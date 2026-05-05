Bystroně znovu soudí za satirickou koláž. Toto vzkázal českým občanům

Případ německého politika s českými kořeny Petra Bystroně se točí okolo fotomontáže s bývalou kancléřkou Angelou Merkelovou. Bystroň koláž zveřejnil 12. července 2022 na svém twitterovém účtu (dnes X, pozn. redakce). Na koláži bylo několik německých politiků, mimo jiné právě Merkelová, se zdviženou pravicí.
Bystroň příspěvek doplnil popiskem „Pá pá, Melnyku! Němečtí politici mávají na rozloučenou!“ v reakci na odvolání tehdejšího ukrajinského velvyslance Andrije Melnyka.
Obžaloba po roce. A rovnou ve volební kampani
O více než rok později po zveřejnění koláže, v září 2023, zahájilo státní zastupitelství vyšetřování kvůli podezření z vyobrazování hitlerovského pozdravu.
Mezitím, 28. července 2023, byl Bystroň zvolen na druhé místo kandidátky do Evropského parlamentu. Vzhledem k tomu, že trestní stíhání bylo zahájeno až se značným odstupem od zveřejnění koláže, a právě v době volební kampaně, považuje Bystroň načasování obžaloby považuje za účelové a politicky motivované. „Obžaloba rok po zveřejnění, uprostřed volební kampaně – to je politická justice na objednávku,“ říká Bystroň.
Dne 17. října 2025 pak padl prvoinstanční rozsudek, kterým byl německý politik uznán vinným a odsouzen k pokutě ve výši 11 250 eur, tedy přes 273 tisíc korun. O rozsudku tehdy informoval například německý deník Bild nebo deník Zeit. Okresní soud v Mnichově totiž rozhodl, že fotomontáž skutečně vyobrazuje hitlerovský pozdrav, a odsoudil Bystroně za používání znaků protiústavních organizací podle § 86 a § 86a německého trestního zákoníku. Verdikt pro Bystroně znamená i záznam v trestním rejstříku.
Satira nebo trestný čin?
Politik se proti rozhodnutí odvolal. „Tento rozsudek je útokem na naši svobodu projevu. Takto se mají umlčet nepohodlní kritici,“ reagoval Bystroň na nepravomocný verdikt. Odvolací řízení je naplánováno na 7. května 2026.
Kde tedy leží hranice mezi svobodou projevu a trestněprávní odpovědností?
Na jedné straně stojí právo na politickou kritiku, která je jedním ze základních prvků demokratické debaty. Na straně druhé německý právní řád, podle kterého je šíření nacistických symbolů, gest a hesel přísně zakázáno, a to nejen jejich provedení, ale i zobrazování. Výjimky platí jen v omezených případech, například pro vzdělávací účely, média nebo zjevnou satiru, přičemž soudy je vykládají restriktivně, píše server Legal Tribune Online.
Kritici dnes upozorňují, že se výklad svobody projevu zpřísňuje a není vždy zřejmé, kde končí politická provokace a začíná trestný čin. Případ je proto obzvláště citlivý i pro novináře, protože případné trestání satiry by mohlo omezit běžné formy politického vyjadřování a vytvořit precedent pro další podobné případy.
Bystroňova kauza vzbudila pozornost i v zahraničí. Komisař Rady Evropy pro lidská práva Michael O’Flaherty uvedl, že svoboda projevu je v Německu „výrazně omezena“ a také americký viceprezident JD Vance již několikrát hovořil o tom, že svoboda projevu v Evropě „upadá“.
Bývalý šéf německé kontrarozvědky Hans-Georg Maaßen pak zdůrazňuje, že „svoboda projevu je základním právem, protože je předpokladem všech ostatních svobod a tvoří základ našeho demokratického zřízení“ a varuje, že „pokud jsou státní orgány nasazeny proti opozici, jedná se o zneužití státní moci a ohrožení právního státu“.
Nadcházející soudní jednání proto Bystroň, AfD i celé Německo sleduje s velkým očekáváním. Podle mnohých totiž půjde i o to, nakolik je v praxi skutečně zachována a chráněna svoboda projevu jako jedno ze základních práv.
Europoslanec Bystroň čtenářům ParlamentníchListů.cz sdělil, že ať si myslí o české justici cokoli, v Německu je ještě menší svoboda slova než v Česku. „Záleží, ke kterému soudu v jakém místě se dostanete," komentoval Bystroň. „A nepamatuji si, že by v České republice proběhlo za jediný den 160 domovních prohlídek u lidí, kteří jen něco postovali na Facebooku," dodal.
„Bez svobody projevu si demokracii nelze představit. Pokud je proces utváření veřejného mínění kontrolován a řízen státem, dochází k podkopávání demokracie,“ říká německý právník Ulrich Vosgerau.
