Ministr Brabec: Pokud by se nezvrhla v tohleto politické obviňování… AntiBabiš jako vyšitý

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Kolegyně, kolegové, já jsem velmi rád, také proto jsem vůbec nepochyboval, že bych dneska neschválil, nebo že bych nepřispěl ke schválení programu dnešního jednání, protože já jsem velmi rád, že můžu říct konečně se znalostí té zprávy reakci, která bude ve dvou rovinách. Já bych si dovolil začít a připomenout ty klíčové milníky, protože ony jsou důležité z hlediska pochopení, a pak bych krátce rozebral ta jednotlivá zjištění zprávy, ale samozřejmě, pokud bych je rozebíral všechna, a já pak řeknu ještě jeden procedurální návrh na konci, tak bychom tady seděli dvě hodiny. (Hluk v sále neutichá.)

K té havárii, jak všichni víte, došlo 20. září loňského roku v dopoledních hodinách a postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Znečišťující látka nebyla cítit, ani vidět. Nebylo vůbec zprvu možné identifikovat, o jakou škodlivinu jde. Zprvu nebylo vůbec jasné, že jde o havárii, protože úhyn ryb samozřejmě mohl mít celou řadu různých důvodů: nedostatek kyslíku, splach z polí, jednorázový vnos způsobený cisternou. Látka protekla téměř 40 km řeky, to jsou všechno věci, které víme. Havárii, a to považuji za hrozně důležité, od začátku řešily desítky lidí z organizací, které jsou na sobě odborně i personálně zcela nezávislé. To říkám záměrně s tím důrazem pro ty různé úvahy o nějakých zločinných spolčeních a další zběsilosti, které tady říká pan kolega Gazdík a i jiní. Takže byl tam Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky, vodoprávní úřady dotčených obcí i krajů, Česká inspekce životního prostředí, Povodí Moravy, společnost VAK Vsetín, rybáři a další. Odebírají se desítky vzorků, hodnotí je několik různých laboratoří, probíhají kontroly více než 20 společností. Myslím, že celkem 21 společností poblíž řeky.

21. 9. Vodoprávní úřad Valašské Meziříčí Povodí Moravy a Čech společně kontrolují stavy výústí a zařízení v různých podnicích, nabírají vzorky při podezření na nestandardní vjemy. V průběhu následujících dnů potom skupina složená z Vodoprávního úřadu Povodí Moravy a Čech kontroluje 21 podniků, z nichž v první chvíli dle indicií na místě vylučuje většinu z nich jako původce možné havárie, a já se k tomu za chvilku vrátím, je to důležité.

23. 9. ve večerních hodinách laboratoř hasičů potvrzuje kyanidy. Informace je následně křížově potvrzena ráno Povodím Moravy, jež informaci obratem zveřejňuje do médií. Až do 23. 9. vše probíhá standardně pouze po odborné linii s cílem hlavně zastavit šíření otravy a najít zdroj. I když už je jasné, že jde o velkou havárii, média to řeší jako v jiných podobných případech, tedy s orgány, které havárii vyšetřují. A za chvilku ještě řeknu, a to už myslím z té zprávy je jasně patrné, že havárie jsou standardně zmáhány místními vodoprávními úřady a případně ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí, pokud to situace a orgány integrovaného záchranného systému vyžadují. Vše se zásadně pak mění ale 24. 9., když se na sociálních sítích a následně i v médiích rozjíždí kampaň a právě politici, jako pan Gazdík, pan Kalousek, pan Blaha, paní Pekarová Adamová a další a další se předhánějí, že už toho viníka znají. A já se ptám, proč asi. No protože za pár dní jsou krajské volby a prostě se to hodí.

25. 9., a to je důležité, případ přebírá policie, tedy už pět dní po té havárii a zahajuje vyšetřování v trestním řízení. A 26. 9., jestli se nemýlím, Policie České republiky na Twitteru oznamuje, že zjistila, odkud kyanid do Bečvy vytekl. 27. 9. se pak za nařčení společnosti Deza z otravy na Bečvě veřejně omlouvá poslanec za STAN pan Gazdík. On to sice potom popírá, včetně tedy toho našeho společného povídání v Událostech, komentářích, kde řekl, že to neřekl, ale řekl to. Já dneska ukazoval ty důkazy, rád mu je ukážu, on to dobře ví, že to řekl, a pak se omlouval a pak to smazal. Ale to je jedno. Prostě důležité je, že se to stalo a pan poslanec Gazdík se za to omlouval, že to žádná Deza nebyla, že měl špatné informace.

29. 9. policie oznamuje, že vyústí, ze které unikl kyanid do řeky Bečvy, leží v katastru obce Juřinka. A 30. 9. potom jednatel firmy Energoaqua pan Havelka potvrzuje, že v areálu společnosti zasahovala policie. Potom další a další věci. 27. 10. uniká do Bečvy z vyústí areálu Energoaqua další znečišťující látka, tentokrát nikl. Potom 24. 11. do Bečvy z areálu Energoaqua opět unikají znečišťující látky - dusitany. 2. 12. z Energoaquy znovu neznámá látka, později se potvrzuje, že se jedná o nadlimitní fosfor. Mezitím, a to je zajímavé, deník Referendum, redaktor pan Patočka a další chrlí různé scénáře v podstatě i v průběhu roku 2020 a 2021, jak to vlastně všechno mohlo být. Objeví se několik scénářů a vždycky se část opozice nadšeně přikloní k tomu scénáři, že to tedy takhle asi nebylo, ale bylo to jinak, takže se tam objevují jednou kyanidy, podruhé fenoly, pak nějaké kombinace. Těch věcí je celá řada.

Zdůrazňuji tady, že od 25. 9. to vyšetřuje Policie České republiky a vede si své vlastní šetření a samozřejmě nikdo z nás nevidí do spisu. A jestli se mě občas jako někdo ptáte, nebo ptá, proč s tím něco neděláme a jak to trvá dlouho, tak já říkám, že opravdu ministr životního prostředí a ani ministr vnitra nemůže zasahovat a nesmí zasahovat samozřejmě do policejního šetření. To znamená, že všechny informace, které měla do té doby Česká inspekce životní prostředí a další orgány, prostě předala policii, to je normální, protože to trestní řízení má přednost.

21. 4. už letošního roku Sněmovna poprvé tedy ve své historii odsouhlasila vznik vyšetřovací komise k živému spisu. 3. 5. soudní znalec Klicpera dokončil znalecký posudek a předal ho policii. 28. června letošního roku policie obvinila z trestného činu jednu právnickou a jednu fyzickou osobu. Jde o trestné činy poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.

Dle zpráv z médií jsou těmi obviněnými firma ENERGOAQUA a její jednatel pan Havelka.

10. 8. pan Hruška, pan profesor Hruška, profesor Ústavu výzkumu globální změny a aktivní politik za TOP 09 - mimochodem, jestli se nemýlím, i autor volebního programu koalice SPOLU nebo spoluautor v oblasti životního prostředí, ale tím si nejsem jistý - zveřejňuje pokus se solí na Bečvě, který podle jeho závěru vyvrací závěr soudního znalce a odborníka na hydrodynamiku pana Klicpery.

