Zwyrtek Hamplová: Velmi hodnotím, že pan soudce neuhnul

06.05.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přístupu soudce Šotta k obvinění Jany Nagyové v kauze Čapí hnízdo

Dotační případy sleduji a dotační problematiku znám skutečně hodně dobře. I od soudů, až nejvyšších. Jsem také zastánce stejného výkladu práva bez ohledu na osobu, a zastánce obecné spravedlnosti podle zdravého rozumu.

Zde zase někdy dokonce proti striktnímu znění zákona, který by v případě formalismu “volal do nebe”… A tak i v době, kdy jsem Andreje Babiše jako premiéra velmi přísně hodnotila v době covidové, v případě Čapího hnízda jsem se ho od počátku důrazně zastávala pro jasnou účelovost přístupu vůči jeho osobě v celém tomto případu a celou dobu. A nehodlám na tom nic měnit.

Proto docela chápu pana soudce Jana Šotta, protože jeho důvody jsou i mými důvody. Právo je velmi důležitý pojem na to, abychom podobné případy chápali jako samozřejmé… Právě proto, že jde o Čapí hnízdo. To je na tom totiž to hlavní zneklidňující.

A proto také velmi hodnotím přístup pana soudce. Že neuhnul.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Zdroje:

https://www.novinky.cz/clanek/krimi-odsoudil-ale-nesouhlasi-soudce-sott-v-kauze-capi-hnizdo-trva-na-nevine-nagyove-40576522

