Michálek (Piráti): Budeme tvrdou opozicí, která bude hlídat, jak se sliby plní

Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, milí občané, milé občanky,

dneska budu mít výjimečně o něco delší projev, to z toho důvodu, že jsem chtěl osvětlit některé záležitosti, na které se často lidé ptají i v souvislosti s naším odchodem z vládní koalice.

Nicméně pokud jde o program dnešního jednání, předesílám, že navrhuji předřadit body 141 a bod 142, které se týkají integračního sociálního podniku, a zařadit je za bod 157, který byl už navržen buď z grémia, nebo panem předsedou Bendou, a to tak, aby se skutečně zvládla projednat urychleně problematika sociálního podniku, protože to je věc, kterou slibovaly už předchozí vlády a mnohokrát a mnohokrát se oddalovala.

A dále bych chtěl navrhnout zařazení nového bodu do programu jednání, a to s názvem Informace vlády o opatřeních vlády proti klientelismu. Tím spouštěčem pro to je moje písemná interpelace, o které budu mluvit později. Pokud jde o ten dnes připravený program, já vnímám jako pozitivní body, že máme navržená opatření, která pomůžou lidem s povodněmi a s těmi důsledky, kterým musí čelit, že tam máme návrh zákona o lobbování, které se podařilo dostat nahoru, tak aby byl projednán.

Jako negativní body naopak beru, že je odkládána problematika dětských skupin, což je náš velký společný rest, které by pomohly mnoha rodičům, aby získali hlídání tam, kde jsou nedostupné školky; odkládání už zmíněných sociálních podniků a také zařazení problematiky domácího násilí jako úplně posledního bodu v rámci programu jednání ve třetích čteních. O tom bude mluvit ještě kolegyně Klára Kocmannová.

A z těch důležitých věcí, které máme na programu, bych rád ještě zmínil sněmovní tisk 724, což je problematika veřejné podpory a veřejných zakázek, která se tváří velmi nenápadně, ale je tam obrovitánská změna pro fungování státu, je tam navýšení limitů pro vypisování veřejných zakázek. Bohužel se tímto způsobem dostane drtivá část zakázek do toho naprosto netransparentního režimu, který je pouze formalisticky uplatňován a je tam největší korupční riziko, aniž by byla schválena opatření, která by toto riziko zmírnila. Takže potom budeme v budoucnu, pokud toto projde, čelit tomu, že budeme vidět více a více příkladů veřejných zakázek, které byly zadány nehospodárně, kde docházelo k plýtvání, kde neexistovala reálná ekonomická soutěž. Také v souvislosti s tímto tiskem 724 je pozměňovací návrh, o kterém budu mluvit později, který se týká problematiky střetu zájmů a který si myslím, že je výbornou ukázkou toho, jak se změnil kurz koalice po vyhazovu Pirátů z vlády.

Nyní tedy k tomu, na co se budou Piráti soustředit v následujícím období, a proč jsem vybral tyto navrhované body. Práce Pirátů v Poslanecké sněmovně bude nadále konstruktivní. Na druhou stranu, to znamená, budeme podporovat věci, které jsme společně předložili, tak, aby byly dotaženy do konce. Na druhou stranu budeme v těch věcech, které považujeme za problematické, kde se vláda odchyluje od těch slibů, nebo kdy vyloženě ta opatření škodí občanům, tak budeme tvrdou opozicí, která bude hlídat, jak se ty sliby plní. (Pobavení v levé části sálu.)

Na druhou stranu to největší riziko, které tady já vnímám a které vnímají i naši voliči, tak je určitá degenerace naší demokracie, směr Maďarsko, ti takzvaní orbánovci, kteří převzali tu ideologii republikánů z osmdesátých let minulého tisíciletí. Ano, v minulém tisíciletí, 1980 a dále vznikl takzvaný Gingrichův(?) program, který měl naučit republikány mluvit novým způsobem, který měl zvyšovat nenávist mezi různými skupinami obyvatel. Tato republikánská ideologie se následně vyvezla do Maďarska a v Maďarsku ji úspěšně uplatňuje pan Orbán. Takže my opravdu nechceme, aby Česká republika šla směr Maďarsko, když se tam podíváte, jaká je tam chudoba, 500 000 lidí odtamtud emigrovalo, rozpadají se rodiny a tak dále. Takže tahleta demagogie, to bude jedna z klíčových věcí, kterým budeme chtít čelit.

A když se podíváme na ty příčiny, které se toho týkají, no tak, kde se to vzalo? Vzalo se to tak, že Orbán si tam vybudoval klientelistickou strukturu plnou oligarchů, který jsou s ním spřátelení, napojení, občas fungují jako oligopol, občas fungují jako kartel, mají vzájemné kšeftíky a tak dále. Ale tímto způsobem se tam maďarská vláda udržuje u moci. A to si myslím, že by mělo být odstrašující, protože to má největší dopad na svobodu lidí. Takže když se podíváme na ty dvě alternativy, jedna současná vláda, která provozuje nějakou údržbu a mezitím toleruje, někdy možná facilituje klientelismus navázaný na oligarchy jako pan Tykač a spol., a tím druhým extrémem, což je ta demagogie á la orbánovci, tak my chceme být rozumným hlasem, hlasem, který je schopen vysvětlit a přednést jednotlivé reformy, které je potřeba udělat, a změny, aby naše země fungovala lépe.

Ostatně to je i důvod, proč jsme šli do té vlády, protože díky tomu, že jsme šli do vlády, a to jsme slíbili, a občané nás tam zvolili, 850 000 lidí spolu se STANem, tak jsme tam šli kvůli tomu, abychom rozhýbali digitalizaci. (Pobavení a potlesk v levé části sálu.) Myslím, že se tam leccos povedlo - děkuju za potlesk - protože když si připomeneme to, co tam zbylo po hnutí ANO, tak já jsem zvědavý, jestli si teď také zatleskáte, za těch osm let, co jste měli na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj, nejdřív tam byla, pokud se nepletu, paní Věra Jourová, potom paní Šlechtová, potom paní Dostálová, tak po vás tam digitálního nezbylo vůbec nic ve stavebním řízení. Takže po osmi letech vládnutí čistá nula. Za tři roky my jsme tam udělali digitální oběh stavebních dokumentací, stavebních projektů, portál stavebníka, prostřednictvím kterého si to člověk může vyřídit. Bohužel nic takového se tam za vás neudělalo. Takže je tam výsledek, který funguje, lidi to používají. To, co nefunguje úplně ideálně, na co si stěžují úředníci, tak je systém pro úředníky, který jsme měli rozložit. Ano, měli jsme to rozfázovat a nasadit později a samozřejmě tam byly různé tlaky kolem toho. Ale k tomu už se vracet nechci.

Ty klíčové priority, na které se budeme soustředit v opozici, tak budou za prvé pomáhat rodinám s drahotou, protože všechno se zdražilo, a bohužel, kdybychom jako Parlament a vláda nestrkali hlavu do písku z hlediska toho Green Dealu, ale bavili se o tom reálně, co to znamená a co se na nás ještě valí, tak bychom udělali opatření, která těm lidem reálně pomůžou. Čisté technologie jsou super. Je dobře, že to Evropská unie řeší, je dobré, že jsme v tom aktivní. Ale plánuje se tady rozvoj, plánuje se tady nasazení nových povolenek a ty nové povolenky budou znamenat dopady na občany v podobě zvýšení ceny paliv a následně taky zvýšení ceny plynových kotlů. Tam je na tom pozitivní, že dojde k odstranění diskriminace, protože na některé teplárny se to už vztahovalo a některé z toho měly výjimku, pokud by měly menší provoz. Takže tohle je pozitivní.

