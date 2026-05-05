MHMP: Pražané si mohou opět připomenout Pražské povstání s pomocí interaktivní mapy

Tak jako v předešlých letech je i letos možné si události z doby před 81 lety připomenout díky aplikaci Pietní místa a barikády Pražského povstání 1945 (ZDE), která zobrazuje interaktivní mapu s pomníčky, u kterých je možné uctít hrdiny, kteří bojovali a umírali za naši svobodu, případně se o nich dozvědět další informace. Novinkou pro letošní rok je doplnění některých fotografií k barikádám z Vojenského historického archivu.
„Pražské povstání patří k událostem, které zásadně formovaly moderní dějiny našeho města i celé země. Interaktivní mapa pietních míst a barikád pomáhá připomínat konkrétní místa i konkrétní lidské osudy, které by neměly zůstat jen v učebnicích nebo v archivech. Je důležité, aby Pražané mohli památku padlých uctít i v okolí svého domova a lépe porozumět tomu, co se v květnu 1945 v jejich městě skutečně odehrávalo. Paměť města není abstraktní pojem. Tvoří ji právě tato místa, jména a příběhy,“ říká Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Anketa
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Praha si v letošním roce připomíná 81. výročí Pražského povstání a s ním i konec druhé světové války. Při květnovém povstání mezi 5. a 9. květnem 1945 zemřely přibližně tři tisíce Čechoslováků, kteří se zapojili do těžkých bojů, byli zabiti při bombardování nebo je popravili nacisti.
Díky unikátní interaktivní mapě (ZDE) mohou Pražané zjistit více o pietních místech v okolí svého bydliště i celé Prahy a uctít památku padlých a symbolicky „zapálit“ on-line svíčku u pomníčku. Mapa zároveň obsahuje detailní informace o jednotlivých památnících, jejich přesnou adresu, fotografii, charakter nebo například počet vzpomenutých osob. U každého památníku je možné podívat se i na to, kolik lidí zde on-line svíčku již zapálilo.
Magistrát hl. m. Prahy zpracoval seznamy pietních míst na základě dat z Centrální evidence válečných hrobů Ministerstva obrany. V návaznosti na to Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracoval data do interaktivní mapy. Praha vlastní k této aplikaci všechna licenční práva včetně souhlasu Ministerstva obrany ČR s používáním dat z evidence válečných hrobů.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku