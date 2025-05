Michálek (Piráti): Zastrašit se nenecháme

Vadí mu jeho blog s názvem Pravda o mocenském oligopolu na serveru Seznam Medium. Michálek v něm napřímo popsal, že Tykač přes radního Pavla Matochu a další lidi ovlivňuje dění ve veřejnoprávní České televizi, má mediální vliv a prolobboval si úlevy v platbách za rekultivaci dolů.

„Občané a firmy v Česku si dobře pamatují, že v posledních letech zaplatili rekordní částky za elektřinu. Na tom vydělal hlavně pan Tykač a pár dalších holdingů. Máte rekordně drahou elektřinu a potraviny. Poslední dvě vlády ekonomika stagnuje, obři dál rostou. Z vašich daní poslední dvě vlády zaplatily desítky miliard na zbytečných dotacích a úlevách pro uhlobarony. Mají rekordní zisky a ještě jim máte dotovat elektrárny? Piráti jsou jediní, kdo navrhuje všechny dotace pro velké holdingy zastropovat. Místo toho dáme miliardy na zateplování domů, úspory a modernizaci energetiky. To je cesta, jak posunout Česko dopředu. Trnem v oku těmto zákulisním skupinám je hlavně fakt, že pojmenováváme věci pravými jmény, abyste se v tom vy občané vyznali,“ říká Michálek.

Minulý týden přitom Deník N zveřejnil informaci (ZDE), že si Tykač a předseda Rady ČT Matocha pozvali k Tykačovi domů ředitele ČT Petra Dvořáka a naléhali na něj, aby rezignoval. Již dříve Seznam zprávy upozornily, že Matocha s rodinou slavili s Tykačem jeho 60. narozeniny na ostrově Svatý Bartoloměj v Karibiku. „Kontroverzní uhlobaron tedy zjevně ovlivňuje dění v ČT. Teď chce ještě zabránit mluvit těm, kdo to řeší,“ vysvětluje dále předseda pirátských poslanců.

„Oligarchové spolknou stále větší díl bohatství a místo služby veřejnosti a si nárokují stále více moci ve státě. Je to útok na svobodu slova a snaha zastrašit politiky, které si nemůže koupit. Zastrašit se nenecháme. Opravdu mě překvapilo, že mě pan Tykač žaluje za něco, co je obecně známé a jsou toho plné noviny. Že zasahuje do dění v České televizi, že stojí za panem Matochou, že jenom díky němu vychází konzervativní deník atd. Tykač vydělal 150 miliard korun na drahých cenách energií, které jste vy občané a podnikatelé zaplatili ze svých peněženek, a to musí skončit,“ doplňuje Michálek.

Za doby Fialovy vlády se v žebříčku jmění Forbes Pavel Tykač dostal ze 33 miliard na přelomu roku 2021 a 2022 na 180 miliard v roce 2025 (ZDE). Tykač žije ve Švýcarsku ve Svatém Mořici. Na Tykačovo klientelistické propojení s politiky ODS, TOP 09 a dalších stran upozornila média (ZDE) i spolek Milion chvilek (ZDE). O žalobě bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 3, Michálka zastupuje známý advokát Pavel Uhl.

