Piráti: Vláda chce obcházet dluhová pravidla, mobilizujeme opozici

06.05.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Piráti odmítají vládní novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, která podle nich otevírá cestu k obcházení dluhových pravidel a skrývání skutečného zadlužení státu.

Foto: Jan Rychetský
Popisek: Pirátská vlajka

Zároveň iniciovali koordinovaný postup opozičních stran s cílem zabránit přijetí zákona v navrhované podobě. Navrhovaná úprava sice formálně přebírá evropská pravidla, zároveň ale podle Pirátů zavádí rozsáhlý systém výjimek. Ty by umožnily vyjímat některé výdaje, například investice do infrastruktury, obranu nebo úroky ze státního dluhu, z výpočtu deficitů. Ve výsledku by tak stát mohl zvyšovat zadlužení, aniž by to bylo transparentně vidět.

„Na první pohled může návrh působit jako technická změna. Ve skutečnosti ale zásadně mění pravidla hospodaření státu. Vláda si vytváří prostor, jak obcházet dluhovou brzdu a skrývat skutečný stav veřejných financí. To považujeme za nepřijatelné. Návrh fakticky rozvolňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti, oslabuje kontrolní roli Poslanecké sněmovny a způsobuje, že pravidla přestávají platit ve chvíli, kdy se to vládě nehodí,“ uvedla pirátská poslankyně a členka rozpočtového výboru Vendula Svobodová.

„Dluh nezmizí tím, že ho přestaneme počítat. Jen ho zakryjeme před občany, kteří ho stejně zaplatí. Takový přístup ohrožuje důvěru ve veřejné finance i budoucnost této země,“ doplnil předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Piráti proto iniciovali koordinovaný postup opozičních stran na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, kde bude zákon projednáván ve třetím čtení.

„Jsme rádi, že napříč opozicí panuje shoda, že zákon v této podobě nesmí projít. Naším cílem je jasně a srozumitelně vysvětlit veřejnosti, proč je návrh nebezpečný a proč je potřeba jej odmítnout. Kromě toho předkládám konkrétní pozměňovací návrh. Ten říká, že mimořádné navýšení výdajů až o 10 % může být použito pouze na obranu – a to podle jasně dané metodiky NATO. Jinými slovy: pokud stát potřebuje flexibilitu v opravdu mimořádné bezpečnostní situaci, dejme mu ji. Ale nastavme jasná pravidla, aby nemohla být zneužita na cokoliv jiného,“ uzavřela Svobodová.