Ale druhá věc, kterou tady vlastně vůbec nemáme řešenou, je, jakým způsobem zajistit, aby ta ekologická opatření byla pro lidi výhodná. To považuju za velmi důležité a na to bychom se měli soustředit. Jak ty peníze, které se vyberou na těch nových poplatcích, nebo které stát obdrží za nové povolenky, dostat zpátky k lidem tak, aby se nemuseli bát, že se zhorší jejich životní úroveň. Bohužel ani vláda, ani dosavadní opozice nepředložili konkrétní řešení tohoto problému a stále se to odkládá do budoucnosti. Takže až po volbách se to bude řešit, až všichni s hrůzou zjistí, že nikdo nic nepřipravil a že se tady připravuje zdražení. Takže my jsme pro to, aby ty ekologické technologie, čisté technologie byly dostupné a aby stát udělal proaktivní opatření k tomu, aby si lidi mohli dovolit ty věci.

Další opatření, která budeme navrhovat v rámci té pomoci rodinám s drahotou, je navýšení rodičovského příspěvku, to navrhujeme v rámci důchodové reformy, soustředíme se na navýšení kapacit dětských skupin, na které vláda po našem odchodu stopla peníze, budeme se soustředit na předložení reformy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který by měl mít silnější pravomoci v boji proti kartelům, protože dneska lidi nejvíc štvou drahé a netransparentní ceny, které se různě mění, a tak dále, a ÚOHS dneska nemá ty adekvátní pravomoci, aby mohl proti zdražování bojovat v té oblasti, kde k němu dochází právě v důsledku kartelu a oligopolu. Takže to posílení, které je připraveno, na kterém se podílel mimo jiné Michal Šalomoun na Úřadu vlády, tak to bychom rádi také předložili a schválili v rámci (nesrozumitelné slovo) Poslanecké sněmovny. Budeme se soustředit na bydlení, které je zapracováno částečně v rozpočtu, částečně v usnesení vlády, a na rámcové vzdělávací plány tak, aby skutečně to vzdělání pro děti mělo úroveň pro 21. století, aby se děti neztratily.

Ta druhá priorita pomoci s drahotou bude, že budeme nadále tlačit modernizaci země. O některých těch opatřeních už jsem mluvil, my jsme ten program modernizace hájili na vládě, v koalici z očí do očí, takže samozřejmě nemluvilo se o tom tolik v médiích, protože jsme se snažili o praktické výsledky, ne abychom si to odprezentovali a dělali si na tom nějakou kampaň zviditelňování, protože důležitější je, aby se to stalo v realitě. To si myslím, že odpovídá nějaké rozumné službě v zemi, když je člověk v koalici. No a teď ve Sněmovně to budeme z opozice hájit s plnou palbou.

To znamená, aby byly dostupné čisté technologie, aby byla dostupná, jak postupně lidi budou přecházet, byť opatrně, na elektroauta, tak aby to bylo dostupné pro normální lidi, nejenom pro podnikatele, kde teď máme nějaký program, 200 000 na novou Teslu, to si myslím, že není úplně rozumně nastavené, protože ty dotace mají být mířeny na lidi podle toho, kolik projezdí, jaký mají nájezd, jaké mají emise. A ne podle toho, jestli má někdo status podnikatele a vyplní si ty dotace, nebo ne, abychom pokračovali v solárech, na střechách a chytrých inovacích státu, abychom se nezasekli s tou digitalizací tak, jak nám to bylo oznámeno, že digitalizace bude pokračovat až v roce 2028. Spoustu těch věcí už jsme popsali v ekonomickém plánu Republika v pohybu.cz, jak Česko rozhýbat. Tam jsou ta konkrétní opatření, jak můžeme přesměrovat peníze, které jsou dneska ve fondech, které jsou velmi konzervativní a nepracují pro lidi, nezhodnocují se nyní tam peníze v důsledku inflace, jak to můžeme přesměrovat zpátky k tomu, aby to vynášelo, což je smyslem všech těchto investičních fondů.

Samozřejmě samostatná oblast, která se týká modernizace, musí být, že bychom měli udělat pořádek, a my to chceme kritizovat i z opozice, tak jako jsme to kritizovali ve vládě, v modernizačním fondu, aby ty peníze nešly jenom velkým firmám, které mají ty špinavé provozy. A dneska se těmto firmám - a různé spalovny a podobné provozy - platí i 50 % dotací na investice, takže my se tváříme, že to je nějaké podnikání, ale většinu toho zaplatí veřejný sektor, zaplatí to daňový poplatník, ať už český, nebo evropský prostřednictvím našich příspěvků do Evropské unie. Takže toto je taky věc, tam bychom si přáli, aby se podařilo snížit na 25 % maximální výši těch dotací.

A poslední, třetí bod, který považuji za prioritní, tak je ochrana občanů před klientelismem. Bohužel, jak píše Bezpečnostní informační služba ve své výroční zprávě, ta situace se mění. Taková ta běžná korupce, která byla běžná na státních úřadech, že tam chytli člověka s igelitkou nebo s krabicí vína s několika miliony korun, tak se teď transformuje do toho, že velké organizace si lobbují úředníky, využívají toho, že je extrémně oslabená státní správa, že tam pracují často i špatně zaplacení lidi, velký počet špatně zaplacených lidí, dokonce některé ty peníze těm státním úředníkům, a jsou zdokumentovány tyto případy, jsou dokrývány přímo těmi, přímo těmi zájmovými skupinami třeba z toho energetického průmyslu. Takže je to skutečně problém. Ty peníze občanů, které potom, ať už se vyberou na daních nebo se vyberou na cenách, tak potom mizí u těch oligarchů, který zneužívají moc, aby si zajistili různé typy výhod. Dneska se jim podařilo infiltrovat státní správu a bohatnou dále na té krizi.

Je potřeba říct, že právě ta oligarchie a klientelismus jsou nejhorší hrozbou dneska pro svobodu a že pokud to bude takhle pokračovat, tak hrozí vývoj směr Maďarsko. Ty penězovody, které vytvořili, je potřeba zrušit, a když už se ty poplatky musejí vybírat, jako jsou třeba platby v důsledku emisních povolenek, tak by se měly přesměrovat zpátky k lidem, aby je dostávali lidi, kteří fungují ekologicky a firmy, ne aby to dostávaly ty kartely oligarchů a nenažrané zájmové skupiny. Tak.

Já jsem tuto věc interpeloval i písemně u pana premiéra, bohužel jsem dostal jenom úplně obecnou odpověď, tak to mě docela překvapilo, protože já jsem v té interpelaci na pana premiéra popsal 12 případů fungování klientelismu, a taky tím zdůvodňuju ten bod, který navrhuju na program dnešního jednání Poslanecké sněmovny. Pan premiér samozřejmě je seznámen se všemi těmi zprávami a tak dále, které dostává od různých entit, počínaje tajnými službami až po finanční, po FAU, Finanční analytický úřad. A interpeloval jsem to kvůli tomu, že prestižní světový deník The Economist zařadil v roce 2023 Česko celosvětově na druhou příčku hned po Rusku v indexu takzvaného crowney capitalsm, klientelistického kapitalismu či kamarádčoftu, a upozornil na nezdravě velký počet miliardářů, že získávají své bohatství skrze svůj vztah ke státu. Takže to je přesně to, co jsem kritizoval, a namátkou jsem uvedl i konkrétní případy. Za prvé klientelismus ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, kde došlo k potvrzení ředitele spojeného s mnoha klientelistickými zásahy. Připomenu, že my jsme nehlasovali pro instalaci pana ředitele Kabátka, my jsme navrhovali, aby proběhlo normální, standardní, otevřené výběrové řízení. Naopak došlo k tomu, že je jmenován politicky. Za druhé napojení skupiny EPH na Ministerstvo průmyslu a obchodu a ovlivňování legislativy na tomto úřadu. To je obrovské riziko, které se potom promítá do cen energií, do výběru představitelů Energetického regulačního úřadu a tak dále. Za třetí zjevná poddimenzovanost Energetického regulačního úřadu a jeho neschopnost efektivně kontrolovat proplácení kompenzací v rámci zastropování cen energií a řešit problémy na energetickém trhu.

