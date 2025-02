Michálek (Piráti): Nemůžeme podpořit nový poplatek za smartphony a chybí nám nezávislá kontrola

Děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové.

O co byl předřečník delší, o to já budu kratší. Piráti jsou jednoznačně pro nezávislost médií včetně veřejnoprávních médií. Myslíme si, tak jako většina občanů, že novináři v České televizi dělají v zásadě dobrou novinářskou práci, a jsme proti všem tlakům na ně, včetně toho, co jsme tady dneska viděli.

Nemůžeme ale podpořit nový poplatek za smartphony a chybí nám tam nezávislá kontrola České televize, ke které se vláda zavázala. Čili pokud bude tento návrh schválen vládní většinou v této podobě v rozporu se sliby, které vláda dala, dáme najevo symbolicky podporu veřejnoprávním médiím, jenom symbolicky.

Chtěl jsem poprosit kolegy, neblokujme toto jednání, protože tím odkládáme další důležité zákony, na které se nedostane, jako je třeba zákon o regulaci lobbování, jako je zákon o podpoře bydlení. My tady samozřejmě víme, že ve skutečnosti tady jde o to, že se navrhuje slučování České televize a Českého rozhlasu kvůli tomu, aby si mohl někdo obsadit nové vedení sloučené České televize a Českého rozhlasu a tím tu televizi ovládnout, což samozřejmě nechceme, a aby se dál pokračovalo pohodlně v tom, co tady bylo za té předchozí vlády, kdy někdo velmi spokojeně vysosal 26 miliard korun na dotacích a veřejných zakázkách.

Takže na co si to tady hrajeme? Myslím, že řečeno bylo vše, pojďme brzo hlasovat.

Děkuji.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

