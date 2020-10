Michálek (Piráti): Historie se zvládáním pandemie není vůbec valná

reklama

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové,

projednáváme dnes žádost vlády o prodloužení nouzového stavu. My jako klub pirátů podpoříme prodloužení nouzového stavu pouze o 14 dní do 19. 11. 2020. Ten důvod je zřejmý - protože počty mrtvých jsou největší v Evropě a v této krizi bohužel není žádná jiná cesta než nouzový stav, aby se dala dělat adekvátní opatření. Je to důsledek toho, že premiér Babiš zanedbal přípravu země na druhou vlnu, před kterou jsme v dubnu varovali. Tehdy to premiér Babiš, když o tom jednala tato Poslanecká sněmovna, označil za strašení opozice, následně řekl, že žádný plán nepotřebuje a během prázdnin si platil reklamu na facebooku, že virus slábne. Výsledek tady máme dnes, nejhorší čísla v Evropě a další nouzový stav. Omezení doby nouzového stavu na 14 dnů chceme z toho důvodu, aby si Sněmovna zachovala kontrolu nad tím, co vláda v době nouzového stavu dělá a abychom ji mohli volat k odpovědnosti. Jak už jsem uvedl, ta historie se zvládáním pandemie není vůbec valná a tudíž by bylo nesmyslné, abychom vystavili vládě bianco šek.

Navrhujeme taky souběžně třicet doprovodných opatření, tak jako jsme je navrhovali v dubnu v našem plánu Budoucnost řešíme teď, který je do teď jediným plánem na zvládání pandemie, tak jako jsme je navrhovali v červnu v této Poslanecké sněmovně, kdy jich Poslanecká sněmovna jedenáct schválila. Ta opatření jsou z oblastí, jako je zapojení co nejvíce odborníků do zvládání zdravotní péče, elektronizace státní správy, chytrá opatření života s covid-19 a adekvátní opatření ve školství. Když řeknu několik příkladů, zapojit zdravotníky a zdravotnice na mateřské, dát jim finanční bonus, aby si mohli zajistit individuální hlídání, vytvořit národní portál pro dobrovolníky na místa potřebná ke zvládnutí epidemie, zajistit, že vláda nebude likvidovat živnostníky s maloobchody a tlačit lidi do velkých obchodů. Je potřeba nastavit ten provoz nediskriminačně za současných přísných hygienických pravidel. Dnešní opatření jsou chaos, vláda je stále nenavázala na semafor, ačkoliv vláda byla vyzvána v usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1162, aby byla s jednotlivými stupni pandemické pohotovosti spojena konkrétní opatření tak, jako to mají v jiných státech, např. na Novém Zélandu, odkud jsme ten návrh převzali, nebo v Irsku. Samozřejmě testování v sociálních zařízeních tak, abychom snížili riziko nákazy těch nejzranitelnějších, uvolnit počítače a notebooky ve skladech státu pro zapůjčení školám pro žáky, kteří je nemají. Symbolicky ocenit použití aplikace eRouška slevou na vitamíny nebo testy pro samoplátce a usnadnit a zvýhodnit vyřizování věcí on line. To jsou všechno věci, které představí podrobně moji kolegové.

Já se chci podivit nad tím, že vláda skutečně nezvládá ani to manažerské řízení, protože když jsem se na ni obrátil dopisem, tak jsem v říjnu dostal odpověď, ve které mi Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, že nesleduje informace o tom, jaká je průměrná doba, kdy se nám daří nemocného člověka nebo člověka, u kterého je podezření z nákazy, vytrasovat a průkazně informovat od okamžiku, kdy tam došlo k rizikovému kontaktu a jak dlouho to průměrně trvá do doby, dokud nemá příslušný test. Samozřejmě tato čísla jsou naprosto rozhodující pro manažerské zvládnutí na úrovni krajských hygienických stanic, toho, že zvládneme nakažené a lidi, u kterých je podezření, rychle izolovat nebo umístit do karantény. Takže tyto informace Ministerstvo zdravotnictví podle dopisu nemá, což si myslím, že je manažerské selhání.

Já bych vás chtěl požádat, kolegové - a my to usnesení samozřejmě načteme v podrobné rozpravě a kolegové představí ty jednotlivé části - abychom to teď, když řešíme už podruhé ten nouzový stav v České republice, nebrali na lehkou váhu, aby předseda vlády a ministr zdravotnictví naslouchali tomu, s čím přichází opozice, protože jsou to konstruktivní návrhy, které směřují k tomu, abychom situaci zvládli nejenom krátkodobě teď, během následujících 14 dní nebo jednoho měsíce, kdy se budeme vypořádávat s druhou vlnou pandemie, ale abychom ji zejména zvládli v tom delším horizontu, protože výrazně zasahuje do života našich občanů.

Děkuji vám za pozornost i za podporu těch předložených usnesení.