Takže zjednodušeně řečeno, my jsme tady dali balík nějakých 100 miliard korun, které jsme dali těm producentům energií, výrobcům, a nikdo nekontroloval, jestli ta náhrada, neexistoval tam efektivní kontrolní mechanismus, jestli ty náhrady odpovídají tomu, co jsou tržní ceny a co byly ty vynaložené náklady a kompenzace, na které mají nárok podle zákona. Protože ten úřad byl zkrátka obrovsky poddimenzován a to je přesně to, na co ty klientelistické struktury spoléhají.

Za čtvrté je to skutečnost, že z té energetické politiky profitují podnikatelé, kteří darovali miliardu vysoké škole CEVRO institut s úzkými vazbami na ODS, tak to je zejména pan Tykač, pan Křetínský. To mně přijde opravdu velmi pozoruhodné, že ty peníze, o kterých rozhodne vláda, ve které tedy sedí ty samé politické strany, nakonec skončí ve vysoké škole té politické strany.

Za páté skutečnost, že velkou část dotací přes modernizační fond dostává několik málo oligarchů. Polovina těch dotací z modernizačního fondu, co máme z Evropy, z povolenek a tak dále, končí takhle v těchhle velkých ekonomických skupinách a normální malá, střední firma to má výrazně těžší, protože ty dotační výzvy se účelově nafukují tak, aby na ně nedosáhli drobnější podnikatelé, protože pro ty úředníky je to jednodušší zadministrovat ty velké balíky.

Za šesté problém, který pokračuje v resortu MPO i v dalších resortech, takzvané dotační podnikání, kde stát rozdává obrovské částky nesmyslně a bez vazby na výsledek. To kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad, upozornil na to, že ty částky nesedí. Třeba udávali v projektu, že tržby budou mít nějaké a ve skutečnosti mají desetinové tržby. V průměru úspěch těch projektů se pohybuje kolem 7 %. Takže my dotujeme tady z peněz daňových poplatníků projekty, které jsou ve srovnání s jejich plánem z 93 % neúspěšné. Tomu vůbec nerozumím, proč to stát dělá, a kritizuje to tedy Nejvyšší kontrolní úřad.

Za sedmé, zcela neprůhledné sestavování státního rozpočtu, kde nejsou Ministerstvu financí předkládány konkrétní projekty s výší nákladů a návratností, aby Ministerstvo financí zkoumalo, ale ta výše prostředků v kapitole se určuje politickým jednáním. To je možné pochopit do určité míry, že samozřejmě politik má to poslední slovo, ale pokud celý ten proces sestavování rozpočtu probíhá bez vazby na návratnost těch projektů, na jejich podrobnější zkoumání, tak jako jsou v některých západních vládách zavedeny procesy, kde právě Ministerstvo financí zjišťuje, jaká je návratnost těch projektů, počítá tu hodnotu, dělá cost benefit analýzy a tak dále, tak to Ministerstvo financí bohužel nemá a rozděluje ty peníze do určité míry naslepo.

Za osmé, Ministerstvo financí soustavně sabotuje všechny snahy posílit rozpočet regulačních orgánů v míře odpovídající nárůstu agendy UDHPSH, čili úřad, který kontroluje politické strany, lobbing, Energetický regulační úřad, a zajistit, aby měli takové platy, aby zde bylo nižší korupční riziko.

Sice je hezké, že se snaží šetřit, ale v situaci, kdy to znamená, že potom nefunguje základní činnost toho úřadu, tak je to chyba. Abych pochválil Ministerstvo financí, tak teď jsme dostali informaci nedávno, že právě v případě Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran dojde k navýšení počtu pracovníků na tuto agendu. Ale jak to bude třeba s agendou lobbingu? Jak to bylo s tím ERÚ? Tak tam to zjevně nezafungovalo.

Za deváté. Proč jste připustili, aby byla hladina pro bankovní daň nastavena tak, aby z ní vypadly středně velké banky? Shodou okolností ty, které úvěrovaly ODS. Tak to mně přijde jako historická chyba. Souvisí to s nastavením té windfall tax, která byla právě nastavená tak, že ty velké oligarchické skupiny nedopadly pod tu daň a naopak z ní vyklouzly entity, které zase mají spřízněnou vazbu na tu vládnoucí politickou stranu.

Za desáté. Proč vláda rezignovala na předložení efektivní regulace kartelu v působnosti Ministerstva zemědělství? Ministerstvo zemědělství mělo řešit ty potraviny. Ačkoliv jste slibovali jako klíčové téma řešení drahoty, a toto je jedna z mála věcí, které může stát na cenách ovlivnit, jak bojujete(?) s monopoly a kartely? O tom už jsem taky krátce mluvil. Návrh řešení je připraven na Úřadu vlády. Stačí pouze vzít tu odvahu postavit se proti těm klientelistickým skupinám a předložit to.

Za jedenácté. Skutečnost, že klientelistické skupiny dosazují své nominanty do orgánů dceřiných společností ČEZ, a. s., kde zajišťují těmto skupinám privilegovaný byznys. To je zase obrovské riziko pro fungování ČEZ distribuce. Jak je možné, že tam mají svoje lidi tyto zájmové skupiny, a pokřivují potom podmínky těch tendrů, pokřivují proplácení jednotlivých smluv tak, aby byly ty zájmové skupiny, ty velké ekonomické skupiny s politickým krytím privilegovány a získávaly potom i větší podíl na tom trhu. Takže dochází tam skutečně k obrovskému pokřivení hospodářské soutěže tím, že dochází k obsazení vedení těchto dceřiných společností napojenými osobami.

Za dvanácté. Neschopnost nahradit v dodavatelském řetězci Ministerstva spravedlnosti firmu CCA. A teď se dívám na Pavla Blažka, doufám, že bude poslouchat. Neschopnost nahradit v dodavatelském řetězci Ministerstva spravedlnosti firmu CCA, která je trestně stíhána za legalizaci výnosů z trestné činnosti a přitom má pod kontrolou velký podíl informačních systému českých soudů. Já myslím, že jsme skutečně jedna z mála zemí na světě, jejíž informační systémy spravuje trestně stíhaná firma. To je něco podle mě úplně neuvěřitelného, takže pokud by se tato firma rozhodla, že přepíše věci v systémech, že změní pořadí v přikazování tisků, tak tím může ovlivňovat, kdo bude dostávat jaké věci ze soudců, a tím samozřejmě popřít veškeré ústavní zásady.

