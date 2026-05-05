Jeden víkend, miliony eur za soláry. Už i Němcům se obnovitelné zdroje zajídají

Víkend se nesl ve znamení krásného a slunečného počasí. Nejen v Česku, ale i v sousedním Německu. Jenže krásné počasí bylo noční můrou pro německý rozpočet. Jak uvádí deník Welt, kvůli vysoké výrobě solární energie a nízké poptávce byla cena energie záporná. Megawatthodina se na burze „prodávala“ až za minus 499 eur (12 166 Kč – pozn. red.), takže velkoodběratelé dostávali peníze za to, že přebytečnou energii odebírali.
Ceny elektřiny v Německu
Zdroj: Electricitymaps
Německá ministryně pro hospodářství Katherina Reicheová (CDU) to prý chce změnit, aby byla energetická transformace znovu „cenově dostupná“. Konkrétně zřejmě zákon o obnovitelných zdrojích energie (EEG). „Jen tyto dva dny budou na účtu EEG představovat částku v řádu desítek milionů eur,“ uvedla ministryně dle Weltu.
Podle zákona o obnovitelných zdrojích energie (EEG) totiž dostávají provozovatelé starších solárních elektráren pevné výkupní ceny za kilowatthodinu, nezávisle na ceně a poptávce po elektřině. „S tímto systémem je třeba skoncovat,“ řekla Reicheová s tím, že není možné, aby někdo byl placen za produkci něčeho, co se nepoužívá.
Zaručené výkupní ceny byly dlouhou dobu problémem i v Česku, kde kvůli nim vznikl pojem „solární baroni“. V těchto kauzách se angažovala bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu, Alena Vitásková, která o nich sepsala hned několik knih.
