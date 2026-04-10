Ministr Červený: ETS v současné podobě přináší tlak na ceny a nejistotu

Za mě je to jednoduché: Ochrana životního prostředí musí jít ruku v ruce s ekonomikou a nesmí negativně dopadat na běžné lidi. ETS v současné podobě přináší tlak na ceny a nejistotu, a to je potřeba otevřeně říkat i řešit.
Jsem pro moderní technologie, čistší průmysl i ochranu přírody. Nejsem ale pro opatření, která dopadají nejvíce na běžné lidi a oslabují naši ekonomiku.
Mgr. Igor Červený
