Ministr Hamáček: Česká policie má trvalá opatření k zamezení sekundární migrace

Ministerstvo vnitra ČR se důrazně ohrazuje proti zavádějícím informacím, které se objevily v některých médiích ve věci nelegální migrace na společných hranicích. MV v této souvislosti uvádí informace na pravou míru.

Česká policie ve spolupráci se Spolkovou policií v Německu řeší všechny případy nelegální migrace na společných hranicích. Zadržených cizinců, kteří mají v úmyslu emigrovat do Německa, ubývá. Spolková republika Německo uvádí, že za pět měsíců tohoto roku zde zaznamenali 1905 nelegálních migrantů, tzn. za jeden měsíc 381 případů. Jde o údaje, do kterých se počítají i např. občané Moldávie či Ukrajiny, kteří chtějí v Německu nelegálně pracovat, občané Turecka, žijící v Německu, kteří u sebe při návratu do SRN nemají cestovní doklady, a další cizinci, kteří nemají zaplacené pokuty, jsou v pátrání, mají zákazy pobytu atd.

„Česká policie má trvalá opatření k zamezení sekundární migrace v EU a úzce spolupracuje s policejními orgány sousedních zemí,“ zdůraznil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle statistik bylo k 30. 6. 2018 celkem zjištěno 124 případů tranzitní nelegální migrace. Co se týče vývoje na migračních trasách, počty osob, které do Evropy nelegálně přicházejí, klesly na úroveň roku 2012, tedy období před migrační krizí.

Jan Hamáček ČSSD

Pověřen vedením ministerstva zahraničních věcí

