskou parlamentní demokracii! Znáte mé názory a víte, že politické strany tak jako největší politickou stranu, církev, nemusím a budu i nadále tvrdit, že to jsou právě oni, kdo přispívá k destabilizaci a mravnímu marasmu u nás.

Nyní, vice než kdy jindy, je zapotřebí jednota!

My, nepotřebujeme politiky ani církve, oni potřebují nás. Chtějme kvalitní vzdělání, tím se staneme nemanipulovatelní. Proto se nyní již neobracím k politikům jako takovým ale jako lidem, občanům.

Tak, jako k Vám, kteří jste volili moudře a že nás je, 2 853 390 hlasů!!!

Pavel Matějka BPP

VELKÁ DOHODA - Občanská iniciativa.

Nebo bylo?!

To je již síla, s kterou již musí všichni, kdo nám chtějí házet klacky pod nohy, počítat.

Ne, nevyhrožuji. Varuji! Žádáme respekt. K volebním programům, slibům a jejich naplnění. Je to jejich pracovní náplň. A pokud ji nevykonávají, nepatří tam a je nutné je odvolat!

1. Zrušení: Parlamentní zastupitelské demokracie. Dle Ústavy ČR, navrácení vlády lidu.

2. Přímé volby, na všech úrovních.

3. Celostátní všeobecné závazné referendum.

4. Odpovědnost politiků z funkcí jim svěřených.

5. Odvolatelnost politiků.

Vy věrní zdravého rozumu a morálce, pokud jste vydrželi číst až sem, splnilo to, co jsem vám, vlastenci, chtěl sdělit. Děkuji za váš čas a uvědomme si, že nejsme sami. Je nás 2 853 390 hlasů!!! A ty hlasy, by již měli být slyšet.

Nespoléhejte se jeden na druhého, že to za vás někdo udělá. Ne, tím jazýčkem na vahách osudu naší země, může být právě ten Tvůj HLAS!

