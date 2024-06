Ministr Bartoš: Cesta do USA posílila spolupráci v oblasti AI, kyberbezpečnosti a kvantových technologií

Klíčová jednání se zaměřila na spolupráci v oblastech umělé inteligence, kyberbezpečnosti, kvantových technologií a na podporu českých investic v USA prostřednictvím snahy o zavedení víz E-1. Na cestě ho provázely čtyři desítky tuzemských podnikatelů, zástupců univerzit a výzkumných institucí.

„Cesta do USA byla mimořádně úspěšná a výsledky mluví za vše. Společné projekty v oblasti AI, kyberbezpečnosti a kvantových technologií, výměna znalostí a expertů, nové příležitosti pro naše vědce a studenty otevřou nové možnosti pro inovace a investice v Česku. Navázali jsme také významnou spolupráci v klíčových technologických oblastech a udělali zásadní kroky k získání víz E-1 pro naše podnikatele," uvedl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

V rámci cesty byla dohodnuta podpora českých investic v USA a amerických investic v České republice ve spolupráci s The American-Central European Business Association. Češi momentálně investují v USA více než Američané v České republice, za poslední tři roky to činí přes 7,5 miliardy dolarů.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

S tím souvisí podpora udělení víz E-1 České republice. Jedná se o podnikatelská víza pro malé a střední podnikatele a živnostníky, která jim umožňují přímý vstup na americký trh bez dalších komplikací. Česká republika je v současnosti zařazena do kategorie víz E-2, což představuje určité výzvy pro mnoho podniků. Zákon o udělení těchto víz České republice je nyní v Kongresu a Ivan Bartoš vyjednával jeho podporu mezi demokraty i republikány. „Jsme jedni z posledních v EU, kteří tato víza nemají, přitom by výrazně ulehčila vstup našich podnikatelů na americký trh. Přijetí zákona by znamenalo velký krok vpřed v zajištění rovných podmínek s ostatními evropskými zeměmi a umožnilo by českým firmám snadněji podnikat a dlouhodobě investovat ve Spojených státech,“ dodal Bartoš.

V Bílém domě proběhla důležitá jednání s poradkyní amerického prezidenta Joe Bidena pro kyberbezpečnost Anne Neubergerovou, během nichž byla dohodnuta rozšířená spolupráce v oblasti kyberbezpečnosti a kvantových technologií. Anne Neuberger dlouhodobě spolupracuje s ČR zejména prostřednictvím Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). „Sdílení nejnovějších poznatků a zkušeností je klíčové pro udržení náskoku před potenciálními hrozbami. Sběr dat se stal prioritou pro naše soupeře a naší prioritou je jejich ochrana. Společné úsilí v těchto oblastech posílí obranné schopnosti a otevře nové možnosti pro inovace v České republice. Prakticky při každém jednání rezonovala naše podpora Ukrajiny a Česká iniciativa, díky které nás v USA berou jako partnera a evropskou „leading country,“ dodal Bartoš.

Další významné jednání proběhlo se Stephenem P. Welbym, ředitelem pro národní bezpečnost, týkající se spolupráce ve výzkumu a výměně expertů v oblasti AI a kvantových technologií. Byla také podpořena spolupráce s National Science Foundation odpovědnou za podporu vědeckého výzkumu.

Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 2% Převážně ano 0% Převážně ne 3% Rozhodně ne 95% hlasovalo: 5683 lidí

„Mise splnila všechny tři hlavní cíle, které jsme si dali. Předně se ukázalo, že význam ČR pro USA roste, protože v době geopolitické nestability a dezinformační války stojíme na straně demokracie. Z toho bude těžit i český byznys, ať již v podobě dalších amerických investic nebo rostoucích šancí ČR na získání víz E-1. Zadruhé se potvrdilo, že ČR může hrát nejvyšší ligu ve výzkumu kvantových technologií a kyberbezpečnosti, pokud bude český stát úzce spolupracovat s univerzitami i byznysem. A v neposlední řadě desítky startupů a podnikatelů, které Svaz vzal na tuto misi, navázaly užitečné kontakty jak s americkými protějšky, tak i mezi sebou a máme od nich velmi pozitivní zpětnou vazbu,“ uvedla Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Dr. Seth Center, zvláštní zmocněnec pro kritické a nové technologie Ministerstva zahraničí USA, slíbil podporu stáží českých expertů v americkém National Institute of Standards and Technology, který má za cíl podporovat inovace a konkurenceschopnost. Delegace také navštívila Johns Hopkins University Bloomberg Center, kde byla dohodnuta spolupráce českých a amerických vědců v oblasti AI, kvantových technologií a kyberbezpečnosti.

Tato spolupráce umožní propojení českého základního výzkumu a amerického aplikovaného výzkumu a transferu do praxe a výměnu poznatků a informací mezi vědci a studenty.

Byla také dohodnuta spolupráce s New York City Office of Technology and Innovation (OTI), který se zabývá využitím technologií pro zlepšení fungování města a jeho služeb. Delegace také navštívila IBM T. J. Watson Research Center, výzkumné centrum IBM, které je světovým lídrem v kvantových technologiích a věnuje se také umělé inteligenci. IBM je také jedním ze sponzorů prvního kvantového hackatonu, který se bude konat příští týden na Českém vysokém učení technickém v Praze. Dohodnuta byla také spolupráce v oblasti herního vývoje a využití mezi New York University a Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

„Vládní mise do USA pro nás byla velkou příležitostí navštívit nejen akademické instituce, ale i globální firmy a vidět nové trendy v oblasti gamingu a esportu. Návštěva NYU Game Center Incubator a možnost promluvit s jejím ředitelem, byla skvělou příležitostí, dozvědět se více o trendech v oblasti gamingu na americkém trhu, a také potvrzení, že náš přístup a pohled na udržitelné zdravé hraní, je správná cesta, ze které bude vycházet i budoucí spolupráce s NYU. Zároveň musím ocenit přístup a pomoc s orientací v novém prostředí, Svazu průmyslu a dopravy a panu vicepremiérovi Bartošovi," uvedl Zdeněk Ledvina, vedoucí oddělení esportu na FTVS Univerzity Karlovy.

Podobné zahraniční cesty otevírají dveře velkým investičním příležitostem pro Česko, jako je tomu nyní například se společností Onsemi a jejím záměrem rozšířit výrobu čipů ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm v hodnotě 2 miliard dolarů, na čemž se podílela široká škála ministrů v rámci obchodní diplomacie.