Takže já ještě tady připomenu to, co napsaly Seznam Zprávy v komentáři Petra Holuba. Bližší tuzemským poměrům jsou teorie Joela Hellmana, bývalého děkana georgetownské univerzity ve Washingtonu, který se věnoval transformaci ve východní Evropě a střední Asii po pádu komunismu. Popsal v ní rostoucí vliv takzvaných oligarchů, kteří zbohatnou na privatizaci, a postupně začnou kontrolovat záležitosti, až nastane State capture, tedy převzetí státu nejsilnějšími kapitalisty. Zatím největší využití ovšem získal termín State capture koncem minulého desetiletí v Jihoafrické republice, jejíž veřejné finance ovládla po dohodě s prezidentem Jacobem Zumou podnikatelská rodina Guptů. Hellmanovy teorie tehdy pomohly vyšetřovatelům a prezidenta přivedly na několik měsíců do vězení.

The Economist korupční rizika dále nerozvádí, trvá však na tom, že příliš velká role kamarádských kapitalistů škodí národnímu hospodářství. Pokud pouze jedna pětina bohatství ruských miliardářů pochází z nekamarádského sektoru, pak je vidět, jak deformovaná je tamní ekonomika, uvádí britští autoři. V Česku zbývá na podnikatele ze sektoru, které mají větší odstup od státu, pouze jedna šestina miliardářského majetku.

Z tuzemského pohledu poukazuje britský týdeník na stejný pohled jako měsíc stará výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu. Naše ekonomika tak nějak neřízeně a plíživě přešla z tržní ekonomiky do ekonomiky, která je velmi silně závislá na dotacích. Součástí podnikání některých podnikatelů se prostě stane pravidelná dotace, varoval při její publikaci prezident Nejvyššího kontrolního úřadu pan Kala.

Takže ona to potom kritizuje i třeba iniciativa Milion chvilek, na jejíž akcích představitelé vlády vystupovali, kteří kritizují, že se množí zprávy o proplétání ODS a TOP 09 s vlivným byznysem, že to není dobrý signál. Ačkoliv současná vládní koalice v roce 2021 před volbami slíbila odklon od politiky, vedené zájmy vrcholných finančních skupin, konec uneseného a umírajícího státu, konec prosazování zájmů Andreje Babiše a jeho koncernu s přispěním rozhodovacích a kontrolních orgánů, stojí ve výzvě demokratickým stranám, kterou s podporou více než 45 000 občanských podpisů předložil spolek Milion chvilek a ke které se členové současné vládní koalice zavázali. Takže před volbami jsme se zavázali i my, i současná vláda, ke konci státu, kde budou vládnout tyto koncerny a ti oligarchové. Bohužel to pokračuje a pořád se to zhoršuje.

Klíčovým motivem výzvy i samotného vzniku spolku Milion chvilek byl boj proti unášení státu Andrejem Babišem ve prospěch jeho ekonomických zájmů. Aktivní občané dozajista nevložili ve volbách svou důvěru v současnou vládní koalici jen proto, aby Babiše nahradil jiný mocný miliardář. Klientelistický byznys totiž státu neprospívá, ať z něj profituje Agrofert, nebo jakákoliv jiná finanční skupina. Takže já jsem se dotázal pana premiéra, jakým způsobem na to bude reagovat? Dostal jsem tuto skvělou odpověď. To je sedm řádků, šest a čtvrt, ať nepřeháním. Takže šest a čtvrt řádku, ke kterým je příloha, a tam je seznam zákonů, který byl schválen, většinu těch, které mimochodem teda blokovali, a seznam akčních plánů, projektů, analýz. Ale to nejsou reálná opatření, to nejsou reálné zákroky v těch kauzách, které jsme tady kritizovali. To jer prostě jenom vytváření dokumentů, kterými se předstírá, že se něco dělá, což je nejoblíbenější politický sport, ve kterém jsme v České republice přeborníci. Takže to je třetí priorita, boj proti klientelismu.

Nemohu pochopit, jak je možné, že ve státním rozpočtu a z evropských peněz dokážeme najít 10 miliard korun pro miliardáře a nejsme schopni najít 100 milionů korun pro školky. Den po tom, co byli Piráti vyhozeni z vlády, tak vláda oznámila, že ruší příspěvek, který měl vykrýt DPH na školky, čili o pětinu peněz přijdou ti starostové, kteří se mají postarat o hlídání dětí, o školky nebo o dětské skupiny, tak přijdou ty peníze v tom programu z jedné pětiny, který určen na dětské skupiny. Takže to skutečně nedokážeme vysvětlit.

My tady chceme svobodnou zemi, která má odvahu dělat změny, a chceme naopak zabránit tomu, čeho se lidi bojí, a to, aby Česko ovládli populisti orbánovského ražení nebo naopak údržbáři starých poměrů, kteří si jenom na ty reformy hrají.

Teď bych podrobněji... Po tom, co jsem probral ty priority, bych teď promluvil podrobněji o těch bodech, které nás čekají, ať už v rámci programu schůze, nebo v rámci naší politické práce.

Teď budu pokračovat v odůvodnění v rámci svého přednostního práva.

Tak bude to, bude to trochu šířeji pojaté z toho slova smyslu, že tady bylo obrovské množství dotazů, pardon, už taky z toho trošku blbnu, na to, co budeme dělat ve vládě. (Slabý potlesk.) Jsem rád, že jsem pobavil, důležité je zaujmout.

Body k drahotě. Drahota, protože to se skutečně úplně nepovedlo. Vláda by měla pomáhat lidem s drahými cenami a tvrdě bojovat s novými poplatky kartelem oligarchů. To, co se tady připravuje, tak nejenom že se připravuje navýšení těch plateb na nové povolenky, které vláda žádným způsobem na to nereaguje, ale současně se připravuje i navýšení dalších peněz, které budou platit daňoví poplatníci a odběratelé elektřiny na energie kvůli tomu, že se jim zvýší platby za distribuci.***

Takže všichni budou na svých účtech platit o 2 000 korun ročně víc kvůli tomu, že se navýší peníze pro distributory, kteří nejsou spokojeni s těmi maržemi a prolobbovali si u ERÚ, že se budou navyšovat tyto peníze, takže naopak. A další, další věci, se kterými Piráti nesouhlasili, když byli ve vládě. Ty příklady, to je ta daň z internetu, že každý, kdo má mobil, tak má platit navíc nějaké speciální poplatky, podnikatelé budou platit zase další poplatky za Českou televizi.

Já si myslím, že toto jsou věci, které není úplně vhodné v tento okamžik projednávat, a naopak by vláda měla připravit řešení, jak pomůže lidem s dopadem nových povolenek. Za nás je to například klimabonus, který zavedli v Rakousku. To znamená v Rakousku každá domácnost obdrží dva až 4 000 korun z nových emisních povolenek tak, aby na ní nedopadlo zdražení dopravy a vytápění. To je reálné, to by byla reálná pomoc rodinným rozpočtům tak, aby zvládli to zdražování.

Další věc, o které bych chtěl mluvit, tak je, na kterou se budeme určitě soustředit, tak je pomoc mladým rodinám s dětmi a zavádění dětských skupin. My už jsme se zastávali v řadě případů mladých lidí, studentů a tak dále. Zachránili jsme jim koleje, které měly čelit rekordnímu zdražování, nedopustili jsme, aby se zdražovaly koncerty. Dokonce tady byl návrh od Ministerstva financí, že se zdaní stipendia studentům, to znamená, že by museli odevzdat pětinu svých příjmů ze stipendií zpátky do státní kasy, ze které dostali ta stipendia. Tak to jsme nedopustili. To se naštěstí nepovedlo a zachránili jsme ty mladý lidi.

