Michálek (Piráti): Reagujeme na legitimní obavy a připomínky opozice, které zazněly na plénu

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tak už se to tady stalo takovým koloritem, že každý den začínáme takovým kyblíkem žluči, takže musíme si zachovat dobrou náladu i přes tyto neustálé osobní útoky, které se vedou v duchu proudu vnitřního vědomí. Ale zase připomínám to, co jsem tady říkal už minule. Pokud na někoho ukazujeme - já to ještě takhle ukážu názorně i kolegům z opozice, byť pan Babiš - tady ho nikdo nevidím, prostřednictvím paní předsedající, asi někam odešel, ale určitě to vidí i v televizi - když na někoho ukazuji (ukazuje dvěma prsty vlevo k opozici), tak třemi prsty ukazuji zpátky na sebe.

Slyším od kolegů ohlas z hnutí ANO, že už to slyšeli, tak to jsem rád, že už to berou v potaz. A ukažme si to i na tomto případě, protože když tady pan Babiš neustále někoho obviňoval ze lži, ať už to byla televize, nebo ať už to byl Brusel, ať už to byl pan ministr Lipavský a tak dále, samozřejmě to je to mezinárodní spiknutí s pomocí Marsu proti jeho osobě, tak současně třemi prsty ukazuje na sebe. A proč? Protože je pravomocně odsouzený lhář. To už víme. Protože je tady několik rozsudků... (Hluk poslanců ANO.) Jsem rád, že kolegy z hnutí ANO to taky rozčiluje. Samozřejmě to musí rozčilovat každého slušného člověka, když politik je u soudu usvědčen jakožto lhář a musí se povinně omlouvat. Takže jsem rád, že jsme tady na jedné vlně.

No, ale zaznělo tady spousta věcí, že tedy potkal fousáče z televize před barákem, to je samozřejmě zásadní zpráva. Dozvěděli jsme se, že stál v první linii v Afghánistánu... Tak to všechna čest. (Smích zprava, ozývá se i potlesk.) V první linii, tedy jako mezi vojáky... Mně to přijde, že už je to úplně paranoidní, takovýmhle způsobem brát na sebe zásluhy cizích lidí, našich vojáků, kteří za nás bojují, tak se tady tváří, že tam stál v první linii. Ale nedozvěděli jsme se pokračování toho příběhu ze včerejška, jak to je s tou tabulkou, s těmi čtyřmi šroubky? Jestli už se mu ji podařilo vlastnoručně přemontovat do toho Jeruzaléma? Protože jsme viděli samozřejmě na sociálních sítích, že tedy soukromým letadlem včera cestoval do Albánie, tak jestli se taky stavil v tom Izraeli, zachránil nějaké české občany a vlastnoručně tam přimontoval tu tabulku na té ambasádě, ty čtyři šroubky, jak nám popisoval, jak je to strašně jednoduché, jenom přesunout ambasádu? Opravdu mě by to zajímalo, protože včera bylo to vystoupení, to byl začátek toho absurdního dramatu, tak jsem myslel, že dneska to bude pokračovat a dozvíme se, že to směřovalo k nějaké pointě.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

No a pak tady samozřejmě byl další zapšklý útok na pana ministra Lipavského, že prý nechodí na recepce. Nemyslím si, že by ministr zahraničí tady byl od toho, že bude obrážet každou recepci a vyjídat tam chlebíčky. Od toho máme spoustu jiných lidí. (Smích a potlesk poslanců ANO.) Ano, máme tady spoustu jiných lidí v Parlamentu. Vidím, že tleskají kolegové asi, kteří se v tom našli. (S úsměvem. Smích zprava.) Takže jenom, abychom si to ujasnili z diplomatického protokolu. Ministr zahraničí se má setkávat se svými protějšky, s ministry zahraničí a tak dále, nemá se setkávat s řadovými velvyslanci.

Já to nechci nějak kritizovat, takhle je to prostě nastaveno v diplomatickém protokolu, že je standardní, že ministr zahraničí, pokud si chce předvolat nějakého velvyslance, tak s ním nemluví sám, ale mluví s ním prostřednictvím svého náměstka nebo nějakého jiného pověřeného pracovníka v diplomacii. Takže to je úplně standardní postup. A jak říkám, máte 70 poslanců, přes 70 poslanců, pan předseda Babiš se určitě může obrátit na odborníky ve vašich řadách, aby mu vysvětlili, jaké jsou ty nuance diplomatického protokolu, určitě je mezi těmi 70 poslanci několik odborníků, kteří mu to můžou vysvětlit, jak to v té diplomacii funguje, aby tady nemusel pronášet věci, které jsou úplně mimo realitu.

A já teď budu reagovat. Já jsem se původně přihlásil, takže jsem vůbec nechtěl mluvit samozřejmě k tomu extempore z rána. Já jsem se chtěl věnovat skutečně konsolidačnímu balíčku, protože tady zaznělo jedno téma, které si myslím, že zaslouží komentář ze strany opozice. Budu reagovat na svoji váženou kolegyni paní poslankyni Válkovou zde v první lavici, prostřednictvím paní předsedající, na problematiku platu justičních činitelů, protože to je problematika, která si myslím, že si zaslouží určitou diskuzi, odpověď i ze strany koalice, proč bylo zvoleno to řešení také, jaké bylo zvoleno.

