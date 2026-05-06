Trikolora: Na území ČR nemá co pohledávat žádný spolek, který nectí zákony naší země

06.05.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Stanovisko Trikolory ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu

Trikolora vyslovuje naprosto zásadní nesouhlas s pořádáním sjezdu tzv. Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Na území České republiky nemá co pohledávat žádný spolek, který nectí zákony naší země. V případě Sudetoněmeckého landsmanšaftu jde o dlouhodobé zpochybňování tzv. Benešových dekretů, jež jsou nedílnou a neměnnou součástí naší legislativy. V samotné důsledku nejde o nic menšího než o zpochybňování výsledků druhé světové války.

O tak zásadní a neskonale problematické akci, kterou mnoho našich občanů chápe jako plivnutí do tváře 360 tisícům obětí německého nacismu, nesmí rozhodovat pochybný spolek Meeting Brno, jehož členové jsou upláceni ze zahraničních zdrojů. Taková akce nepřináší žádné smíření, naopak sype další sůl do bolestných ran naší historie.

Lidé, spolky, místní a státní orgány, kteří tuto svévoli akceptují či přímo podporují, nečiní dobře, neboť napomáhají další destrukci již takhle značně narušené společenské atmosféry v zemi.

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