8. září dozorující státní zástupce zamítl stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání, kterou podala společnost ENERGOAQUA a její jednatel.

15. 9. dozorující státní zástupce z Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně oznámil, že by chtěl žalobu dokončit do konce roku. Je podle něj v případu nutné doplnit ještě znalecké posudky.

Tak, tohle je stručně takový průběh, abyste viděli, že ona ta věc měla samozřejmě svůj vývoj poměrně dlouho a mezitím jsem vynechal různé - a těch byly desítky - různé spekulace, protože tak, jak se případ vyvíjel a pronikaly různé informace, tak samozřejmě na to reagovala různá média a mám pocit, že některým se prostě nelíbilo, že Policie České republiky skutečně postupuje nějakým směrem a měla postupovat úplně jiným způsobem podle nich. A myslím, že nejenom média.

Teď mi dovolte ještě k vlastní zprávy vyšetřovací komise předeslat jednu věc. Ona je totiž důležitá. Pokud se vrátíme - a to jsem se pokoušel i vysvětlovat některým novinářům a myslím, že potom, když pominou některé takové ty šílenosti - a já jsem rád, že kolega Jurečka tedy řekl to, co tady řekl, protože já odmítám tu zprávu vyšetřovací komise a řeknu hned, z jakého důvodu.

Ale je tam jedna věc nebo určitě jedna kapitola, kde se shodneme - a to jsou návrhy nějakého dalšího řešení. A pokud by se to nezvrhlo v tohleto politické obviňování, nějaká linie prostě, jak to tady někdo se snaží zakopávat a jaké zločinné spolčení, a bylo to o tom, že vyšetřovací komise nechce suplovat práci policie, což tvrdila na tom začátku, jakkoliv se tedy tak jako úplně nechovala, protože samozřejmě i členové vyšetřovací komise kritizují práci vyšetřovatele, a to je návaznost na to - to tady, on tady teď... jo, je tady, Marian Jurečka - jestliže já jsem hovořil, Mariane, vaším prostřednictvím, pane předsedající, o amatérech, tak jsem nemyslel amatérech celkově, ale amatérech vyšetřovacích.

To znamená, já se velmi pozastavují nad tím, že vyšetřovací komise hodnotí práci profesionálních vyšetřovatelů policistů. To jsem řekl, prostě pro mě, že tohle je ten amatérismus. Ale já se vzápětí dostanu k tomu, proč si myslím, že je tam spousta důkazů toho amatérismu.

Ale když se podíváme zpátky (na) 20. září, tak je potřeba si uvědomit jednu věc, která se zapomíná. To prostě na tom počátku nebyl okamžitě viditelný výbuch někde s nějakou obrovskou otravou ovzduší nebo vody, to nebyl požár, to nebyla hořící skládka, kde jsou hlášeni mrtví či zranění. To byla otrava vody, ke kterým dochází v desítkách případů ročně. A samozřejmě na tom začátku, v těch prvních hodinách, se postupně rozvíjela. A to je také odpověď na to, k čemu se za chvilku dostanu.

To znamená, nebyl to ten případ, kdy se něco stane dramatického okamžitě a začnou se prostě sjíždět všechny složky záchranného systému, politici, zásahové týmy z obcí, krajů. Navíc ty umírající ryby byly pozorovány řádově skoro dva kilometry od prvního vyústění chemičky a k masivnímu úhynu - aspoň podle našich informací - v té první chvíli docházelo následně od Hustopečí nad Bečvou, tedy více jak pět kilometrů. To znamená, nikdo v tu chvíli - a to je, prosím vás, potřeba, vraťme se do toho 20. září - neviděl ve vodě žádnou jasně rozpoznatelnou látku, barevně ani čichově identifikovatelnou - a jak jsem říkal, těch příčin havárie na tom začátku mohlo být podstatně víc, a proto také dneska posuzujeme prostě, že víme - rozpitváno do poslední minuty - všechny věci, co tam kdo dělal nebo nedělal.

Dnes každý ví, že šlo o kyanidy a že příčinou byl nějaký průmyslový provoz. Ale znovu říkám, toho 20. září tohle vůbec jasné nebylo. A já se dostanu k těm detailům. To, že se dnes zpráva snaží celou havárii označit za selhání České inspekce životního prostředí, protože jako jedno z hlavních zjištění bylo, že jedna její pracovnice nevyjela na místo havárie, je pro mě absolutně absurdní.

Ze zákona, konkrétně z vodního zákona, řídí práci při havárii pracovník vodoprávního úřadu, což je logické, protože místní vodoprávní úřad má místní znalost toku, zná, jaké jsou v okolí provozy, ví, kde jsou vyústi, ví, co se na tom toku děje, a koneckonců to potvrzuje i zpráva vyšetřovací komise. A to se také v den havárie dělo. Ať už tou řídící osobou byl pracovník vodoprávního úřadu ve Valašském Meziříčí nebo pracovník vodoprávního úřadu v Hranicích dále po toku řeky.

Na pomoc a konzultaci si úředníci vodoprávních úřadů opět ze zákona přizvou správce toku, tedy někoho z Povodí, a Českou inspekci životního prostředí. Vše probíhalo standardně jako u každé jiné havárie doposud, na místo přijel jeden inspektor z ČIŽP, který měl prostě v neděli službu a byl místu havárie nejblíže. To je jeden z dalších závěrů komise, která je v šoku, že tam přijel jeden inspektor. No ano, přijel tam jeden inspektor, protože on držel tu službu a v tu chvíli samozřejmě ta Olomouc je blíž než Brno. Protože kdyby tam jel z Brna, tak by mu to trvalo prostě další hodinu. A to jsou věci, které když se zasadí do toho kontextu, tak dávají logiku.

To znamená, druhý inspektor celou věc s vodoprávním úřadem konzultoval po telefonu, to je naprosto standardní ve chvíli, kdy dojezdová vzdálenost pohotovostního pracovníka České inspekce je z místa bydliště od doby jemu nahlášené havárie téměř tři hodiny. Znovu říkám - a málo se to ví - prostě Česká inspekce má krajská pracoviště, drží službu, drží službu jeden pracovník a ten tam přijede a shodou okolností ten pracovník, který tam přijel z toho Olomouce byl ještě specialista právě na vyšetřování vodních havárií, protože tu službu nemusí vždycky držet samozřejmě specialista na vodu, může to být specialista na ovzduší.

A z tohoto se dělá jeden z hlavních problémů, že tam tedy přijel jeden člověk, ale, vážení, to je naprosto běžné, protože on tam prostě není jediný vyšetřovatel. Ta Česká inspekce tam přijede na pozvání buď vodoprávního úřadu, anebo Integrovaného záchranného systému, nejezdí tam automaticky, a ten člověk tam nedělá na tom místě, co chce. A to je i v té zprávě komise řečeno. On tam plní úkoly toho, kdo ho tam pozval, v tomto případě vodoprávního úřadu.

To znamená, komise - a to jsem tady také už dneska slyšel - obviňuje ze selhání inspekci životního prostředí, když ve společnosti DEZA nebyl odebrán vzorek. Podle komise měl být odebrán vzorek proto, aby se vyvrátilo podezření této chemičky. Takže obráceně. Znamená to, že automaticky se má odebrat vzorek z DEZA nebo z jiné takové fabriky, protože ona je primárně podezřelá?

A to je to, co je samo o sobě skandální vyjádření komise, protože vedle společnosti DEZA nebyly v tom prvním, v těch prvních dnech a právě na základě konkrétní zkušenosti a inspekce to opakovaně řekla, že rozhodování inspektora, zda budou odebrány vzorky, je zcela v odborné kompetenci a zkušenostech tohoto inspektora. V tomto konkrétním případě se navíc jednalo o inspektora s dlouholetými zkušenostmi s technologiemi čištění odpadních vod v kontrolovaných provozech, a rozhodnutí inspektora o odebrání, respektive neodebrání vzorků, bylo jasně inspekcí zaznamenáno. Takže ne nějaká náhoda.

Taktéž poskytnutí odborné spolupráce je doloženo a oni při tom odběru vzorků tam byli ve třech. Byl tam pracovník inspekce, byl tam pracovník Povodí a byl tam pracovník vodoprávního úřadu. Ale co, jestli se nemýlím a (myslím?), že se nemýlím, ovšem není jako základní věc ve zprávě vyšetřovací komise, není tam informace, která je strašně důležitá, že kromě toho, že nebyl na základě toho, že ten inspektor si to vyhodnotil jako že tam nevidí nic senzoricky podezřelého, tak on nebo oni, protože byli tři, neodebrali vzorky ani v dalších osmnácti průmyslových společnostech.

Ale o tom se ve zprávě nemluví. Mluví se jenom o tom, že nebyl odebrán vzorek DEZA. Ale oni z těch jednadvaceti míst, společností, odebírali - jestli se nemýlím - ve dvou, protože měli podezření z hlediska svých zkušeností a senzorických hodnocení stavu té výusti, že tam ten důvod je. Prostě automaticky se neodebírají vzorky ze všech výustí. To totiž není ani technicky možné a ani časově.

Já chápu, že vás to možná překvapilo, ale když se podíváte na standard v minulosti, jak zjistíte, že to tak prostě je. A já se k tomu hned dostanu. Ale mně právě připadá neuvěřitelné to, co tady říkal pan předseda Rakušan, kdy on vlastně řekl - no právě z té DEZA se to mělo vzít.

Ten inspektor vůbec netušil, když tam přijel, protože prostě jel odněkud z Olomouce, on nezná, odkud má brát vzorky. Mimochodem, tomu inspektorovi říká, odkud má vzít vzorky, pracovník vodoprávního úřadu. Nekruťte hlavou, pane kolego, omlouvám se, protože prostě tohleto je ze zákona. A když ta komise ten zákon studovala, tak si tohleto měla nastudovat. A vy to tam taky píšete, že to je odpovědnost vodoprávního úřadu. To znamená, znovu říkám, vzorky odebíral tento tým lidí pouze tam, kde to bylo podle jejich zkušeností podezřelé a kde byly viditelné známky něčeho nestandardního na výusti nebo na provozu, to je úplně standardní postup komise. A znovu říkám, ty vzorky nebyly odebrány v 19 společnostech. A jedna z nich byla DEZA. A z těchto důvodů. Vy hovoříte ve zprávě pouze o Deze, zcela cíleně. Ale už tam neříkáte, že v dalších 18 společnostech.

To znamená, přestože komise dle zprávy zjistila, že v době havárie v úseku u Valašského Meziříčí řídil práce pracovník Vodoprávního úřadu Valašského Meziříčí a dále přestože zpráva uvádí, že probíhala telefonická konzultace ČIŽP Brno s pracovníkem vodoprávního úřadu, který si přítomnost pracovníka ČIŽP nevyžádal, nevyžádal. A on si ho vyžaduje, ten člověk tam nemůže jen tak přijet. On prostě je někým vyžádán. Ale bylo jasně domluveno s Vodoprávním úřadem Valašského Meziříčí, že se dostaví do 130 kilometrů vzdálené lokality ten člověk z Brna, bude-li potřeba. Pokud mu někdo zavolá. Dále bylo pracovníkem oblastního inspektorátu Brno doporučeno, aby byly provedeny odběry akreditovanými pracovníky laboratoří. Dále existuje digitální stopa o tom, že pracovník ze 70 kilometrů vzdálené ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc byl na místě otravy minimálně ve 14.29. Tady je další věc: Tady je ve zprávě jasně řečeno, že na jedné straně rybáři tvrdí, že tam pracovníka inspekce neviděli, že ho tam viděli až v 16. Tomu se věří, jako automaticky. Nic proti rybářům, oni se mohli splést, nebyli všude. Ten člověk má digitální stopu na fotografiích, že tam byl ve 14.29. Ale to mu nikdo nevěří! To mu nikdo nevěří. To prostě jako to lže. Jestliže to je inspekce, tak lže - jestliže jsou to všichni ostatní, mají pravdu. To je neuvěřitelné! To je opravdu "vohli co mohli".

Zpráva tedy konstatuje, že největším selháním postupu úřadů při havárii je, že se pracovnice ČIŽP Brno nedostavila na místo havárie, i když podle zákona tuto povinnost nemá a vyjíždí na vyžádání vodoprávního úřadu nebo složek Integrovaného záchranného systému. A že pracovnice pohotovostní služby ČIŽP Brno neinformovala telefonicky svého ředitele. Vyšetřovací komise se prostě domnívá, že tam měla být i přes to, že to zákon české inspekci neukládá, ani nestanovuje. A to je hlavní závěr, hlavní reakce komise.

Já říkám znovu, a podívejte se prosím do zákona, a předpokládal jsem, že vyšetřovací komise to ví, Inspekce životního prostředí není zásahovou jednotkou, ani součástí Integrovaného záchranného systému. A podle platného vodního zákona není ani subjektem, který řídí tzv. zmáhání havárie. Podle vodního zákona je k řízení prací při zneškodńování havárie na vodách příslušný vodoprávní úřad na ORP, na jehož území k havárii došlo. Inspekce se podle současné praxe zdaleka neúčastní všech nahlášených havárií, je konzultačním a kontrolním orgánem, primární odpovědnost mají z povahy věci místně příslušné vodoprávní úřady. Protože logicky jsou tam nejdřív, společně s Hasičským záchranným sborem, a mají místní znalost. Já si myslím, že to je i pro laika pochopitelné. To je naprosto standardní praxe. Pro zajímavost: V minulých letech dělali jsme si statistiku samozřejmě, inspekce je průměrně ročně zvána ke 20 až 25 procentům případů. To znamená, opravdu ve většině případů ani není pozvána a řeší to jiné orgány. Zcela standardně pak na místo běžné havárie přijíždí jeden inspektor, který má službu. Je samozřejmě znovu rozdíl, když se něco dramatického stane opravdu věc, kdy je to okamžitě havárie, kde přijede policie, hasiči a je to něco, co je okamžitě viditelné a kde je jasné, jaký bude vývoj. Tady v těch prvních hodinách prostě bylo jasné, že stačí jeden inspektor, protože na místě už byli hasiči, byl tam vodoprávní úřad, byla tam policie, byli tam prostě ti, kteří tam z logiky věci přijeli dřív. Protože to bylo nahlášeno inspektorovi ve 12.07 a on tam byl ve 14.29.

To znamená, pokud chceme u každé havárie armádu osob, tak nezbude než opravdu ke každé, ale každé havárii, protože nemůžete vědět, jak se to vyvine, povolat nějakou zásahovou složku a k tomu také slouží pak náš návrh, kde, znovu říkám, je jediná věc, kde se shodujeme se správou vyšetřovací komise.

Takže další výrok ze zprávy: Mělo být prováděno tzv. ofenzivní řešení k původci havárie ze strany ČIŽP Brno. Znovu, je naprosto jasné, že reálná přítomnost jednoho pracovníka, který by přijel, protože to se vyčítá tomu Brnu, že nepřijelo těch 35 kilometrů, který navíc nezná danou lokalitu, průmyslové činnosti probíhající na této lokalitě, charakteristiku toku atd., by neměla žádný zásadní vliv na průběh vyšetřování. Reálná doba dojezdu pracovníka z Brna na lokalitu po nahlášení vodoprávního úřadu a vzhledem ke vzdálenosti by byla mezi 16. a 17. hodinou, přičemž ze zápisu vodoprávního úřadu vyplývá, že v 17.30 byly již v lokalitě prvního úhynu ryb zpozorovány živé ryby a z toho jasně vyplývá, že telefonická konzultace s těmi, kteří byli na místě, je operativnější. Ale závěr zprávy je, že tam měla ta paní nebo ten pán z toho Brna prostě přijet. V každém případě. I když se to normálně nedělá, i když to není standardní z hlediska toho. Ale měla tam přijet, protože si to pan Gazdík a další členové myslí. Protože oni vůbec netuší, jak funguje inspekce, ale mají tedy jasný důkaz, že tam měli být.

Další věc; inspektor údajně nepostupoval směrem k potenciálním místům zdroje otravy, nekonal dle metodického pokynu ČIŽP postupu při havárii. No, pomiňme, že ten metodický pokyn byl schválen až potom, to zpřesnění, takže podle mě těžko mohl konat. Ale znovu říkám: Ze zápisu Vodoprávního úřadu Hranice jednoznačně vyplývá, že tento řídicí orgán nestanovil inspekci za úkol zjišťovat příčinu havárie a tudíž potenciální zdroje otravy. Prostě to v tom zápisu je. To jsou věci, které my jsme opravdu rozebírali a inspekce, dostali jste všichni od České inspekce životního prostředí rozbor jednotlivých tvrzení, kde opravdu vyplývá, že všechno, co se mohlo, se hodilo na Českou inspekci životního prostředí, i když to nemá v kompetenci, i když to nemá v gesci, i když to neměla dělat - prostě hodí se to, protože inspekce rovná se Brabec a Brabec rovná se Babiš.

Vzorky měly být zajištěny bezprostředně. Další závěr: Vzorky měly být zajištěny bezprostředně po ohlášené havárii maximálně do jedné hodiny od příjezdu na místo. To je další závěr vyšetřovací komise. No, to je strašně pozoruhodné. Protože: Podle zpráv první na místě byl Hasičský záchranný sbor a vodoprávní úřad, a to přibližně ve 12.15 až 12.45. To znamená, vzorky měly podle komise být odebrány nejdéle do 13.15 a 13.45. Ale ten inspektor tam přijel ve 14.29. Protože, znovu říkám, nemá ani vrtulník, ani majáček. V tu dobu tedy nebylo ani možné, aby byla inspekce na místě. A proč je neodebrání vzorků vyčítáno inspekci? To je prostě nepochopitelné! Respektive je to pochopitelné, ale je to naprosto nespravedlivé a je to opravdu skandální, opět ohnuté.

Opět zdůrazňujeme, že první úhyn ryb byl zaznamenán rybáři kolem 10. hodiny, ale to nahlášení bylo až po 11. hodině. To znamená, že pokud by to bylo takhle, tak by ty vzorky musely být odebrány už někdy kolem poledne. A znovu opakuji, to prostě technicky není možné. Takže vyšetřovací komise navrhuje řešení, které vůbec není realistické. Protože jestliže máte na té řece desítky, nebo dokonce stovky výustí, tak mi řekněte, představte si to normálně lidsky, kolik lidí by se tam muselo rozběhnout, aby do hodiny odebrali vzorky na těch desítkách výustí, když každý ten odběr vzorků má nějaké jasné svoje parametry. Těch lidí by muselo být mnoho desítek. To prostě není realistické v této chvíli. Ale znovu říkám, za chvilku se dostanu k tomu, kde jsme ve shodě.

Podle zprávy rovněž Česká inspekce selhala ve včasném zahájení řízení o ekologické újmě. Jenže zákon o ekologické újmě se vztahuje na ekologickou újmu způsobenou některou z činností stanovených v tomto zákoně, tedy například určitým typem provozní činnosti. Vzhledem k tomu, že skutečnost, s čím přesně byla způsobena havárie, nebyla známa až do doby sdělení obvinění Policií České republiky, tak prostě nebylo ani zřejmé, zda tento zákon vůbec lze využít. Navíc se standardně postupuje podle vodního zákona a tam já nevidím žádný problém.

Další nesrovnalost - ale těch nesrovnalostí je samozřejmě mnohem víc: zpráva uvádí, že chyběla rychlost odběrů. Ty byly údajně provedeny až kolem 17. hodiny. Přitom ta samá zpráva na různých místech uvádí, že vzorky byly odebírány průběžně už od 12.30. Zpráva rozsáhle prezentuje domněnky zástupce rybářského svazu pana Pernického, ale i dalších, a to už jsem říkal, že ČIŽP Olomouc na místě nebyla ve 14.29, jak tvrdí, ale v 16 hodin, jak si myslí člen rybářského svazu. Pro mě neuvěřitelné! Prostě tam si někdo myslí, že tam tu inspekci neviděl, a samozřejmě se bavíme o poměrně dlouhém toku a on toho člověka z té inspekce ani neznal osobně, tak jak ho mohl poznat. Ale je přesvědčen, že tam nebyl a že tam musel být až ve čtyři.