No, ale to, co se nedaří, tak jsou tam místa ve školkách a hlídání. Rodičovský příspěvek strašně zdevalvoval, protože zatímco máme schválené valorizační schéma u seniorů, a já jim to přeju, důchodci dostávají schéma, které zohledňuje jak růst inflace, tak růst platů v národním hospodářství, tak v případě rodičů s dětmi, kteří jsou taky z jedné poloviny závislí na podpoře státu, na rodičovském příspěvku, protože mají malé dítě, které potřebuje osobní péči, tak v takovém případě ten rodičovský příspěvek se nenavyšoval. My jsme prosadili zvýšení na 350 000 korun, ale zase od té doby už pokračovala inflace, a kdybychom měli reálně zohlednit celou míru inflace, tak ten rodičovský příspěvek, kdyby rostl stejným tempem, jako rostly důchody, tak už by měl být 410 000 korun. Takže to je věc, kterou máme na programu jednání v souvislosti s důchodovou reformou, takže tam to určitě budeme navrhovat.

O té svobodě a hájení lidí proti klientelismu a oligarchům, o tom už jsem mluvil, že se nám tady vytváří ten oligopol a že nechceme dopustit směr Maďarsko a Slovensko, tedy chudoba, rozkrádání evropských a veřejných peněz, utlačování lidí, konec svobody tisku a útěky lidí ze země. Tam mají dvakrát víc vystěhovaných lidí, než máme v České republice, zkrátka se tam rozpadají rodiny, utíkají ti lidé. Proto budeme podporovat zákon o lobbování, abychom ty čachry zprůhlednili.

A bereme vážně slib reformovat Antimonopolní úřad tak, aby skutečně potlačoval kartely a neblokoval zakázky a politici nemohli čerpat veřejné zakázky. Jedna z těch věcí, které nám přijdou problematické, je, že i soudy se tady obrovským způsobem vlečou. Zrovna dneska byl vyhlášen výsledek soudu s Karlem Březinou. Já jsem seděl ještě jako pražský zastupitel, když jsem upozorňoval na ty podvody, které tam jsou, a teď po šesti letech máme rozsudek, který ještě tedy není pravomocný, který ho odsoudil na tři roky odnětí svobody.

No a mohli bychom samozřejmě jít do podrobností, pokud jde o ty oligarchy. A mně samozřejmě vůbec nevadí, pokud někdo je poctivý podnikatel a vydělá si peníze a je třeba i miliardář, klidně to je super, ať je bohatý, ať si ten majetek užije. Mně jde o to, když tu moc zneužívají tyto kruhy, ty ekonomické skupiny, tak, aby si koupily své politiky jako politické loutky. Ostatně, abych odůvodnil i ten bod, který jsem navrhoval k tomu klientelismu, tak tady mám výborný článek z Echo24, kde píšou, že omračující výdělky nejbohatších Čechů Křetínský a spol si díky energiím polepšili i o 100 miliard korun. Takže tam popisuje velmi podrobně Echo24, kdo teď dominuje tomu žebříčku miliardářů. Jedničkou zůstává dědička impéria PPF Renáta Kellnerová, 378 miliard korun, ti platili proti nám tu z Home Creditu čínského proti Pirátům v Praze, proti Hřibovi ty reklamní akce, aby ho pomluvili. Tak to už naštěstí teď se odklání od Číny, tak si myslím, že by se to mohlo zlepšit. No a nejvíce vyšvihl podle Forbesu Daniel Křetínský, který si za rok, za rok polepšil od 92 miliard korun. Takže to je ten výsledek té daně, co měla zdanit ty největší producenty energií.

No, on tady samozřejmě teda pokračuje, píše o tom, že neplatili u windfall tax Echo24. K výraznému nárůstu majetku nejbohatších Čechů mimo jiné přispěl i malý výnos daně z neočekávaných zisků energetické a petrochemické firmy a velké banky do rozpočtu na první splátce odvedly daň v objemu 25,65 miliardy korun, 25 miliard odvedly zisk z obrovských, obrovských zisků. Od energetických společností stát vybral jen dalších 16,72 miliardy korun na odvodu z nadměrného zisku při výrobě elektřiny. Na září připadla první záloha této daně, v srpnu Ministerstvo financí odhadovalo, že za celý rok na windfall tax vybere 46 miliard korun, dříve se ale hovořilo i o částce převyšující 80 miliard korun.

Většinu vybraných financí navíc odvedl polostátní ČEZ, zatímco ostatní firmy se platbě mnohdy vyhnuly. Takže zase byla to věc, kterou jsme kritizovali, windfall tax, že byla špatně nastavena, že to nefungovalo, že se tam ty peníze nevybraly. A abyste mi neřekli, že útočím jenom na vládu, což úkolem opozice je samozřejmě kontrolovat vládu. Tak ale připomenu, že a píše to Echo24, není to opět můj výmysl, píše Echo24, že vítězem inflace byl Agrofert. I pátý Babiš nicméně zaznamenal velmi výrazný nárůst, konkrétně o 62 miliard. Takže tady se předstírá nějaké divadlo, že proti sobě bojuje vláda a opozice a ve skutečnosti vítězem té krize, která tak těžce dopadla na ty občany, tak vítězem jsou Křetínský, Tykač, Agrofert. Tady se to potom popisuje.

Holding vloni zvýšil čistý zisk meziročně o 124 % na 12,97 miliardy korun, zvýšil tržby o třetinu na 245 miliard korun. A píší tady teda, že tahounem toho růstu byly chemické továrny v zahraničí, které se na tom podílely z 56 %, ale ten zbytek toho nárůstu, ten spadá do České republiky. Obecně se má za to, a jak píše Echo24, že Agrofert vydělá na drahých potravinách, koncernu totiž patří značky jako Penam, Olma, Kostelecké uzeniny nebo Vodňanské kuře.

Dokonce to kritizoval i pan premiér, pan premiér to sice kritizoval, ale vůbec nic s tím neudělal. Jak je ostatně typické v případě deagrofertizace. Tak.

Teď krátce k rozpočtu. Já už jsem stručně zmínil problematiku dotačního podnikání, která nám pokračuje a která je úzce provázána s tím klientelismem, protože když zavedete dotační podnikání jako princip, tak dáváte možnost státním úředníkům ovlivňovat věci pomocí a těm zájmovým skupinám pomocí klientelismu, no a samozřejmě, pokud k tomu přidáte to, že vláda nepřímo decimuje úřednický stav, to, že neustále škrtá nárůsty, nárůsty odměn, je to nepředvídatelná profese, tak to samozřejmě má obrovský dopad do toho, že ten klientelismus potom bují. Takže o tom rozpočtu už zaznělo mnoho, mnoho pravdy, nesedí tam (nesrozumitelné) desítky miliard, takže na to se určitě budeme taky v opozici soustředit. Neudělali nic se strukturálním deficitem 100 miliard ze zrušení superhrubé mzdy. Opět tady všichni, jak ODS, tak ANO pořád mluví o zadlužování.

No ale když se podíváme na ta čísla, tak kdo tady schválil tu největší změnu zrušení superhrubé mzdy za 100 miliard ročně? Tak to dává nějakých 550 miliard korun ročně odhadem, možná je to víc.

No, tak to bylo ODS, ANO a SPD. Tak dobré, snížili daně, ale nebylo to ničím kryté, takže to bylo čistě na dluh, 500 miliard korun na dluh tohoto státu, který teď platíme. Vzrostly nám úroky, které musíme platit. Pokračuje dotační ekonomika, pokračují ty pověstné toastové linky a modernizační fond, který rozděluje peníze s obrovskými dotacemi 50 % i více na spalovny a další podobné aktivity, které jsou nepřiměřeným způsobem zvýhodněné.