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7056 lidí

Já jsem tedy nerozuměl úplně přesně tomu, jestli paní poslankyně by preferovala to, aby se ten návrh vypustil z toho zákona, to znamená, aby došlo k dalšímu nárůstu platů soudcovských představitelů, nebo jenom jestli zmiňuje určité obavy, které jsou ze strany justičních představitelů ohledně ústavnosti této části toho zákona, čili to, aby se zvyšovaly platy soudních představitelů. Já chci říct, že náš přístup byl takový, že ústava obsahuje garanci nezávislosti soudní moci, a to je to, co respektujeme, a neobsahuje nic, co se týká platů.

To všechno je dovozováno z judikatury Ústavního soudu a je to dovozováno i v určité volné inspiraci třeba v Ústavě Spojených států amerických, kde je stanoveno - a odkud se to přebírá řekněme v rámci nějaké diskuse o tom, co to vlastně znamená nezávislost soudní moci - že platy soudců by neměly klesat. Náš Ústavní soud k tomu přistoupil tak, že řekl, že obecně je zásada, že platy soudců by se neměly snižovat, že to rozhodování nesmí být svévolné a že to snižování je přípustné pouze v případě, že dochází k nějaké zásadní události, jako třeba živelné pohromě, a že dochází souběžně ke snižování platů v jiných profesích.

Jenomže my tady máme trochu problém s tím, že máme nastaveny platy justičního personálu velmi nízko. Platy soudců jsou, řekl bych, vysoké nebo adekvátní, ale soudy argumentují tím, že jim nemůžeme zmrazovat platy, pokud souběžně bude docházet k nárůstu platů u jiných představitelů, například úředníků nebo justičních představitelů. No, ale souběžně, řekněme, ti zástupci soudu a státních zástupců říkají, že ty platy pracovníků v justici jsou velmi nízké a že by se měly zvyšovat.

Dokonce pan Foldyna, který zastupuje státní zástupce, uvedl, že varuje před odchodem zaměstnanců státního zastupitelství a cituje příklad v médiích. Třeba kolegyně po 15 letech praxe z mého domovského státního zastupitelství v Břeclavi, s jedním dítětem, v letošním roce pobírá asi 23 tisíc korun čistého, popisuje státní zástupce příklad toho, jak to vypadá u justičního personálu.

Takže on je to takový trošku zašmodrchaný případ, kdy na jedné straně soudci říkají, nám nemůžete zmrazovat, pokud zvyšujete ostatním a těm ostatním zvyšovat musíte, protože mají málo, takže musíte z logiky věci zvyšovat i nám. Já si myslím, že tato logika nemůže platit bezpodmínečně. Skutečně si myslím, že musíme reflektovat situaci, kdy děláme úspory v obrovské řadě oblastí tak, že se nám podařilo oproti těm covidovým letům snížit deficit ze 420 miliard korun - teď je výhled - na nějakých 250 miliard a půjde to podle mě ještě níž, až se tam promítnou efekty v druhém roce platnosti účinnosti konsolidačního balíčku.

V takovéhle situaci skutečně, pokud máme razantní úspory ve všech resortech, tak se domnívám, že zmrazení platů ústavních činitelů, včetně soudců, je v pořádku a je to v pořádku i s ohledem na jejich absolutní výše, které jsou podle mě adekvátní nebo víc než adekvátní. Plat soudce se pohybuje mezi 100 až 200 tisíci korunami, u šéfa Ústavního soudu je to dokonce přes 320 tisíc korun, jenom o něco málo méně než u prezidenta.

Takže když to srovnáme s tou hladinou, která je u justičních pracovníků, tak si myslím, že každý pochopí, že můžeme i při zmrazení platů ústavních činitelů zvyšovat platy některých justičních pracovníků. Ty jsou tak nízké, že nám tam skutečně hrozí to, že nebude mít kdo dělat zapisovatelky, nebude mít kdo dělat referenty a může to v důsledku tu justici paralyzovat. Může to paralyzovat jejich funkce, transparentnost, třeba zveřejňování rozsudků, které jsme schvalovali tady společně s kolegyní Táňou Malou, tak to se podařilo prosadit. Ale teď to nebude mít kdo dělat, protože nebudou justiční pracovníci, protože ty platy tam jsou neadekvátní, jsou výrazně nižší, než jsou třeba v supermarketu a tak dále.

Takže tato logika se podle mě nepromítne. Jsem přesvědčen, že to u Ústavního soudu obstojí, protože je dodržena ta základní zásada a to je to, že platy soudců nejdou dolů, to za prvé. Za druhé, k tomu zásahu nedochází svévolně. Dochází k němu na základě širokých úspor, které jsou napříč celým státním rozpočtem. Ale nebrání tomu to, že v některých důvodných případech dochází k navyšování těch platů, jako třeba u těch justičních pracovníků, kde to je skutečně už neadekvátní. Myslím si, že tato samotná skutečnost nemůže být důvodem toho, aby bylo zmrazení platů ústavních činitelů prohlášeno za protiústavní.

Tak jenom jsem chtěl takhle transparentně říci, jaké je naše stanovisko k této oblasti, aby bylo jasné, že reagujeme na legitimní obavy a připomínky opozice, které tady zazněly na plénu, vypořádáváme se s nimi a snažíme se vysvětlit, proč máme takový názor, který máme, byť samozřejmě zcela respektuji, že ty názory mohou být odchylné. Pokud opozice předloží návrh na to, aby se platy justičním představitelům, soudcům, státním zástupcům, zvedaly, tak je to téma, které můžeme zcela legitimně diskutovat.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Michálek (Piráti): Ukázali jsme, že dovedeme dělat úspory Michálek (Piráti): Vláda de facto omezuje svůj dnešní absolutní vliv Michálek (Piráti): I vymáhání dluhů musí být spravedlivé Michálek (Piráti): Politické dotační podnikání a manipulace titulků nejsou normální

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama