Michal Hašek: Končím v PRO, ale cíl je jasný. Konec Fialovy vlády

Hezký den, bez klausovských “škaredých slovíček či falešných větiček” jdu rovnou k jádru pudla. Ode dneška jsem opět nestraník. Rozloučil jsem se s kolegyněmi a kolegy v jihomoravské organizaci PRO a sdělil dnes sekretariátu strany PRO, že rezignuji jak na funkci krajského předsedy na jižní Moravě, tak na členství v PRO.
Proč to dělám? V lednu 2024 jsem vstoupil do PRO a zároveň postavil společně se svými přáteli a kolegy Klárou Liptákovou, Jozefem Regecem a dalšími novou krajskou organizaci v JMK s tím, že PRO bude oslovovat nejen pravicově, ale i levicově konzervativní voliče. Že strhne nálepku one man show předsedy Jindřicha Rajchla. Po roce a půl konstatuji, že nic z toho se nestalo, zejména na centrální úrovni. Nefunguje pouze formálně ustavený model odborných mluvčích, protože by mohl vygenerovat i další pro voliče zajímané tváře. Dnes už chápu několik vln odchodů lidí, které bych dnešním pohledem označil za srdcaře .
Připomenu některé. V roce 2023 to byla Petra Rédová, v roce 2024 Marek Zeman či Josef Palíšek (místopředsedové PRO), v roce 2025 Ivana Turková (místopředsedkyně PRO a krajská zastupitelka), Rostislav Šťastný (krajský předseda PRO Pardubického kraje a krajský zastupitel), Jolana Matějková (krajská zastupitelka) a další. Ze 7 krajských zastupitelů PRO již 3 stranu opustili. Nelze se tvářit, že je vše v pořádku a nic mimořádného se nic neděje.
Nikdy jsem nebyl přikyvovač a fikus. Politiku jsem bral jako souboj myšlenek a programů, nikoliv jako politikaření a hon za imaginárními budoucími korýtky. Pomáhal jsem straně PRO s programem v oblasti zemědělství a vnitra, s kontakty včetně zajištění návštěvy Jindřicha Rajchla u slovenského premiéra Roberta Fica. Pomohl jsem úspěšně zvládnout první krajské volby, kterých se PRO účastnilo a kde výsledkem byl i bez zapojení centrály zisk 7 zastupitelských mandátů v 6 krajích, včetně Jihomoravského kraje.
Pomyslnou poslední kapkou pro mne byl průběh a výsledek tzv.koaličních jednání o zastoupení kandidátů PRO na společných kandidátkách s SPD. Informace z posledních dnů z jiných partnerských stran koalice SPD/PRO/Svobodní a Trikolora jen potvrzují, že předsednictvo PRO, naše členská základna i naši voliči byli záměrně uváděni v omyl, když bylo od začátku jasné, že jde o projekt pro předsedy stran a maximálně 1 dalšího kandidáta. Takto to řadu měsíců předseda strany nebyl schopen komunikovat. Nebyl schopen prosadit v rámci vyjednávání na kandidátku ani svoji místopředsedkyni Ivanu Turkovou, kterou označoval veřejně za “první dámu PRO”. Situace vygradovala v obrovskou nespokojenost v předsednictvu PRO a jednání o alternativách ke spojenectví s SPD.
Tento postup podporoval osobně na jednáních předsednictva i předseda PRO. Jeho neformální pravá ruka rozjednala alternativu spolupráce PRO a Stačilo, PRO dostalo nabídku na umístit na kandidátkách Stačilo desítky svých kandidátů s možností individuálních kampaní, v tom minimálně 3 místa na předních pozicích včetně lídrů. Jindřich Rajchl však odmítl možnost být lídrem v domovské Praze (variantou byly i Karlovy Vary) a pohřbil svým dalším postupem tuto velkorysou alternativu výměnou za místo lídra SPD v Moravskoslezském kraji a za pozici 3.místa v Ústeckém kraji, kam byl poté dodatečně nominován bývalý člen ANO, který byl narychlo přijat do strany PRO. Ve 12 ze 14 krajů ČR tak dnes nenajdou členové ani podporovatelé PRO na kandidátkách do PSP ani jednoho kandidáta PRO na žádném, byť symbolickém a neviditelném místě.
Patřil jsem mezi odpůrce tohoto řešení, nikoliv kvůli sobě (nabízel jsem na jižní Moravě jakékoliv jiné jméno kandidáta či kandidátky za PRO stejně jako v krajských volbách). O výsledku rozhodla většina pod časovým tlakem a bez všech relevantních informací. Bohužel tím značku PRO vyslala, do budoucího zapomění a do náruče SPD (její pragmatický postup a chápu - má zájem především o voliče PRO). Nevidím po těchto smutných zkušenostech další smysl setrvávat ani v pozici krajského předsedy PRO v Jmk, ale ani být dále členem strany PRO. Právo, Respekt a Odbornost bohužel za oponou dostávají pořádně na frak.
Zároveň děkuji kolegyním a kolegům, které jsem v PRO měl možnost poznat a kterým šlo skutečně o program a o věc, nikoliv o korýtka, kšefty a budoucí kartičky poslaneckých či jiných asistentů pro sebe a své příbuzné. Nepřecházím do žádné jiné politické strany ani hnutí, budu nestraníkem, stejně jako dosud doživotním konzervativním levičákem - sociálním demokratem. Nepřevlékám kabát, nestavím se do fronty na žádné trafičky.
Jsem a nadále budu profesně advokátem na trase Praha-Brno-Bratislava, neplánuji aktivní politickou kariéru. Příští rok mi bude 50 let, konec konců pracuji na svých vzpomínkách na českou politiku před oponou i za oponou od roku 1998 dodnes, kde svoji kapitolu bude mít i můj pohled a zkušenost ve straně PRO v posledních dvou letech.
Úplně na závěr - jako občan dlouhodobě kritizuji nynější Fialovu vládu národní tragédie a přeji si za týden vítězství současné parlamentní i neparlamentní opozice. To je největší výzva dneška. Konec Fialovy vlády a nový směr pro Českou republiku. Ať už fandíte ANO,SPD či Stačilo, určitě přijďte k volbám!
Zdroj: FB profil Michala Haška
autor: PV