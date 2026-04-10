Ministr Červený: ETS v současné podobě přináší tlak na ceny a nejistotu

10.04.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k ochraně životního prostředí

Ministr Červený: ETS v současné podobě přináší tlak na ceny a nejistotu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Igor Červený se stal ministrem na zeleném ministerstvu. V rámci resortu bude spolupracovat s vládním zmocněncem pro klima Filipem Turkem

Za mě je to jednoduché: Ochrana životního prostředí musí jít ruku v ruce s ekonomikou a nesmí negativně dopadat na běžné lidi. ETS v současné podobě přináší tlak na ceny a nejistotu, a to je potřeba otevřeně říkat i řešit.

Jsem pro moderní technologie, čistší průmysl i ochranu přírody. Nejsem ale pro opatření, která dopadají nejvíce na běžné lidi a oslabují naši ekonomiku.

Mgr. Igor Červený

  • AUTO
  • ministr živ. prostředí
MŽP , životní prostředí , Červený , motoristé , ETS

