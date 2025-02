Michálek (Piráti): Dilia inkasuje obrovské peníze, které jí vůbec nepřísluší

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

o co méně bodů navrhl můj předřečník, o to více jich navrhnu já, takže rovnou začnu s tím seznamem, abychom to měli odbavené.

Za prvé navrhuji, abychom projednali body, které se týkají České televize, což je teď téma, které máme zítra a v pátek na programu, konkrétně tedy abychom projednali novelu ústavy, která rozšiřuje pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat i hospodaření s penězi poplatníků České televize a Českého rozhlasu. Čili bod 146 našeho programu, sněmovní tisk 879, aby byl zařazen jako druhý bod dnes za zákonem o vysokých školách, čili což je dneska bod 1.

Dále aby novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, bod 147, sněmovní tisk 881, byla projednána jako druhý bod dnes za zákonem o vysokých školách.

Za třetí, aby zákon o lobbování, bod 154 našeho programu, sněmovní tisk 649, byl projednán jako první bod na řádné schůzi v pátek. To znamená v případě, že by se skončilo s mimořádnou schůzí - Česká televize, tak bychom do těch 14 hodin probrali ještě zákon o lobbování.

Dále aby zákon o podpoře bydlení, bod 2 našeho programu, sněmovní tisk 729, byl projednán dnes za školským zákonem, což je bod 11.

Dále aby návrh související s podporou bydlení, bod 3, sněmovní tisk 730, byl projednán jako následující tisk za tím školským zákonem, za tím zákonem o podpoře bydlení.

Dále aby změna zákona o střetu zájmů, bod 79, tisk 110, byl projednán jako první bod ve čtvrtek po skončení mimořádné schůze, čili až skončí mimořádná schůze, aby se pokračovalo v řádné sůzi s tímto bodem.

Dále zákon, kterým se mění zákony v oblasti ochrany hospodářské soutěže, bod 33, tisk 853, aby byl projednán jako první bod ve čtvrtek po skončení mimořádné schůze. V případě pokud projde ten předchozí, tak následovně.

Dále autonomní usnesení, bod 201 programu naší schůze, aby byl projednán před dnešním zákonem o digitální ekonomice, to je bod 4, sněmovní tisk 776.

A jako poslední navrhuji zařadit nový bod, který by nesl název Bude odsouzený politik Martin Půta sedět dále v dozorčí radě ČEZ, a s za STAN a Ministerstvo financí? A projednat tento bod jako bod 2 pokračování 128. schůze ve středu, to jest po bodu 199, závěrečná zpráva vyšetřovací komise k Filozofické fakultě.

A nyní mi dovolte, abych těchto devět bodů stručně odůvodnil. Když se dívám na to, co je opravdu důležité pro Českou republiku v dnešní době, tak se domnívám, že se možná i shodneme, že to je velmi drahé bydlení, drahé bydlení v porovnání s nízkými platy. Dokonce si už toho všimla i vláda. Dneska - nebo bylo to prezentováno ze strany pana premiéra na tiskové konferenci s tím, že se oznamuje jako zásadní krok či jako přelomová událost to, že vláda konečně projednala Bartošovy programy na nájemní byty; ty, které jsme vyjednali ještě těsně před tím, než jsme byli odejiti z vlády, kde jsme původně chtěli navýšit alokaci peněz na tu výstavbu nájemního bydlení na 9 miliard korun.

Nakonec tam jsou programy zatím asi za 5 miliard korun, ale asi se liší náš pohled na význam tohoto kroku, protože když se bavíme o tom, že bude postaveno několik stovek bytů, maximálně se hovoří o 1 500 bytech za celou Českou republiku, tak to je samozřejmě úplné plivnutí, které nemůže dramaticky změnit situaci v této oblasti. Proto se domnívám, že je velmi důležité, abychom posunuli aspoň ty zákony, které tady máme předloženy, které se týkají bydlení. To, co už je připraveno - jednak je to ten zákon o podpoře bydlení a související zákon, a jednak je to zákon, který už je připraven a předložen na programu jednání, který budeme projednávat tento týden. To je ta regulace, která v souladu s Evropou upravuje Airbnb byty tak, aby ti, kteří chtějí nakupovat v centrech města byty, mají na to ty prostředky, tak aby skutečně to nepřetvářeli jenom na ty hotely, které jsou zcela neregulované, ale aby byla respektována pravidla, byl o tom přehled, a tak dále. Samozřejmě ta problematika bydlení je výrazně širší, určitě se do toho promítá i to, že nebyl šťastný krok zastavit nebo přerušit digitalizaci stavebního řízení, protože, byť je to projekt, který měl porodní bolesti, tak je to projekt, který je nesmírně důležitý, abychom dotáhli digitalizaci do uspokojivé podoby a je škoda, že to vláda přerušila a jenom se rozhodla, že do konce volebního období bude vyrábět analýzy. Jestli něco má potenciál zrychlit odezvu trhu na poptávku po bytech, tak je to samozřejmě výstavba, je to zrychlení povolovacího procesu a díky tomu softwaru, který už byl vytvořen, tak bychom zrychlili oběh dokumentů, zdigitalizovali jsme digitální stavební dokumentace a pokud by byl dotažen tento software do konce, tak bychom přesně věděli, kolik věcí leží na kterém stavebním úřadu a dokázali to konečně řídit.

To se samozřejmě některým zákulisním skupinám nelíbilo, takže proto byl zájem tento projekt paralyzovat, pozastavit, aby z toho zůstalo pouze torzo, aby to nebylo dotaženo do konce, přestože si myslím, že tam došlo k chybám, dalo se to lépe rozložit, a tak dále, tak ten projekt digitalizace je věc, bez které se nepochybně dál nepohneme.

Druhý faktor ohledně bydlení, který samozřejmě bije do očí, tak je problematika územního plánování, ta má víc souvislostí. Třeba v prstenci kolem Prahy jsme velmi limitováni tím, že je tady obrovský počet několika stovek obcí, která každá má vlastní územní plánování, není to koordinováno v rámci něčeho, co by se dalo nazvat integrovaná teritoriální investice, prostě to, abychom řešili okolí Prahy nebo jiných metropolí jako jedno teritorium, jedno území, které se rozvíjí, roste a zvyšuje se počet bytů a místo toho se to roztříšťuje na stovky obcí a nakonec nám potom bují akorát sídelní kaše, takže místo toho, abychom postavili několik velkých bytových domů na metru, tak místo toho my tam v centru Prahy máme na metru louku a naopak, protože rychleji funguje územní plánování v obcích, které jsou kolem Prahy, tak nám bují ta sídelní kaše, takže v tomto máme zásadní problém. Ano, částečně s vámi budu souhlasit, že je to problém i samosprávy, protože územní plán je vytvářen v samostatné působnosti z velké časti, ale už jenom ta technika, jak je to nastaveno dneska, tak si myslím, že tam je velký potenciál pro stát, aby to zjednodušil.

Samozřejmě zdražují výstavbu bydlení i různé nadbytečné technické normy. Bavili jsme se o problematice oslunění, to se podařilo vyřešit a když jsme byli na Ministerstvu pro místní rozvoj, podařilo se vyřešit problematiku zákazu dřevostaveb, takže bude větší konkurence v této oblasti, což je jedině dobře, ale je tam celá řada dalších záležitostí, ať už se bavíme o těch třeba povinných výtazích v budovách. Myslím si, že ne každá budova musí povinně mít výtah, akorát to samozřejmě výrazně zdražuje ty budovy, případně rekonstrukce, které by si mohly pořídit lidi, kterým to nevadí, že si vyjdou do schodů. Ono je to ostatně zdravé spíš než platit několik milionů navíc, které se potom promítnou do zdražení všech bytů. Jsou to různé standardy na výstavbu lávek a všechny ty případy, kdy ministerští úředníci volí zezávaznění technických norem místo toho, aby se používal zdravý rozum a správná úvaha.

Takže to jsou věci, které je potřeba změnit. Část z nich se už podařilo odstranit, když jsme byli ve vládě, ale je tam určitě i celá řada dalších případů, kde by se dalo zasáhnout. Určitě je velká otázka stavění do výšky a máme tady i tu problematiku Airbnb, která už je zařazená do programu, ale která tady leží už mnoho a mnoho měsíců, protože ta se měla přece projednávat, všichni to víme, v září, a od té doby jsme se k ní nedostali a doteď není skončeno první čtení tohoto zákona, který nedělá žádnou velkou revoluci, jenom zavádí evidenci do toho systému. Takže bydlení je hodně o mozaice dílčích opatření, samozřejmě můžeme přijít i s nějakými ambicióznějšími kroky a toto jsou věci, o kterých víme, že se musí udělat, ale z těch či oněch důvodů se nedějí nebo se odkládají a pak se toto odkládání pouze maskuje reklamní kampaní, kterou potom vidíme na různých akcích.

Tím druhým zásadním problémem je samozřejmě životní úroveň našich občanů, kde vidíme, že drahé ceny - ať už je to bydlení, energie, ale i ty různé zvyšující se poplatky, ceny potravin - se promítají do standardu, kterým potom trpí třeba třetina českých rodin. Za nás vidíme jako velmi problematické navyšovat nebo zavádět nové poplatky. To vidíme třeba na návrhu, který bude projednáván tento týden v rámci novely zákona o České televizi, kdy začnou nově platit poplatek za televizi i lidé, kteří nemají televizi, kteří mají jenom malé zařízení smartphone. I když se třeba nedívají na Českou televizi, tak budou platit nově 2.460 korun ročně. Máme tady nové poplatky OSA, které byly zavedeny za této vlády v důsledku rozhodování soudu. A to je potřeba řešit, protože když se schvaloval autorský zákon, tak nikdo nechtěl, abychom museli z mobilu platit poplatek, dokonce je to v té vyhlášce výslovně uvedeno, že z mobilu se žádný poplatek OSA neplatí. Takže budeme v rámci těch zákonů dneska navrhovat, aby se, protože tam máme zákon o správě daní, který upravuje právě i problematiku autorského zákona, tam patří problematika těch poplatků. Budeme navrhovat, aby se dramaticky snížily ty poplatky, které se mají platit za mobilní telefony, které by akorát zdražily občanům možnost pořídit si nový mobilní telefon nebo které zdražují firmám, které třeba tisknou, mají reprodukční středisko, tak tam prostě kopírují za úplatu a musí dneska platit, i když kopírují svůj vlastní obsah, mají třeba reklamní agenturu, takže i když kopírují vlastní produkty v tom kopírovacím centru vyrábějící na zakázku, tak dneska musí platit poplatky autorským svazům, Dilia tam inkasuje obrovské peníze, které jí vůbec nepřísluší. Takže toto bychom rádi vyřešili a samozřejmě i v tom výčtu, který jsem četl, tak je obsažena změna zákona o antimonopolním úřadu, která posiluje jeho kompetence tak, aby mohl efektivně dohlížet nad některými trhy, jako jsou třeba řetězce potravin, tak abychom měli jistotu, že tam nedochází ke zneužití dominantního postavení a že antimonopolní úřad má všechny kompetence, které jsou k tomu potřebné.

K antimonopolnímu úřadu bychom měli doplnit ještě tu druhou část, tu druhou důležitou složku, a to veřejné zakázky, protože ty se nám vlečou na antimonopolním úřadu a je potřeba, aby se to konečně zrychlilo, a to bohužel z vlády zatím ještě nevypadlo, takže to nemáme předloženo teď v Poslanecké sněmovně. (odkašle si) Pardon.

No a ten třetí okruh, to je vlastně problematika fungujícího státu, moderního státu. My máme plán Republika v pohybu a i tady je několik věcí, které se týkají toho, aby se efektivně investovaly veřejné prostředky, ať už jsou to ty protikorupční zákony, to posílení pravomocí NKÚ, nebo ta zmíněná problematika lobbování, aby bylo vidět na to, koho zákulisní skupiny ovlivňují, aby do toho bylo skutečně vidět, aby se zavedla jasná pravidla proti střetu zájmů, aby veřejné peníze nekončily u oligarchů a různých ekonomických skupin místo veřejně prospěšných záležitostí. No a já si myslím, že bylo už vykonáno mnoho v oblasti boje proti korupci, ale od té doby, co Piráti odešli z vlády, tak se to poněkud zastavilo nebo zpomalilo. Je to vidět i na tom dnešním vývoji indexu vnímání korupce. Dneska byly publikovány zprávy od Transparency International, podle které Česká republika klesla v tom indexu, takže jsme se dostali až na místo 46 oproti předchozímu 41. (Poslance Michálka omezuje v řeči dusivý kašel.) Takže to je záležitost... (Poslankyně Černochová přinesla k řečnickému pultíku poslanci Michálkovi pití.) Děkuji, paní ministryně. Já se napiju. (Poslanec Michálek se napil.)

Takže tam vidíme, že dochází k poklesu. Proto si myslím, že je důležité, abychom se vrátili k projednání těch protikorupčních zákonů, ať už jde o rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, nebo o lobbování, nebo o střet zájmů, nebo právě o to rozšíření ochrany hospodářské soutěže.

A pokud jde o poslední bod, autonomní usnesení, tak budeme projednávat digitální ekonomiku. To je bod, který čelil obstrukcím, takže by bylo žádoucí ty obstrukce zmírnit právě tím, že zkrátíme přednostní práva a budeme to řádně a rychleji projednávat.

Děkuji za pozornost.