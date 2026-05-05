Jeden víkend, miliony eur za soláry. Už i Němcům se obnovitelné zdroje zajídají

06.05.2026 11:00 | Monitoring
autor: Karel Šebesta

Německému daňovému poplatníkovi se víkend s hezkým počasím prodražil. Solární elektrárny vyrobily hodně elektřiny, ale poptávka byla nízká, takže cena šla hluboko do záporu. Provozovatelé starších solárních elektráren však mají ceny garantované. Německá ministryně hospodářství to chce změnit.

Foto: archiv
Popisek: Solární elektrárna - ilustrační foto

Víkend se nesl ve znamení krásného a slunečného počasí. Nejen v Česku, ale i v sousedním Německu. Jenže krásné počasí bylo noční můrou pro německý rozpočet. Jak uvádí deník Welt, kvůli vysoké výrobě solární energie a nízké poptávce byla cena energie záporná. Megawatthodina se na burze „prodávala“ až za minus 499 eur (12 166 Kč – pozn. red.), takže velkoodběratelé dostávali peníze za to, že přebytečnou energii odebírali.

Ceny elektřiny v Německu
Zdroj: Electricitymaps

Německá ministryně pro hospodářství Katherina Reicheová (CDU) to prý chce změnit, aby byla energetická transformace znovu „cenově dostupná“. Konkrétně zřejmě zákon o obnovitelných zdrojích energie (EEG). „Jen tyto dva dny budou na účtu EEG představovat částku v řádu desítek milionů eur,“ uvedla ministryně dle Weltu.

Podle zákona o obnovitelných zdrojích energie (EEG) totiž dostávají provozovatelé starších solárních elektráren pevné výkupní ceny za kilowatthodinu, nezávisle na ceně a poptávce po elektřině. „S tímto systémem je třeba skoncovat,“ řekla Reicheová s tím, že není možné, aby někdo byl placen za produkci něčeho, co se nepoužívá.

Zaručené výkupní ceny byly dlouhou dobu problémem i v Česku, kde kvůli nim vznikl pojem „solární baroni“. V těchto kauzách se angažovala bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu, Alena Vitásková, která o nich sepsala hned několik knih.

 