Stejný člen rybářského svazu, a to je zajímavé tvrzení, to se objevilo i mnohdy v médiích, že byl na místě cítit chlor. Toto ovšem popírají, jak je uvedeno ve zprávě, jak hasiči, tak všechny vodoprávní úřady i zástupci povodí, a zprávy navíc uvádí, že rybáři o přítomnosti chloru začali mluvit až dva dny po havárii. Takže co to je za záhadu? Prostě ve chvíli, kdy tedy rybáři říkají, že tam cítili chlor, někomu to řekli, není to nikde v žádném zápisu, nikde to není... (Reakce posl. Gazdíka mimo mikrofon.) Znovu říkám, hasičský záchranný sbor, vodoprávní úřady, všichni, kteří tam zasahovali, a domnívám se, že hasiči by poznali chlor tedy, myslím, že s tím mají dost zkušeností, a nikdo, ani lidé z Povodní Moravy. Ptal jsem se, nikdo nic tam necítil. A myslím, že to uvedli i do protokolu, není-liž pravda. Je to tam. To znamená...

Další rybář před komisí vypověděl, že nebyli velitelem hasičů převzaty jím odebrané vzorky. Ale víte proč? Ale to už se nepíše! Protože hasiči už měli podobné vzorky ze stejného místa i času, a navíc řádně odebrané. To je tedy ta pravda, záhada o tzv. vylitých vzorcích. Tam jsou totiž všechny ty věci, které jsou nahozené jenom z jedné strany, ale to, co se tam nehodí, už tam není. Prostě tam je jenom jedna verze. To se neověřovalo, to se věřilo. Někomu se slepě věří, ať řekne cokoliv, tak je to pravda, ale někdo, kdo se brání a dává vysvětlení, tak to tam není. Já prostě tohle nechápu.

Dále zpráva konstatuje, to je zajímavé, bavme se o prevenci, že Česká inspekce životního prostředí v posledních letech neudělala v areálu Energoaqua žádnou kontrolu zaměřenou na ochranu vod. Chybí ovšem úplně jednoduchá odpověď, že Česká inspekce životního prostředí by musela provádět ve stanoveném intervalu kontrolu pouze v případě, kdyby společnost Energoaqua provozovala zařízení, průmyslovou čistírnu odpadních vod, dle zákona o integrované prevenci nebo dle zákona o prevenci závažných havárií nebo na základě podnětu, ale k tomu prostě nedošlo. ČIŽP primárně provádí kontroly těchto provozů, kde četnost kontrol je stanovena zákonem, ale provozy, které dodávaly na ČOV Energoaqua vody nebo samotná čistírna v Rožnově nespadají pod žádný zákon, který stanovuje povinnou frekvenci kontrol, a tato povolení dává krajský úřad. Ale opět je tam prostě řečeno, že to je určitě tedy problém inspekce, i když to nemá v kompetenci, ale ona měla vědět, ona tam měla udělat kontroly, byť jí to nepřísluší.

Komise ve zprávě dokonce kritizuje vyšetřovací metody Policie ČR, že pracovala příliš rychle, také to tam dneska padlo, když první informace o kyanidech byly dostupné teprve ve středu a ona policie již v pátek zformulovala zadání otázek pro znalecký posudek. Co k tomu dodat? Opravdu má někdo z komise schopnost posoudit to vyšetřování? Členové komise měli možnost nahlédnout do vyšetřovacího spisu, tu možnost já jsem neměl, ale podle toho, co... (Opět poznámka posl. Gazdíka mimo mikrofon.) Ano, to je ten rozdíl. Ale podle toho, co jsem včera přečetl v Hospodářských novinách, a zjevně tedy Hospodářské noviny mají k dispozici aspoň část toho spisu, protože tam citují ty důkazy, tak mně tedy připadá, že důkazy rozhodně nechybí, protože vy se tady snažíte neustále fabulovat, jak k tomu ty důkazy chybí, jak ta policie nemůže konat, jak ten případ zůstane nevyšetřen. To je neuvěřitelné! Tomuhle já říkám ovlivňování práce policie v přímém přenosu! Tohle. Tlak na vyšetřovatele, tlak na autora znaleckého posudku. To považujete za normální? Tohle považujete za normální, že tady vyšetřuje Policie České republiky, orgány činné v trestním řízení a vy neustále prostě říkáte: Ale oni to dělají blbě. To mělo být takhle. To určitě takhle nebylo. My máme jiný posudek. Kde to jsme? To přece není běžná, normální situace! Takže vy říkáte, že policie, všichni jsou součástí zločinného spolčení? Tak to nevím, pane kolego Gazdíku, vaším prostřednictvím, pane předsedající, komu budete dávat to trestní oznámení, když jsou vlastně všichni spolčeni, že? (Reakce posl. Gazdíka mimo mikrofon.) Na to se těším. Rád to policii všechno vysvětlím, řeknu, jako kdo tam ve skutečnosti ovlivňoval.

To znamená, ve zprávě je strašná spousta věcí, které jsou úplně ohnuté, naprosto zmanipulované tak, aby z toho ta inspekce vyšla jako ten viník, byť jsou tam vodoprávní úřady, krajské úřady, já nevím, kdokoliv další, ale ne! Tam v každé té kapitole, kde se mluví o někom jiném, tak to vždycky nakonec skončí systémem: inu, Kartágo musí být zničeno. To skončí, že to je stejně nakonec vina té inspekce. Ona měla vědět. Ona tam měla jet. Jí to mělo napadnout. Mně je těch lidí upřímně líto, protože vy jste prostě - a je to tady a já na závěr ještě krátce budu komentovat samozřejmě příspěvky kolegů v rámci přednostních práv.

Je zde ale jedna část, a to už jsem upozornil, to vás možná potěším, i když myslím, že vás ne, kde jsme se závěry komise ve shodě, a to v té, a on o tom mluvil pan předseda Jurečka, a tam se určitě shodneme, a tam se jednou a poprvé a naposledy kupodivu mluví o Ministerstvu životního prostředí a ta zmínka je ve zprávě pochvalná, kde komise kvituje, že Ministerstvo životního prostředí připravilo dobrou novelu vodního zákona. Děkuji. Já si myslím, že je dobrá. A protože my jsme si už před několika měsíci udělali samozřejmě rozbor těch věcí, udělali jsme si interní audit, vyšetřoval to ombudsman, takže to není jediné vyšetřování vyšetřovací komise. A došli jsme k názoru, že opravdu stávající legislativa zdaleka nepokrývá dostatečnou koordinaci zásahů mezi jednotlivými složkami a především vodoprávní úřad u větších havárií nenese nebo nemusí unést tu svoji řídicí roli vyplývající ze současného zákona. A já si myslím, že se to tady stalo, a to je to, kde není pravda, že ani inspekce by nepřiznávala, že ona si také neupravila ty svoje dokumenty na základě téhle havárie, protože ano, ukázalo se, že pokud má vodoprávní úřad skutečně velet velké havárii nebo kde se postupně ukáže, že to je velká havárie, která navíc ještě je na hranici dvou krajů, je tam několik vodoprávních úřadů, ORP, a dokonce i dva krajské, tak je prostě potřeba to řízení svěřit někomu jinému. Ke stejnému závěru došel mj. ombudsman, který, jsem říkal, že se zásahem rovněž zabýval. Proto jsme připravili návrh novely vodního zákona, která jednoznačně vymezuje zodpovědnost a kroky jednotlivých úřadů. To je odpověď i pro pana předsedu nebo místopředsedu Okamuru. A připravili jsme také pro vodoprávní úřady metodiku, takovou kuchařku, jak při mimořádných haváriích postupovat. Ostatně, jak jsem říkal, zpráva kroky MŽP v tomto kvituje a zároveň souhlasí i s navrženým rozdělením kompetencí.

Novela zákona o vodách rozliší havárii běžnou a havárii mimořádného rozsahu. Zneškodňování běžné havárie bude nadále na vodoprávním úřadu obce a pro objasňování příčin si bude moci úřad vyžádat spolupráci správce vodního toku nebo České inspekce. U havárie mimořádného rozsahu bude vždy práce na zneškodňování nově řídit hasičský záchranný sbor. Z logiky věci. Hasičský záchranný sbor samozřejmě má velitele zásahu, je to organizace služební, to znamená, je to něco, co jsme přesvědčeni, že bude fungovat. My jsme to projednali se všemi subjekty včetně hasičského záchranného sboru, máme tu novelu připravenu a já jsem přesvědčen, že to povede k tomu, že v těchto haváriích opravdu už se takováhle záležitost té nekoordinace nebo slabé koordinace mezi jednotlivými složkami nestane.

To znamená, povinně bude s hasiči spolupracovat vodoprávní úřad, kterému i v těchto případech bude náležet šetření příčin havárie, a opět si bude moci vyžádat spolupráci správce toku. Pokud rozsah běžné i mimořádné havárie přesáhne hranice území jednoho kraje, jako právě na Bečvě, spolupracujícím vodoprávním úřadem bude vždy krajský úřad, a to podle místa vzniku havárie či dle toho, který kraj je havárií nejvíce zasažen. Novela vodního zákona počítá s tím, že veškeré náklady spojené se zneškodňováním havárie je povinen uhradit původce havárie. Návrh také zásadně zvyšuje stávající sankce za znečišťování vod. V případě vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných závadných látek v rozporu s povolením nebo bez povolení až do výše 25 mil. korun, dneska je to 5 mil. korun, za neohlášení havárie může padnout pokuta až ve výši 5 mil. korun, na 2 mil. korun se zvyšuje i pokuta za nečinnost při zneškodňování havárie.

Zcela nově se zavádí skutková podstata způsobení havárie, kdy může být udělena až milionová sankce. Mezi tím také není pravda, že se nic nestalo. Česká inspekce upravila svojí metodiku. Jak jsem říkal, připravila se metodika pro vodoprávní úřady. Řeka Bečva je dneska nejstřeženější řekou v České republice. A díky tomu, že tam probíhají prostě pravidelné odběry vody, každý týden na několika místech, nikdo neví dopředu kdy, kde, je to veřejně přístupné ty informace. A v nejbližší době by tam měl být - bohužel se to zdrželo z důvodu, částečně covidu a částečně i technických - ten automatický odběrák na vzorky, který realizuje Výzkumný ústav vodohospodářský.

Kolegyně, kolegové, já jsem se snažil dát jenom několik důvodů nebo důkazů, o kterých jsem naprosto přesvědčen, že vedou k jednoznačnému přesvědčení, že výsledný text zprávy je prostě zmanipulovaný tak, aby maximum údajných pochybení mohlo být připsáno na vrub České inspekce životního prostředí. Je neuvěřitelné - znova opakuji - v kolika částech zprávy, které se zabývají odpovědnostní jiných složek, je nakonec závěr, že to je stejně selhání České inspekce životního prostředí. Některé závěry pak opravdu ukazují, že zpráva - a při vší úctě a znovu říkám - to prostě není o tom, že by členové komise nebyli profesionály ve svých oblastech, ale že je sepsána laiky, kteří nemají vůbec představu, jak v reálu probíhá šetření podobných událostí.

Podle mě zjevně záměrně nejsou ve zprávě informace, které se nehodí autorům do krámu. Například ta informace, že ten vzorek byl odebrán nebo nebyl odebrán nejenom z Dezy, ale z dalších osmnácti společností z těch důvodů, které jsem říkal, to znamená na základě rozhodnutí toho konkrétního inspektora a na základě toho, že prostě tam byla skupina lidí, kteří rozhodovali, kde vzorek odebrat nebo neodebrat. Určitě vypovídali v této věci, pokud jste si je tedy pozvali, škoda, že jste si nepozvali mě, zjevně záměrně nejsou ve zprávě tedy informace, které by mohly rozmělnit tu jednoznačnou linku, která byla od začátku jasná. Takhle to bylo jasné. Pokud policie šetří způsobem, který někomu nevyhovuje, protože to neskončí prostě u té společnosti, kterou byste si asi někteří z vás přáli, tak to prostě aspoň uděláme, aby tam ta politická linie mohla být v této zprávě. Ať to vyplývá ze zákona nebo nevyplývá, ať už orgány činné v trestním řízení došly k jiným závěrům, ať to nemá logiku věcnou nebo časovou, prostě nám je to jedno, přece víme, jak to má dopadnout.

Znovu říkám. Jestliže tady někteří mluvíte o zločinném spolčení, kterého by se pak ale účastnila policie dozorovaná státním zástupcem, státní podnik Povodí Moravy, několik vodoprávních úřadů, Hasičský záchranný sbor, ČIŽP, laboratoře a další subjekty, tak já už nevím, co na to říct. Možná ti, kteří to říkají, to posuzují podle sebe, co by dělali a podle vlastního vidění světa. Nevím. Ale s plnou vážností říkám, že manipulujete a ohýbáte reálný stav věcí a na tomto základě pak obviňujete konkrétní lidi, kteří se snažili dělat své nejlepší. Rozpitváváte jejich kroky minutu po minutě s obrovským množstvím informací, které máte teď rok poté, a oni je samozřejmě neměli, toho 20. ani 21. září. Obviňujete je z toho, že nedělali to či ono, aniž víte, jak to vyšetřování reálně probíhá v jiných případech.

Podle vašich návrhů, a to už jsem říkal, by skutečně tu podobnou havárii musela asi šetřit vždycky jenom armáda, anebo výjezdové jednotky desítek lidí. Protože jestli berete jako hlavní selhání inspekce, že tam nepřijel jeden člověk, a ten druhý tam přijel, tak chcete říct, že prostě v těch dvou lidech by to najednou vyšetřili. To je prostě nesmysl. To je nesmysl i pro laika. Prosím, uvědomte si to. Jak byste opravdu na několika kilometrovém toku, s mnoha výpusťmi, chtěli do hodiny okamžitě odebrat vzorky. Proto jsem řekl, a ne z jiných důvodů, že načasování i vyznění zprávy považuji za zpolitizované a s řadou neodborných závěrů. Samozřejmě média tam tenkrát bohužel dala jenom to zpolitizované, ale neměl jsem možnost říct proč. Protože tady jsou ty důkazy. A všichni je mají. Ta zpráva je veřejná a reakce inspekce životního prostředí je také veřejná. Prosím, podívejte se na to a porovnejte si ty věci, jestliže máte zájem hledat pravdu. Jestliže nemáte zájem jenom politicky před volbami hledat prostě zločinné spolčení. Protože to je vysvětlitelné. To je vysvětlitelné a pochopitelné.

