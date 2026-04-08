Ministr Havlíček: Kamenné prodejny mají pro řadu obyvatel stále důležitou roli

Obchůdek 2021+ pomáhá financovat provozní výdaje prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1 000 obyvatel, případně do 3 000 obyvatel. Příjem žádostí začne 15. dubna 2026.
„Chceme udržet základní obchodní obslužnost i v menších obcích a zajistit, aby se lidem dobře žilo i mimo velká města. Přestože se do regionů stále více rozšiřují nové koncepty prodeje, kamenné prodejny mají pro řadu obyvatel stále důležitou roli, nejen z hlediska dostupnosti potravin, ale i jako přirozené centrum komunitního života,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Žádosti o dotaci podávají kraje, které následně vyhlašují vlastní krajské programy pro provozovatele prodejen na svém území. Na pátou výzvu má ministerstvo připraveno 49,4 milionu korun. Kraj může získat až 3,8 milionu korun, přičemž prodejna – pokud je v obci jediná – může čerpat až 130 tisíc korun. O podporu budou moci nově žádat vedle podnikatelů a obcí také neziskové organizace a společenství obcí.
Podpora je určena na provozní výdaje, jako jsou mzdy zaměstnanců, nájem, vytápění, osvětlení, internetové a telekomunikační služby, poplatky spojené s bezhotovostními platbami nebo pořízení drobného neinvestičního majetku. Program zároveň zohledňuje i moderní trendy – podporuje například náklady spojené s automatizovaným provozem prodejen. Díky digitálním technologiím se tyto prodejny stávají dostupnějšími a zároveň pomáhají snižovat provozní náklady.
„Ministerstvo pokračuje s podporou prodejen, protože v řadě míst by bez této podpory jejich provoz nebyl udržitelný, a proto je důležité zajistit jejich další fungování. Našim cílem je, aby se občanům i v těchto místech žilo kvalitně. Od začátku programu jsme poskytli 2 272 dotací za více než 170 milionů korun,“ říká vrchní ředitel sekce podnikání a digitalizace MPO Pavel Vinkler.
Kraje mohou žádosti podávat od 15. do 30. dubna 2026 prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Podrobnosti k výzvě jsou na webu ministerstva ZDE.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