No, a další věc, kterou jsme tady zaznamenali, která, musím říct, že mě úplně šokovala, že po tom, co jsme dohodli podobu důchodové reformy na vládě, tak došlo k úplné otočce a 100 000 lidí, kteří byli připraveni odejít do předčasného důchodu, protože zastávali pozice práce v mrazu, slévačů, obráběčů, pracují v extrémních podmínkách a zaměstnavatel jim měl připlácet pojištění na předčasný důchod, tak pod tlakem zaměstnavatelů uhnula a těchto 100 000 lidí o ty předčasné důchody chce připravit. To se stalo potom, co Piráti odešli z vlády, protože my bychom nikdy takovéto věci nepřipustili. Je asociální zrušit předčasný důchod pro 90 000 lidí, kteří mají takovouto náročnou práci.

Když to shrnu, tak potom, co jsme byli vyhozeni z vlády, se začaly věci razantně měnit, jsou předkládány nové poplatky, jsou rušena místa na hlídání dětí, jsou rušeny peníze na půjčky pro obecní bydlení tak, aby na ně dosáhlo více lidí. Samozřejmě byl předložen kontroverzní návrh na zvyšování platů a pokračují dotace vyvoleným.

My jsme tady viděli zase obrovskou synergii mezi ANO, ODS a SPD, když se poslanci jak vlády, tak dosavadní opozice, postavili proti zpřísnění zákona o střetu zájmů. Princip toho zákona byl velmi jednoduchý a zase to souvisí s tím klientelismem. Velmi jednoduchý princip, aby nikdo, ať už bude mít libovolnou barvu stranického dresu, tak pokud sedí ve vládě, aby současně nemohl brát dotace z těch entit, které jsou na vládě závislé. To znamená, z ministerstev, příspěvkových organizací a tak dále. Takovýto velmi jednoduchý návrh, který už dávno funguje v Rakousku - a Evropská komise to nikdy Rakousku nevytkla, že by v tom byl nějaký problém - tak tento návrh tedy zastavili.

Samozřejmě si tedy člověk klade otázku, jestli to nesouvisí s tím, že Andrej Babiš si během své vlády přišel na 12 miliard korun, když byl současně předsedou vlády. 12 miliard korun dostal na veřejných zakázkách od státu a od dalších veřejných institucí. Takže takovéto věci by neměly být možné. Neměli bychom se vydávat směrem oligarchizace, berlusconizace. To, že je obrovským způsobem propojen ekonomický, mediální a politický vliv... A zase, vláda si to dala do programového prohlášení, že nedopustí koncentraci ekonomického, politického a mediálního vlivu. První věc, co udělali poté, co nás vyhodili z vlády, bylo právě to, že na hospodářském výboru zamítli toto zpřísnění zákona o střetu zájmů, které bylo koaličně domluvené.

Mluvil jsem tady o dětských skupinách, které byly den po vyhození Pirátů z vlády osekány tak, aby obce přišly o ten nárok. To kritizují dokonce už i starostové, tak jim budu držet palce, aby ve vládě zvládli ten náš společný program prosazovat. Mluvil jsem o lidech, kteří pracují v mrazu a v náročných podmínkách, 90 000 lidí, kteří přišli o nárok na předčasný důchod.

Mluvil jsem tady o tom, jak se zastavila digitalizace, že bude pokračovat až v roce 2028, ačkoliv oficiálním důvodem pro odvolání Ivana Bartoše je, že se digitalizuje moc pomalu. Tak přišla vláda, odstranila Bartoše, protože zrušil tu zakázku za miliardu, že jo, a odložili to celé do roku 2028.

Zaznělo tady samozřejmě, že je připraveno vykuchání zákona o dostupném bydlení, který se týká více než milionu lidí, a který by konečně vytvořil tlak na developery, kteří si lenoší, aby byl tlak na snížení nájmů a cen nových bytů. Takže to byl zákon, který byl neustále během jeho přípravy sabotován, zdržován. Obávám se, že výsledkem bude opět polovičatý zákon tak, jako jsme to viděli třeba u whistleblowingu nebo u rozpočtových reforem.

Samozřejmě jsme viděli po odchodu Pirátů z vlády navýšení platů o 14 %, kdy po veřejném tlaku teprve udělali otočku a předložili jiný návrh, který je pro změnu protiústavní, protože se vrací zpátky do toho, co Ústavní soud zrušil jako protiústavní.

Také byly vypsané po vyhazovu Pirátů z vlády nové dotace, nějakých 10 miliard korun, pro největší oligarchy, přiznané dotace, které obdrží ti největší oligarchové.

Samozřejmě pokračuje plán zavést poplatky pro lidi, kteří nemají televizi, nemají rádio, aby platili poplatky za televizi a rádio. Současně s tím není spojena slíbená rozšířená kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu. Protože my jsme souhlasili s navýšením poplatku pod jednou z více podmínek. Jedna z těch podmínek byla, že nad těmi víc jak 10 miliardami korun bude mít nezávislou kontrolu Nejvyšší kontrolní úřad. Ten zákon byl teď předložen do připomínkového řízení, ale vypadá to, že vláda nemá odvahu tento návrh zákona předložit.

Takže to jsou ty hříchy, jak se vláda vybarvila a co se začalo dít poté, co se Pirátů zbavila, že to skutečně vypadá, že jsme jí ve vládě trošku štvali, že ta digitalizace byla jenom záminkou.

Ještě jsem chtěl mluvit krátce o setkání Ivana Bartoše s premiérem Fialou, protože to je také důležité pro objasnění souvislostí. My jsme šli na to jednání s jednoduchými sedmi body. První bod, že chceme dotáhnout digitalizaci stavebního řízení tak, aby se to neodkládalo, aby to, co už funguje, fungovalo dál a aby se dopracoval systém na straně úředníků. Dokonce Ivan Bartoš připravil ten bypass, který chtěla ODS a další politické strany, takže to se připravilo. Ale jakmile byl zveřejněn výsledek voleb a zjistilo se, že nás nebude už koalice potřebovat pro sestavení krajských koalic, tak už to bylo zbytečné. Jenom to byly propadlé hlasy a najednou jsme byli v koalici úplně zbytní.

Druhá věc, se kterou jsme šli za premiérem Fialou, aby pokračovala výstavba bydlení. To znamená, my jsme měli plán dokončit výstavbu 5 000 bytů navíc, dotáhnout zákon o dostupném bydlení, aby na to bydlení, které by bylo levnější o 10 %, dosáhla do budoucna i část střední třídy. Tento zákon jsme chtěli prosadit do Vánoc. Bohužel to vypadá, že ten zákon bude zásadním způsobem vykleštěn nebo zneuctěn.

Za třetí, garantovat rodičům dětí místa ve školkách nebo přimět obce, které ty školky nezařídily, aby přispěly rodičům na hlídání dětí. Vláda udělala pozitivní kroky v dětských skupinách. Ale to, že se to teď z jedné pětiny zrušilo a přeneslo se to na obce, ačkoliv se obcím slibovalo, že to stát zaplatí, považuji za neseriózní. Toto je přesně typ investice, která se státu bohatě vyplatí, protože pokud dáme peníze na dětské skupiny a na hlídání dětí, tak ti rodiče, kteří díky tomu budou moci jít oba dva do práce, protože budou mít postaráno o své dítě během dne, tak samozřejmě budou vracet zpátky daně a odvody do státního rozpočtu a tím zprostředkovaně platit i ty školky a státu to pak samozřejmě uleví.

