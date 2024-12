Michálek (Piráti): Fiala by měl vysvětlit svou roli v kauze údajného prodeje Seznam Zpráv

Vysvětlení žádal za Piráty předseda klubu Jakub Michálek, který vystupoval po jednom ze zdlouhavých projevů Andreje Babiše. Seznam Zprávy jsou aktuálně nejčtenějším online deníkem v Česku, mají přes 2 miliony čtenářů denně.

Deník Respekt a server Page not Found přinesly závažné informace o tlaku na majitele serveru Seznam Zprávy ze strany antimonopolního úřadu a o údajné snaze zbrojaře Strnada získat v Seznam Zprávách podíl. Do celé kauzy se podle novináře Zelenky zapojil i premiér Fiala, který se v této věci sešel s majitelem Seznam Zpráv Lukačovičem a šéfredaktorem Ungerem, čímž měl dát legendě o hrozících pokutách punc věrohodnosti.

„Dnešní situace, která se týká schůzky premiéra Fialy, vyvolává vážné otázky, na které chce veřejnost slyšet jasné odpovědi. My jako opozice i veřejnost máme dnes jen informace z médií. Půlka z nich se tomu navíc nevěnuje, protože se novináři bojí, že přijdou o zakázky od veřejných firem nebo že budou mít problémy. Premiér by měl jasně říct, jak to bylo,” uvádí předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Piráti od Petra Fialy žádají objasnění této situace a odpovědi na následující otázky:

Proč váš mluvčí odmítl potvrdit či vyvrátit, zda schůzka proběhla, a uvedl, že jde o soukromou schůzku. Jaký byl účel této schůzky a kdo se jí účastnil? Kdo a jak tuto schůzku inicioval či se za ni přimluvil a proč ji premiér přijal? Jaká byla role premiéra na této schůzce? Jakou povahu mají kontakty premiéra s panem Strnadem? Byla osoba premiéra Fialy zneužita k tomu, aby vyvolávala dojem ohledně zpráv BIS? Co bylo a je premiérovi Fialovi známo ohledně aktivit ÚOHSu vůči Seznamu. Jaké kroky hodlá vláda podniknout pro ochranu nezávislosti médií?

„Celé to vypadá dost divně. Antimonopolní úřad pod Mlsnou není schopen řešit ceny potravin, oligopoly a má pomalý přezkum zakázek, které blokují stát. A najednou se teď, z ničeho nic, pustil do největšího online média v zemi. Jako kdyby to byl problém, který najednou zjistil a nejvíc lidi pálil. Souběžně kolem Seznam Zpráv už krouží miliardáři, kteří mají na médium zálusk a angažuje se v tom premiér. Zní to jako bizarní scénka a vůbec nechápu, proč někdo z vlády normálně nevysvětlí, jak to bylo. Jde tady o důvěru v systém, tedy v politiky, média a státem podporované podnikatele, že všichni naplňují zájmy veřejnosti,” doplňuje Michálek.

Protože koalice projednání ve Sněmovně zamítla, obrátil se Michálek na Fialu s písemnou interpelací. Fiala musí podle zákona na interpelaci odpovědět do 30 dnů a tuto odpověď může následně projednávat Sněmovna.

