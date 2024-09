Ministr Bartoš: Poslední tři roky se digitalizuje nejrychleji v historii Česka

Mezi ně patří založení Digitální a informační agentury, spuštění eDokladů, dokončení vylepšené verze Portálu občana a spuštění jeho mobilní aplikace, Registr zastupování, přesun na jednotnou státní doménu gov.cz (ZDE), posílení základních registrů a Identity občana a další. Jde o systémové kroky, které zvýší efektivitu a výkon úřadů na jedné straně a zároveň přináší i komfort a ušetřené peníze lidem i firmám ve styku se státem na straně druhé. Tyto úspěchy jsou důkazem toho, že v posledních třech letech se digitalizace rozvíjela rekordním tempem a podařilo se uskutečnit mnoho zásadních projektů.

Zásadním úspěchem bylo především založení Digitální a informační agentury po vzoru Velké Británie, Dánska, Estonska a desítek dalších států, které jsou v digitalizaci státní správy o kus dál. Jako ústředního orgán státní správy může DIA totiž konečně efektivně řídit digitalizaci státu i konkrétní projekty a porážet tak resortismus.

Úspěšně jsme spustili eDoklady a občanku v mobilu má již více než 500 tisíc obyvatel. Od 1. července přibyly mezi ověřovateli úřady práce, finanční úřady, kraje, obce s rozšířenou působností, soudy, zbytek policie a dobrovolně se přidalo několik stovek dalších ověřovatelů a také řada soukromníků jako třeba Airbank a Vodafone.

V poslední vlně, která nás čeká od 1. ledna 2025 se pak přidají například zbývající obce, okrskové volební komise, školy, zdravotní pojišťovny, banky, notáři, Česká pošta či zastupitelské úřady.

Tento projekt nezůstal bez povšimnutí ani v Evropě. Eurokomisařka Margrethe Vestager vyzdvihla Českou republiku jako průkopníka digitálních řešení v rámci příprav evropské digitální peněženky. Naše úsilí v digitalizaci tak dostává mezinárodní uznání.

V brzké době přibude do eDokladů také potvrzení o studiu, na kterém nyní Kabinet pro digitalizaci pracuje.

Zároveň jde o přípravu na celoevropský systém. Od roku 2026 začne Evropa postupně přecházet na evropskou digitální peněženku. Ta vstoupí v platnost v průběhu roku 2026 a v případě potřeby umožní prokázat svou totožnost v celé EU, ale také usnadní přístup ke službám, žádostem či přihláškám na univerzitu kdekoli v EU. Díky eDokladům tak bude přechod pro Čechy mnohem jednodušší a plynulejší. Dokončili jsme vylepšenou verzi Portálu občana a zlepšení je vidět i v datech. V roce 2019 měl Portál 45 000 uživatelů a 29 služeb. Nyní je služeb přes 600 a uživatelů je již více než 1 400 000 a čísla dále rostou. Ve využívání digitálních služeb státu tak nyní dosahujeme 76 % a výsledky se neustále zlepšují.

V dubnu přibyla mobilní aplikace Portálu občana. Občané tak nemusí řešit složité přihlašování k službám státu z počítače nebo webového rozhraní. Na začátku léta pak do Portálu přibyl systém DROZD, který slouží jako dobrovolná evidence českých občanů v zahraničí a pomáhá například v situaci přírodních katastrof. Díky této evidenci jsme schopni poskytnout efektivní pomoc našim občanům.

Dalším z projektů je také Registr zastupování, který vytvoří podmínky pro udělení plných mocí digitálně. Registr zastoupení (REZA) vstoupil v účinnost a nyní probíhá jeho integrace s úřady. REZA umožní udílení plných mocí digitálně a jejich evidenci v centrální databázi. K udělení bude potřeba jen potvrzení pomocí identity občana a vypsání buď vlastní plné moci, nebo vyplnění některého z formulářů připravených pro různé příležitosti. Plné moci budou v evidenci zůstávat až do odvolání nebo vypršení platnosti, a nebude tak nutné stejnému člověku udílet plnou moc opakovaně. Podpora REZA postupně přejde do všech agend státu, jak pro fyzické osoby, tak pro právnické.

Ve světě narůstajících kybernetických útoků je také důležité, že probíhá migrace na jednotnou státní doménu gov.cz tak, jak to má už mnoho dalších států. Ta přináší větší bezpečí občanům, kteří díky tomu nyní na první pohled rozeznají oficiální státní web. Přináší i další výhody spojené s bezpečností na pozadí.

Důsledně jsme začali vymáhat využití jednotného grafického designu státu u webových aplikací. Díky tomu ušetříme prostředky, weby jsou lépe přístupné a srozumitelné.

Základní registry a Identita občana (NIA) jsou technologickým základem státní IT infrastruktury. Roky se do těchto základů neinvestovalo a po více než 12 letech dochází k jejich postupné HW obnově a přizpůsobení novým požadavkům. Tato změna, která se provádí za chodu nenápadně tak, aby nenarušila běžný chod starých systémů, bude mít mnohaletý dopad na digitalizaci. Třeba tím, že bude mnohem lépe zvládat špičky v provozu, umožní silnější propojení jednotlivých systémů mezi resorty a silnější nasazení automatizace.

Díky tomu mohla proběhnout i digitalizace přihlášek na střední školy, mohla být zřízena mobilní aplikace EZkarta, mohlo dojít k propojení daňového přiznání a katastrálních úřadů pro daň z nemovitosti a začaly fungovat desítky dalších malých i větších aplikací a zjednodušení napříč resorty.

Představili jsme online kurzy pro zvyšování digitálních dovedností na adrese: osveta.gov.cz. Snadno přístupné kurzy eGovernmentu, které ukazují například přihlášení a získání Identity občana, založení a používání datové schránky a služby Portálu občana včetně jeho mobilní aplikace, se stanou základem nejen pro vzdělávání knihovnictva, ale i veřejnosti.

Kromě knihoven jsou kurzy dostupné i online. Účastníci kurzů získají základní přehled o procesu přihlášení a získání Identity občana, způsobu založení a používání datových schránek a také používání Portálu občana včetně jeho nové appky. Sestavení kurzů staví na tzv. životních situacích a využívá tak persony (fiktivní postavy), kterým pomáhá vyřídit konkrétní situace a požadavky.

V přípravě krátce před spuštěním je také největší akce v oblasti vzdělávání s názvem Týden pro Digitální Česko pro širokou veřejnost, který začne 18. listopadu po celém Česku, fyzicky i online.

Prioritní oblasti letošního ročníku, kterým se budeme detailně věnovat, jsou tři: digitální dovednosti pro měnící se trh práce, bezpečí v online světě a online komunikace se státem. Chceme navázat na lonský úspěšný ročník, kterého se zúčastnilo přes 5 300 lidí, uspořádalo se 126 eventů, zapojilo se 103 partnerských organizací a kampaň zasáhla přibližně 2,4 milionu lidí.

V únoru 2025 přejde v plnou platnost Zákon o právu na digitální služby, zastřešující dokument celé digitalizace v Česku. DIA bude dohlížet na celý proces naplňování a pomáhat úřadům s jeho implementací.