Důležitá věc, kterou jsme chtěli - o tom už jsem také krátce mluvil - aktualizace obsahu výuky tak, aby se na školách konečně učilo podle nových vzdělávacích plánů už v roce 2025. Musíme opustit teorii, že tato vláda bude jenom připravovat koncepce, strategie a další a další papíry. Potřebujeme ty změny dostat do praxe. To znamená, aby se podařilo aktualizovat výuku na základních školách a zavést nové rámcové vzdělávací plány už v roce 2025. Zase držím palce STAN, aby to zvládla, aby se to stihlo nasadit, protože to je jedna z nejdůležitějších věcí, aby se děti učily věci, které jsou pro ně v životě užitečné.

Pátý byl ten sprostý bod, o kterém se nesmí mluvit. To znamená, pátý blok, který přinesl Ivan Bartoš Petru Fialovi, byl na základě našeho usnesení klubu. Je to, že vláda musí přesvědčivě vysvětlit voličům, proč rekordně bohatnou oligarchové jako Křetínský a Tykač.

A lidi všude vidí, že ty drahé ceny a peníze z peněženek tahají právě tito oligarchové. Takže jestli pan premiér v tom článku, který jsem tady citoval, vyzýval Andreje Babiše, že má zdůvodnit, proč Agrofert tolik vydělává na krizi, tak si myslím, že úplně stejně by měl zdůvodnit pan premiér, proč tolik bohatnou právě na té energetické krizi ti oligarchové a jestli ta opatření vlády jsou nastavená stejně, když lidem se to obrovským způsobem zdražuje a oni tímto způsobem bohatnou a pak ještě vrací peníze do institucí ODS. To mně zkrátka nepřijde vůbec normální, a proto jsme to chtěli vysvětlit. A následně tedy pan premiér se rozhodl, že pana Bartoše odvolá.

Za šesté jsme chtěli, aby vláda učinila konkrétní opatření proti oligarchicko-mediálnímu komplexu, který vysává ty peněženky lidí, to znamená, dotáhla Transparency, lobbování, dosáhla dohledatelnosti vlastníků médií, to je věc, která je v programovém prohlášení, Ministerstvo kultury ji nesplnilo. Částečně na ni reaguje nařízení Evropské unie, ale jenom částečně, a vláda by se o to měla postarat i vlastním návrhem zákona. No a samozřejmě ta efektivní opatření proti kartelům, které zdražují ceny koncovým spotřebitelům.

A ten poslední bod, který je taky už dlouhodobě spojen s Pirátskou stranou, my jsme chtěli přinést do státního rozpočtu peníze ze spotřební daně z konopí, protože jsme slíbili, a podporovala to drtivá většina vlády, že projde legalizace konopí, bude konopí regulováno podle stupně jeho společenské škodlivosti, ale opět je to věc, která se tři roky odkládala, tři roky byla blokována. A my jsme chtěli, aby to vláda dotáhla, protože do státního rozpočtu, jenom když se o tom bavíme, tak by mohly doputovat nějaké dvě miliardy korun.

Často se nás lidi ptají, proč jsme vůbec tedy do té vlády šli, když si teď vládu dovolujeme kritizovat po odchodu do opozice. Šli jsme do ní proto, že jsme chtěli podpořit mladé rodiny, studenty, lidi, jejichž zájmy nebyly zastoupeny v rámci současné politické diskuse. (Potlesk z lavic ANO.) A já vám garantuju, že bez nás by ten rodičovský příspěvek na 350 000 korun zvýšen nebyl, nebyl, to je prostě pravda, protože jsme to vyjednali v rámci konsolidačního balíčku. A podařilo se to. Těch 50 000 ti lidé cítí a pomáhá jim to. Takže to je pozitivní věc.

Pracujeme na dětských skupinách. Položili jsme základy digitalizace, o tom už jsem mluvil. Nejde jenom o to, že se za nás dodal Portál stavebníka, že se za nás dodaly digitální stavební dokumentace, zatímco za ANO se nedodalo nic a do budoucna, už do roku 2028 se taky nic nedodá. Ale spustili jsme taky eDoklady, spustili jsme Portál občana, který má pětkrát více uživatelů, než bylo předtím za pana Dzurilly a za pana Babiše, spustila se nová apka, která funguje, takže ta digitalizace byla taky věc, která lidi štvala. Dneska už, až půjdou příště volit k těm volbám, tak už budou moct mít elektronickou občanku. Nebude jim hrozit, že si zapomenou občanku, když jdou třeba někam na úřad a tak dále, budou moct použít eDoklady.

Podařilo se nám schválit tři antibyrokratické balíčky, spousta blbostí se zrušila, ať už to byly drakonické pokuty u zpoždění, když jste podávali kontrolní hlášení, papírové potravinářské průkazy, lékařské prohlídky, plán dovolených a tak dále a tak dále. To bych tady mohl vyjmenovávat donekonečna.

Velmi jsme pomohli těm nejohroženějším skupinám, to znamená nějakým 70 000 lidí, kteří už nejsou v exekucích, protože o 70 000 lidí poklesly exekuce, a podařilo se nám vybojovat nový insolvenční zákon, který zkracuje dobu na oddlužení k tomu, co je běžné v civilizované Evropě, čili tři roky místo pěti let a ten člověk se vrátí do ekonomiky a bude znovu přispívat na daních, odvodech a ty peníze se budou točit a bude to ekonomicky fungovat a vyplatí se to společnosti. Obrovským způsobem jsme zjednodušili třeba formuláře, takže se v tom teď už každý vyzná, což se v řadě jiných agend tedy nepodařilo.

No a poslední věc, kterou bych tak vypíchnul z toho, co se nám podařilo ve vládě prosadit, tak je osm protikorupčních zákonů. Někde se to povedlo na 100 procent, někde se to povedlo na 50 %. Podařilo se nám schválit stopku na zneužívání médií pro politiky.

To si myslím, že je věc, nad kterou se možná kolegové z ANO usmějou, protože všichni víme, že v reálu to zafungovalo tak, že Andrej Babiš sice formálně převedl ta média na pana Pražáka, což je oligarcha z PPF, ale současně tam byla tajná doložka, která říká, že následně z toho tedy, aspoň to teda říkají novináři a píšou to novináři, a já si myslím, že nejjednodušší by bylo, kdyby zkrátka byly zveřejněny všechny ty dohody, které se toho týkají, takže nakonec má ten deník přejít na pana Tykače. Ale zajímavé je, že součástí té dohody mezi panem Babišem a panem Pražákem bylo, že zůstane stávající management. Všichni ti političtí redaktoři, kteří tam byli dosazeni, pan Nachtigall, pan Plesl a tak dále, tak ti zůstávají, ačkoliv došlo ke změně vlastníka, tak všichni ti, kteří byli spojeni pupeční šňůrou s tím politikem, který to vlastnil, tak to médiu zůstávají. Takže k tomu převodu došlo pouze částečně s touto výhradou.

Podařilo se nám prosadit, že firmy s pochybnou minulostí mají utrum u veřejných zakázek. Posílili jsme nezávislost veřejných žalobců na politické moci. To je velmi důležitá změna. Myslím, že nakonec s ní dokonce souhlasilo i ANO, i vláda, takže na nejvyššího státního zástupce není možné vykonávat tlak takovým tím primitivním způsobem: Buď budeš vyšetřovat podle nás, nebo tě odvoláme, protože jsme tady, posílit nezávislost a není možné už nejvyššího státního zástupce, čili toho veřejného žalobce, který zodpovídá za prošetřování všech kauz v celém státě, včetně politické korupce, tak už není možné ho odvolat bez udání důvodu.

