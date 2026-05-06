Rajchlovi upřeli pozvání do ČT. „Zrušte to celé“

06.05.2026 13:40 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Předseda PRO Jindřich Rajchl, poslanec za SPD, popsal svou poslední zkušenost z ČT. Konstatoval, že to, co zažil, byla cenzura, jak vyšitá. Popsal, co se stalo, a vyzval své kolegy poslance, aby zrušili Českou televizi a Český rozhlas, neboť jde z jeho pohledu o instituce, které již nemají právo na existenci.

Foto: XTV
Popisek: Předseda PRO Jindřích Rajchl

„Tak tohle si, přátelé, skutečně poslechněte. Ať vidíte, jak funguje naše úžasná nezávislá veřejnoprávní televize. Dnes ve 22 hodin v pořadu Události, komentáře má proběhnout debata na téma sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně. Respektive debata na téma usnesení, které jsme dnes navrhli spolu s mými kolegy z SPD v Poslanecké sněmovně. Toto vyjádření vyjadřuje nesouhlas s konáním této akce a vyzývá organizátory, aby od jejího konání upustili,“ spustil Rajchl.

Posléze konstatoval, že se veřejnoprávní televize obrátila na tiskové oddělení SPD, aby hnutí nabídlo reprezentanta do debaty. Rajchl oznámil, že chtěl do ČT jít on, když předkládal zmíněné usnesení ve Sněmovně.

„Česká televize tohle odmítla i přes opakované urgence a oznámila, že raději debatu přeobsadí. … Ve skutečnosti výhradně nechtěli mě, protože moc dobře vědí, že proti mým argumentům by tam žádný oponent neměl šanci obstát. Hravě bych vyvrátil všechny lži pana Kupky, předsedy ODS, které dnes produkoval v naší Poslanecké sněmovně,“ zdůraznil Rajchl.

A hned pokračoval.

„Takhle funguje cenzura, přátelé,“ nešetřil kritikou Rajchl s tím, že landsmanšaft stále trvá na zrušení Benešových dekretů, což zastánci landsmanšaftu neradi slyší. Tak to vidí Jindřich Rajchl.

Takhle funguje ta cenzura. Plná výmluv. Samozřejmě, Česká televize bude reagovat, že nešlo o Rajchla, že jenom chtěli jiného hosta, ale ve skutečnosti právě o to šlo. Abych já nedostal prostor v naší veřejnoprávní televizi říct, co je skutečná pravda. Moc dobře vědí, že se tomuto tématu věnuji velmi obsáhle a že by neměli absolutně žádnou šanci,“ nechal se slyšet Rajchl.

Poté si položil otázku, zda má v takové situaci dál posílat peníze České televizi.

„Nebo ji konečně zrušíme a pochopíme, že se dávno nejedná o veřejnoprávní službu, ale o čistou propagandu jednoho konkrétního názorového směru. To je základ. Právě proto Česká televize a Český rozhlas fakticky už nemají právo na svoji existenci. Pojďme tyto zbytečné instituce zrušit. Nic lepšího s nimi nemůžeme udělat,“ zdůraznil Rajchl.

 

 

