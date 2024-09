Ministr Bartoš: Koupě, opravy i výstavbu dostupných bytů podpoříme

V Rudolticích na Pardubicku před patnácti lety postavili 350 obecních bytů. Začátky se neobešly bez problémů, ale teď je to dobrá adresa. Díky nízkému nájmu je o byty zájem a počet obyvatel se víc než zdvojnásobil. To taky znamená víc peněz do kasy samosprávy, školka, škola, pošta, obchod, praktický lékař, hřiště plná dětí a vše další, co patří ke zdravé obci.

Koupě, opravy i výstavbu dostupných bytů podpoříme v novém programu Dostupné nájemní bydlení za sedm miliard, který jsme právě odstartovali. Na dotacích závislá ekonomika nefunguje, proto půjde o výhodné úvěry, které se státu postupné vrátí z nájemného. Rozjíždíme dlouhodobý trend, kdy se bude stavět víc a víc obecních bytů, ať už tu bude jakákoli vláda.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