Takže to byly věci, které se nám podařily v té vládě prosadit. A teď já už bych se blížil pomalu k závěru svého vystoupení. Slyším tady z pléna, že je to škoda, tak uvidíme. Takže teď bych chtěl promluvit ještě o několika věcech, které tady zazněly v rozpravě v rámci programu, a reagovat na předřečníky. Mě tady velmi znepokojilo to, co pronesl pan předseda Andrej Babiš, že neví, co je to dezinformace. A zase je to věc, kterou má společnou ANO a kterou má společnou ODS. Jak je možné, že nevědí, co je dezinformace? Já bych doporučil tuto skvělou knížku. (Ukazuje knihu.) Ta knížka se jmenuje Mezinárodní dezinformace, černá propaganda, aktivní opatření a tajné akce, napsal ji pan Ladislav Bittman. On tam popisuje, jak za komunistů se dělaly ty různé dezinformační akce, které řídily rozvědky. A teď to tady popisuje čistě na záložce: Dezinformace je úmyslně zkreslená informace, kterou pachatel vsune do informační soustavy s cílem oklamat protivníka a ovlivnit jeho politické a ekonomické jednání nebo vojenské akce. Dezinformace je rovněž jedním z nástrojů propagandy, to jest psychologické manipulace veřejnosti bez ohledu na to, zda jsou jejím iniciátorem komunisté, nacisté nebo demokratické instituce. Technika moderní propagandy je natolik vyspělá, že většina lidí si ani neuvědomuje, že je manipulována. Živnou půdu pro dezinformační aktivity poskytovala studená válka. I když autor podrobně analyzuje praktiky západních zpravodajských služeb včetně CIA, českého čtenáře pravděpodobně nejvíc zaujmou pasáže o tom, jak fungovala sovětská KGB a v návaznosti na ní československá Státní bezpečnost, a také to, jaké činnosti vyvíjejí agenti tajných služeb po zhroucení bývalých totalitních režimů střední a východní Evropy a kdo potřebuje jejich služby v postkomunistických zemích, Českou republiku nevyjímaje.

Jak autor upozorňuje, to podtrhuju, republika se stala terčem starých i nových osnovatelů, zákulisních her politického i ekonomického charakteru, kolbištěm politických stran a skupin, které neváhají používat i těch nejodpudivějších prostředků. Závěrečná pasáž Bittmanovy knihy je věnována právě několika případům dezinformační aktivity z polistopadové historie.

Takže všichni ti, kteří nevědí, kteří pořád říkají do televize, tady na plénu, neví, co je to dezinformace, doporučuji tuto knížku, autor knihy Ladislav Bittman byl v padesátých letech důstojníkem československé zpravodajské služby a od roku 1964 zástupcem náčelníka dezinformačního odboru na Ministerstvu vnitra. Když po srpnu 1968 emigroval do Spojených států, odsoudil ho Vyšší vojenský soud v Příbrami v nepřítomnosti k trestu smrti pro velezradu. Od roku 1994 je plně rehabilitován. Ačkoliv po svém příchodu do USA rezignoval na svou původní profesi, teoreticky se i nadále zabývá problematikou propagandy a v současné době přednáší na Bostonské univerzitě obor Dezinformace a tisk. Jeho knihu Špionážní oprátky vydalo nakladatelství Mladá fronta už v roce 1992. Takže to je pro reakci na předchozí vystoupení pro kolegy, kteří nevědí, co je to dezinformace.

Byla tady kritizována činnost v rámci úvodních vystoupení Michala Šalomouna, že dosavadní opozice neví, co Michal Šalomoun ve vládě dělal. Kromě návrhů tisků, pod kterými je podepsán, ať už je to regulace kartelů - které přijdou do Poslanecké sněmovny - ať je to dětský ombudsman, tak je to i to, že razantním způsobem šetřil peníze daňových poplatníků, pokud jde o zpozdilé implementace evropských předpisů. Když jsme nastupovali, bylo 36 opožděných implementací, za které hrozily miliardové pokuty, a díky práci Michala Šalomouna se to podařilo srazit na nějakých šest dlužných implementací v době jeho odchodu. A paralelně s tím pracoval na antibyrokratických balíčcích, o kterých jsem tady už mluvil.

Mohli bychom tady samozřejmě velmi podrobně mluvit o tom, co nám zanechal pan Dzurilla, o kterém mluvil pan Babiš. Já nechci pana Dzurillu jakkoliv snižovat, já si myslím, že to byl dobrý IT odborník, který udělal i řadu užitečných projektů, včetně očkování, nicméně v některých oblastech byl velký infrastrukturní dluh a že nebyla zajištěna infrastruktura pro základní registry. Tam byla v podstatě časovaná bomba, která potom byla vidět třeba na tom, když se spouštěly eDoklady, že základní registry a tak dále nebyly, nikdo se o ně moc nestaral, neinvestoval do ně peníze, aby ty systémy fungovaly v pořádku.

No a poslední věc, o které jsem chtěl mluvit a která mi připadá strašně zvláštní a která navazuje na systém klientelismu a na oligopol, o kterém jsem mluvil. Já jsem mluvil o oligarchicko mediálním komplexu, to samozřejmě neznamená, že novináři jsou zkorumpovaní jako skupina - to je úplně naopak. Důvod, proč je potřeba toto jednoznačně popsat, spočívá právě v tom, abychom se zastali poctivých a slušných novinářů, kterých je většina a kteří nejsou zvědaví na to, aby jim jejich vlastník diktoval, jaké mají zadání, o čem mají psát, jenom kvůli tomu, že se snaží vlastník zavděčit nějaké skupině.

Takže těch případů je obrovské množství. Samozřejmě my jsme čelili v rámci digitalizace stavebního řízení kampani, kterou rozjel pan Půr, který pracuje tedy pro CNN a Hospodářské noviny, kde má svůj podcast, a je to pro mě úplně nepochopitelné, jak na jedné straně může novinář pracovat jako politický markeťák, protože tady píše třeba Deník N v článku Elišky Hradilkové Bártové, že pan Půr jednal s ODS a TOP 09 o kampani, a současně v té samé době vystupuje v televizi jako nezávislý redaktor. A samozřejmě nikde není jasné, kdo platí tyto různé aktivity, jakým způsobem tam funguje byznysové propojení na tu agenturu (TALK?) od lidí, kteří jsou vlastní, kteří jsou blízcí panu Tykačovi, a celé je to extrémně netransparentní a zavádějící.

Takže myslím si, že by bylo žádoucí, abychom se vrátili zpátky k tomu, co bylo dřív běžné, že mediální, politická a ekonomická moc jsou odděleny a že nikdo nemůže fungovat jako - oni tomu říkají hybridní novináři, ale v podstatě jsou to mediální lobbisti - nemůže nikdo fungovat jako mediální lobbista, který současně se tváří, že v televizi vystupuje jako novinář, současně je tedy placen z neznámých zdrojů za svoje politické analýzy, které vypouští do veřejného prostoru, a současně má vazby ještě na politické strany, že jim dělá placené volební kampaně. Tak to si myslím, že je opravdu nežádoucí - a je to typický příklad novodobého klientelismu, propojení oligarchických skupin a oligopolu, který je tady vytvářen.

Podotýkám, nemám nic proti bohatým lidem, miliardářům, kteří zbohatli poctivě, to je v pořádku a je dobře, že své bohatství využívají v řadě případů užitečně pro společnost. Mně vadí ti, kteří ohýbají stát, aby ho podojili a měli z něho zisky, a zneužívají k tomu různých tajných tlaků přes média a spřátelené politické loutky. To je to, co mi vadí na politickém klientelismu a na oligarchických strukturách.

Děkuji za pozornost.