Znovu říkám. Já to považuji za bezprecedentní snahu ovlivnit nezávislé policejní vyšetřování, zpochybňování práce soudního znalce či dokonce vyšetřovatele. Já za sebe mám plnou důvěru v orgány činné v trestním řízení. A nikdy by mě ani nenapadlo, i kdybych byl na druhé straně té pomyslné barikády, abych kritizoval policii a ukazoval a oslaboval její práci. Je to snaha zasáhnout do sněmovních voleb tak, jak se o to stejní aktéři snažili před krajskými volbami, které se konaly jen několik týdnů po havárii na Bečvě. Prostě opět AntiBabiš jako vyšitý.

Kolegyně, kolegové, velmi mne mrzí, co se před rokem na Bečvě stalo. Ale to, co se kolem toho případu nesmírně (nesrozumitelné) rozpoutalo, to je opravdu síla. Vyčítám si to, a už jsem stokrát řekl, že bych si za to nafackoval, že jsem před rokem byl až příliš optimistický, když jsem věřil, že to vyšetřování bude rychlejší, a tenkrát jsem tomu opravdu věřil. A napsal jsem to, a to považuji určitě za chybu, že jsem prostě byl naivní, že to půjde rychleji. Ano, všichni bychom byli nadšeni, kdyby to skončilo daleko dřív. Ale jestliže jsem někdy řekl, a to ať si opraví některá média, jak Brabec první vyloučil Dezu, ne, nevyloučil. Prostě já jsem reagoval až na to, když pan Gazdík začal prostě sdílet na svých profilech to, kdo to způsobil, tak na to jsem potom reagoval. Do té doby bych to neudělal. Nikdy. Protože bych do toho nezasahoval. Nikdy. A nezasahuji. Ale až v té době jsem se začal bránit. Ale nebránil jsem Dezu, ale bránil jsem sám sebe. Já vám to mohu ukázat, omlouvám se... (Vystupující si jde pro podklady.)

A tohle... Ano, je to z vašeho profilu, pane předsedo. Je, že jo, že to je? (Ukazuje podklady.) Tak tohleto prostě potom pan Gazdík, někdy 25., 26. to mohlo být v září přibližně. Protože 27. - a tady je, zbavit Bečvu ryb, hotovo, Agrofert jde za kyanid. Na tohleto jsem reagoval, vážení. Ne na to, abych někde hájil Dezu. Já jsem hájil Ministerstvo životního prostředí a inspekci. A kdyby tohleto se nezačalo objevovat na těch sítích, v tom září, tak jsem nikdy, nikdy se k tomu nevyjadřoval. Tohle je totiž ten důvod, proč vlastně jsem byl vyprovokován k tomu, abych nakonec se k tomu vyjádřil, protože bylo před krajskými volbami (Opět ukazuje podklady.) a vy jste tady jasně dávali nějaké spojení, protože už jste věděli, už jste věděli tři dny potom, kdo to vlastně udělal.

A potom... to už nevidíte, nebo neuvidíte, ale tohleto je z 27. 9., a to je opět pan Petr Gazdík, který říká: Tak DEZA to podle mých informací, nových věrohodných informací s velkou pravděpodobností, nebyla. (Opět ukazuje.) Řeku Bečvu otrávila jiná firma. Ukáže se to během pár dní. Omlouvám se tedy, což jsem ocenil, a také jsem to panu Gazdíkovi napsal, že to oceňuji, že jsem zveřejnil něco, co se nepotvrdilo. Původní informace byly opravdu jiné. Nezlobte se. Ano, korektní. Korektní. Ale proč jste potom lhal, pane předsedo, v té televizi, když jste říkal, že jste nic takového ani nenapsal a ani neodvolával. Tomu nerozumím. Ale to už musíte vědět vy. Já jenom vysvětluji, proč - a to je i pro média - proč jsem se vlastně k tomu začal vyjadřovat. Protože do té doby to prostě byla odborná záležitost, kterou vyšetřovala inspekce a pak policie. A mě ani vůbec nenapadlo to spojení, ani bych to nikdy neřešil, protože nikdy jsem inspekci nezasahovat do žádných záležitostí.

To znamená, já jsem přesvědčen, že - a rád to dokážu, že nikdy jsem ani já ani mí kolegové neudělali nic, co by bránilo nezávislému objektivnímu vyšetření otravy principem padni komu padni. A jsem přesvědčen, že všichni, kteří tenkrát kolem řeky zasahovali, udělali vše podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. O tom, že mohli být některé postupy jinak, o tom jsem tady mluvil, a to říkám, ano. Také proto jednoznačně jsme změnili legislativu a měníme legislativu, protože skutečně ta koordinace vázla. A i inspekce na základě toho udělala některé úpravy. Ale mě na tom nejvíc mrzí to, jakým způsobem odčerňujete ty lidi z inspekce. Já jsem politik, já to snesu. Není to příjemné, ale snesu to. Ale jakým způsobem odčerňujete ty lidi z inspekce, kteří jsou tam daleko před Geussem, dlouho před Geussem, jeho zástupce, a vy tady prostě říkáte: No, my je vykopeme všechny, protože jsou prostě spojený určitě s tím Babišem. Já za chvilku požádám, aby Sněmovna umožnila promluvit panu řediteli Geussovi, který tady je, čeká.

Uvidíme, jak se rozhodnete. Určitě je schopen, protože 99 % vašich připomínek jde na práci inspekce životního prostředí. K ministerstvu směřujete jedinou a ta je pochvalná. Ale já jsem samozřejmě největší škůdce. A inspekci směřujete věci, které prostě inspekce nemůže, a vůbec to nesouvisí s Geussem. To řešili lidé, kteří tam pracují dvacet let. To je prostě neuvěřitelné, co se tady předvádí a co v rámci tohoto politického kolotoče jste roztočili. A já jsem z toho fakt smutný, kvůli těm lidem, ne kvůli sobě a ne kvůli vám. My si to tady vybojujeme spolu. Takže mluvit o nějakém zločinném spolčení je podle mě úplně mimo zdravý rozum a jsem přesvědčen, že ve finále ani nešlo o žádný šlendrián. Jak už jsem říkal, tento případ povede k určité změně legislativy a o tom se bude diskutovat v této Sněmovně.

A nyní mi dovolte jenom ještě pár poznámek k tomu, co tady zaznělo v přednostních právech. Paní poslankyně Pekarová Adamová. Ona říká: no, máme zájem, aby se to řešilo politicky nezaujatě. No, tak to je nádherný protimluv, když v zásadě první větu řekne: já to chci zasadit do toho širokého politického kontextu, jak jsou ta chapadla prorostlá. No, kdybyste to chtěli řešit nezaujatě, tak to budete řešit právě tím způsobem, který jsme navrhovali. To znamená, udělejme nějaké týmy, prostě kde se dospěje třeba k názoru, že tam věci mohly být udělány jinak, lépe, přesněji, změnit legislativu. Na tom bychom se vždycky domluvili. Ale vám od začátku šlo o to, abyste tam vymáchali ty lidi. Vymáchali ty lidi, kteří jsou podle vás pod tím dozorem toho Babiše, který jim každý večer píše, co mají dělat. To je šílené.

Pan předseda Jurečka a s tím (?) řekl ano, za amatéry jsem se omluvil, respektive to jsem myslel jinak. Myslel jsem amatéři ve vyšetřování, ne jako celkově amatéři. Nicméně to pochybení a to poučení legislativní, ano, ano. To jsme udělali a děláme a tady může rozhodně komise počítat s naší spoluprací a také jsme ji dali. Dali jsme komisi všechny informace, které jsme měli.

Panu předsedovi Okamurovi už jsem snad částečně odpověděl. To znamená, délka vyšetřování, ano, mě mrzí také, že to trvalo tak dlouho. Ale znovu říkám, vyšetřování od 25. září má pod sebou Policie a už koná. A mimochodem Policie sama říká, že když srovná některé jiné kauzy a možná i méně složitější, než je tahle, tak prostě to vyšetřování směrem k obvinění trvalo i delší dobu. A systémové řešení; ano, navrhuji ho.

Pana předsedu Bartoše - to už jsem komunikoval. Já bych byl opravdu rád, kdyby se k tomu mohl vyjádřit pan ředitel Geuss, jestli mu dáte tu možnost, aby mluvil o tom takzvaném - o těch čistkách, o tom, co se tam stalo, o tom, jak je to všechno propojené a byl bych rád, aby se mohl hájit sám. Mimochodem, když už pan předseda Bartoš použil tu sníženou pokutu, kterou údajně tedy ministerstvo snížilo, tak hádejte, kdo dal tu pokutu v plné výši, v původní výši. No Inspekce životního prostředí, pane předsedo, vaším prostřednictvím. Takže vy tu inspekci na jedné straně haníte, ale tady jste to neřekl. Vy jste říkal: ministerstvo snížilo. A víte, jak se tomu říká, pane předsedo? Ale to vy asi v té státní správě neznáte. To je dvoustupňové řízení, to je odvolací orgán. Tady totiž inspekce dává pokutu a pak se k tomu vyjadřuje takzvaný orgán výkonu státní správy. Tomu já nevelím, protože to jsou zcela nezávislí lidé, kteří samozřejmě jsou ten druhý stupeň státní správy. Ale vy jste řekl zase jenom polovinu té pravdy, že někdo snížil pokutu. Ale tu původní - jako v desítkách dalších případů - ale tu původní dala ta inspekce. Tak prosím, opět vytrženo z kontextu a hozeno takhle prosím někam do pléna, aby bylo vidět: podívejte se, co vy tam pod tím Babišem děláte. Je to strašné, co prostě tady předvádíte v této zprávě. To je strašné. A já věřím, že ta média si postupně rozeberou - a já jsem mluvil pak s některými novináři a mám prostě pocit, že když potom skutečně jim vysvětlujete, proč se to stalo, jak se to stalo, tak to najednou začínají chápat. Ale tu zběsilou spirálu toho spolčení jste tady rozpoutali vy. A vy jste také snížili důvěru nejenom v inspekci, ale samozřejmě i v Policii České republiky.

Pan kolega Blaha hovořil o zakrývání důkazů. Co se zatajuje? No, nezatajuje se nic. Já si myslím, že jsem to řekl úplně jasně.

Takže závěrem: já jsem velmi rád, že tady o tom můžeme mluvit a jsem rád, a to říkám úplně bez ironie, že máme možnost se pobavit i o těch věcech, které určitě zaslouží zlepšení. Protože tak jako po katastrofických povodních roku 1997 se vytvářel integrovaný záchranný systém, tak prostě - a v některých jiných případech se zlepšovala legislativa - tak i tohleto je předmětem určitě a bude předmětem velké debaty o tom, jak tu legislativu změnit, zlepšit, aby se něco podobného neopakovalo. Samozřejmě nelze nikdy zabránit, aby se havárie, nějaká havárie stala, ať už lidskou příčinou, lidským selháním nebo technickým selháním. Ale určitě lze zajistit, aby ty orgány při takhle velkých haváriích byly možná na to lépe vycvičené, zvláště prostě ty, které to třeba neuřídily.

Ale to, co mi na tom vadí, a proto jsem se také prostě bál té vyšetřovací komise, ne že vznikne, ale že dojde přesně k těmto závěrům, tak je to, že se paralelně vyšetřuje v přímém přenosu vedle Policie. A to je něco, co - tato Sněmovna vytvořila obrovský precedens do budoucnosti, kdy udělala vyšetřovací komisi k živému policejnímu spisu a tady už vidíme ty důsledky. Protože jestliže vy říkáte: nějaké zločinné spolčení, tak já říkám, že někteří z komise, respektive někteří lidé, kteří o tom píšou, mám pocit, že dělají advokáty obviněných. Protože vy vymýšlíte vlastně on-line důvody, proč to nemohl být ten obviněný a proč to mohl být někdo jiný. Já bych si to nikdy nedovolil, vážení, kdybych byl na té druhé straně, protože nejsem vyšetřovatel. Nejsem vyšetřovatel. Řešil bych asi to, jestliže si myslím, že tady má být nějaká změna legislativy. To bych řešil, od toho tady i ta Sněmovna je, ale nepletl bych se do práce Policie České republiky a orgánů činných v trestním řízení. Takže klidně ať pokračuje práce jakákoliv, dejte si jakékoliv trestní oznámení. Každému rád vysvětlím naši pozici a naši roli, protože znovu: my jsme udělali všechno pro to, aby to prostě bylo "padni komu padni". A já jsem přesvědčen, že ta Policie má dost důkazů, po tom, co jsem si přečetl včera v Hospodářských novinách, jsem o tom přesvědčen opravdu, protože já si myslím, že tam je celá řada velmi průkazných věcí. Takže děkuji, omlouvám se ještě trochu za emoci, omlouvám se zpětně tenkrát za debatu, kterou jsme měli s panem kolegou v Událostech, komentářích. Byla víc vyhrocená, než jsem já původně chtěl. Já jsem člověk v zásadě klidný. Ale musím říct, že ty věci, které se tady dějí i kolem té zprávy, mě opravdu vytočili. Protože já mám naprosto čisté svědomí. To říkám úplně jednoznačně a mohu mluvit i za své lidi, že udělali jejich nejlepší na to, aby se to vyšetřilo. A to, co se tady prostě předvádí, to očerňování, obviňování, to je fakt hnus.

Děkuji. (Potlesk v levé a střední části jednacího sálu. Poslanec Faltýnek mluví s panem ministrem Brabcem, ten se vrací k řečnickému pultíku.)

