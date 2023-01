Michálek (Piráti): Lidé, kteří upozorňují v řekněme oprávněném zájmu, si zaslouží ochranu

reklama

Děkuju za slovo.

Já s velkou částí toho, co říkal pan předseda Benda, souhlasím. Je potřeba si uvědomit, že i naše společnost je citlivá vůči udavačství v případech, kdy jsou oznámení zneužívána k tomu, aby někdo někomu uškodil a v reálném případě nedošlo k ohrožení veřejných zájmů. Je potřeba říct, že to mělo dvě mince. I za toho komunismu to mělo dvě mince. Jednak tam byli udavači, kteří se špatným zájmem udávali jiné lidi, ale současně tam byli třeba i disidenti, kteří upozorňovali, dávali veřejná oznámení k tomu, že upozorňovali na to, kde ten režim sám porušuje vlastní zákony. A to si myslím, že je potřeba. To je ten smysl. To jsou ti lidé, kteří si zaslouží ochranu. Ti, kteří upozorňují v tomto řekněme oprávněném zájmu.

Mně to připomíná trochu diskusi - chápu, že ta citlivost tady je, ale stejně - když se řešilo převrácení důkazního břemene u diskriminace. Také jsme se báli toho, že to bude mít obrovské důsledky pro český právní systém a ten reálný dopad je spíše omezený, z praxe.

Pokud jde o ten Dozimetr, tak řeknu jenom jednu větu. Myslím si, že kdyby fungoval oznamovací systém uvnitř pražského dopravního podniku - což je tak obrovský kolos, že to teď lze řídit jenom velmi těžko - tak by k Dozimetru nikdy nedošlo. Nikdy by nedošlo k tomu, že by tam museli zasahovat nějací radní, kteří stáli v čele dozorčí rady a podobně.

