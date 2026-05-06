Rajchlovi upřeli pozvání do ČT. „Zrušte to celé“

Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Posléze konstatoval, že se veřejnoprávní televize obrátila na tiskové oddělení SPD, aby hnutí nabídlo reprezentanta do debaty. Rajchl oznámil, že chtěl do ČT jít on, když předkládal zmíněné usnesení ve Sněmovně.
„Česká televize tohle odmítla i přes opakované urgence a oznámila, že raději debatu přeobsadí. … Ve skutečnosti výhradně nechtěli mě, protože moc dobře vědí, že proti mým argumentům by tam žádný oponent neměl šanci obstát. Hravě bych vyvrátil všechny lži pana Kupky, předsedy ODS, které dnes produkoval v naší Poslanecké sněmovně,“ zdůraznil Rajchl.
JUDr. Jindřich Rajchl
A hned pokračoval.
Takhle funguje ta cenzura. Plná výmluv. Samozřejmě, Česká televize bude reagovat, že nešlo o Rajchla, že jenom chtěli jiného hosta, ale ve skutečnosti právě o to šlo. Abych já nedostal prostor v naší veřejnoprávní televizi říct, co je skutečná pravda. Moc dobře vědí, že se tomuto tématu věnuji velmi obsáhle a že by neměli absolutně žádnou šanci,“ nechal se slyšet Rajchl.
Poté si položil otázku, zda má v takové situaci dál posílat peníze České televizi.
„Nebo ji konečně zrušíme a pochopíme, že se dávno nejedná o veřejnoprávní službu, ale o čistou propagandu jednoho konkrétního názorového směru. To je základ. Právě proto Česká televize a Český rozhlas fakticky už nemají právo na svoji existenci. Pojďme tyto zbytečné instituce zrušit. Nic lepšího s nimi nemůžeme udělat,“ zdůraznil Rajchl.
05.05.2026 / Jindřich Rajchl @Doktor_JR / https://t.co/ByYF2pIXuW - Česká televize dnes odmítla mou účast v pořadu Události, komentáře na téma sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně, a to i přes opakované navržení mé účasti ze strany tiskového oddělení SPD. pic.twitter.com/VHpX4P3EYf— Meny Many (@MenyMana) May 6, 2026
