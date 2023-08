Ministr Bartoš: Nedostatek bytů? Nejde jen o nedostatečnou výstavbu. Musíme se vzdělávat

reklama

Drahé vlastní bydlení v ČR má celou řadu příčin a zdaleka nejde jen o nedostatečnou výstavbu, jak upozorňují odborníci ZDE. V Belgii, Norsku nebo Dánsku taky potřebují na koupi bytu méně ročních platů, protože platy jsou tam prostě vyšší. Jestli má Česko uniknout z pasti středních příjmů, musíme se zaměřit na vzdělávání a inovace, digitalizaci, podporu ekonomiky založené na službách a výrobcích s vysokou přidanou hodnotou. Škrty v těchto oblastech by nás i v čase hledání úspor brzy vyšly draho.

Jen zčásti je v případě drahého vlastního bydlení na vině pomalé povolování staveb. U bytového domu to dosud trvalo asi pět let, výjimkou ale nebyl ani mnohem delší proces. Už v příštím roce se ale stavební zákon i díky naší novele konečně posune do 21. století. Ubude papírování, celý proces se zjednoduší a zdigitalizuje. Zavádí se pevné lhůty pro povolování staveb – pokud chcete stavět běžný rodinný dům, dostanete razítko do 30 dní. To samé platí i pro odvolání, takže už žádné průtahy. Ušetří to nejen čas, ale i peníze – u bytové výstavby je odhad úspory o 8 %. Celkově by se každý rok díky zkrácení povolování mohlo ušetřit přes 7 miliard korun.

MMR pracuje na zvýšení dostupnosti bydlení obecně. Bydlet ve vlastním je fajn – nic proti tomu – ne všichni ale na to dosáhnou a pro ty tady musí být dobrá alternativa. Obcím proto nabídneme peníze i expertízu na přípravu bytových projektů. Do výstavby i rekonstrukcí dostupných nájemních bytů chceme v příštích letech dostat investice ve výši až 20 miliard korun. Stačí to sledovat na Ministerstvu pro místní rozvoj.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády

