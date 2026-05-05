Zwyrtek Hamplová: Velmi hodnotím, že pan soudce neuhnul

Dotační případy sleduji a dotační problematiku znám skutečně hodně dobře. I od soudů, až nejvyšších. Jsem také zastánce stejného výkladu práva bez ohledu na osobu, a zastánce obecné spravedlnosti podle zdravého rozumu.
Zde zase někdy dokonce proti striktnímu znění zákona, který by v případě formalismu “volal do nebe”… A tak i v době, kdy jsem Andreje Babiše jako premiéra velmi přísně hodnotila v době covidové, v případě Čapího hnízda jsem se ho od počátku důrazně zastávala pro jasnou účelovost přístupu vůči jeho osobě v celém tomto případu a celou dobu. A nehodlám na tom nic měnit.
Proto docela chápu pana soudce Jana Šotta, protože jeho důvody jsou i mými důvody. Právo je velmi důležitý pojem na to, abychom podobné případy chápali jako samozřejmé… Právě proto, že jde o Čapí hnízdo. To je na tom totiž to hlavní zneklidňující.
A proto také velmi hodnotím přístup pana soudce. Že neuhnul.
Podrobnosti si můžete přečíst ZDE.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku