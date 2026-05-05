V budově Poslanecké sněmovny se pro veřejnost otevřel Czech POINT

Kontaktní místo veřejné správy je umístěno ve Šternberském paláci (Malostranské náměstí 7, Praha 1) ve veřejně přístupné části sněmovní budovy před vstupní recepcí. Díky tomu bude sloužit nejen zákonodárcům nebo zaměstnancům Kanceláře Poslanecké sněmovny, ale především veřejnosti. Nové kontaktní místo veřejné správy je výsledkem spolupráce Kanceláře Poslanecké sněmovny a Městské části Praha 1. Jeho činnost byla 5. května zahájena za účasti předsedkyně Stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny Jany Pastuchové, vedoucího Kanceláře Poslanecké sněmovny Martina Plíška a starostky Prahy 1 Terezie Radoměřské.
Předsedkyně Stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny Jana Pastuchová k otevření Czech POINTu ve sněmovní budově uvedla: „Místo, kde by bylo možné rychle získat výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků nebo třeba ověřit podpis nebo kopii dokumentu, na Malé Straně po zrušení pošty výrazně chybí. A v místech, kde je Sněmovna, Senát, vláda nebo ministerstva, by prostě být mělo. Proto jsem velmi ráda, že se mi jako předsedkyni komise pro práci Sněmovny podařilo s panem kancléřem domluvit zřízení Czech POINTu v budově Poslanecké sněmovny. Doufám, že tak velmi ulehčíme život nejen úředníkům, kteří ho budou moci využívat, ale hlavně lidem, kteří zde v okolí žijí nebo sem jezdí něco vyřizovat. Může se to zdát jako maličkost, ale právě maličkosti často rozhodují o tom, zda se k lidem chováme vstřícně a zda vnímáme jejich potřeby.“
„Na základě podnětu paní předsedkyně komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny jsem dohodl s paní starostkou Prahy 1, že tato městská část zřídí Czech POINT v budově Poslanecké sněmovny. Jeho služby budou moci využívat nejen poslanci a zaměstnanci, ale také široká veřejnost. Jedná se o další projekt, na kterém Kancelář Poslanecké sněmovny spolupracuje s Prahou 1,“ doplnil vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.
„Po zrušení pošty na Malé Straně zde citelně chybělo místo, kde si lidé mohou jednoduše vyřídit základní služby veřejné správy. Proto považuji otevření Czech POINTu přímo na Malostranském náměstí za velmi konkrétní a užitečný krok. Obyvatelé Prahy 1, zaměstnanci zdejších institucí i návštěvníci, kteří sem míří za úředními záležitostmi, si zde dvakrát týdně vyřídí například výpis z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, obchodního nebo živnostenského rejstříku, založení datové schránky či ověření podpisu. Děkuji Kanceláři Poslanecké sněmovny za spolupráci, která umožnila vrátit důležitou službu veřejnosti do místa, kde dává smysl,“ uvedla starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.
Czech POINT je místo, kde občané mohou získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Do sněmovní budovy si tak mohou přijít například pro výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů nebo z katastru nemovitostí. Mezi další služby, které Czech POINT nabízí, patří například podání vůči státní správě, zřízení datové schránky nebo ověření podpisu.
