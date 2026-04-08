Ministr Havlíček: Kamenné prodejny mají pro řadu obyvatel stále důležitou roli

08.04.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje pátou výzvu dotačního programu Obchůdek 2021+.

Foto: Repro Datarun
Popisek: Karel Havlíček

Obchůdek 2021+ pomáhá financovat provozní výdaje prodejen s potravinami a smíšeným zbožím v obcích do 1 000 obyvatel, případně do 3 000 obyvatel. Příjem žádostí začne 15. dubna 2026.

„Chceme udržet základní obchodní obslužnost i v menších obcích a zajistit, aby se lidem dobře žilo i mimo velká města. Přestože se do regionů stále více rozšiřují nové koncepty prodeje, kamenné prodejny mají pro řadu obyvatel stále důležitou roli, nejen z hlediska dostupnosti potravin, ale i jako přirozené centrum komunitního života,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

2%
96%
2%
hlasovalo: 6276 lidí

Žádosti o dotaci podávají kraje, které následně vyhlašují vlastní krajské programy pro provozovatele prodejen na svém území. Na pátou výzvu má ministerstvo připraveno 49,4 milionu korun. Kraj může získat až 3,8 milionu korun, přičemž prodejna – pokud je v obci jediná – může čerpat až 130 tisíc korun. O podporu budou moci nově žádat vedle podnikatelů a obcí také neziskové organizace a společenství obcí.

Podpora je určena na provozní výdaje, jako jsou mzdy zaměstnanců, nájem, vytápění, osvětlení, internetové a telekomunikační služby, poplatky spojené s bezhotovostními platbami nebo pořízení drobného neinvestičního majetku. Program zároveň zohledňuje i moderní trendy – podporuje například náklady spojené s automatizovaným provozem prodejen. Díky digitálním technologiím se tyto prodejny stávají dostupnějšími a zároveň pomáhají snižovat provozní náklady.

„Ministerstvo pokračuje s podporou prodejen, protože v řadě míst by bez této podpory jejich provoz nebyl udržitelný, a proto je důležité zajistit jejich další fungování. Našim cílem je, aby se občanům i v těchto místech žilo kvalitně. Od začátku programu jsme poskytli 2 272 dotací za více než 170 milionů korun,“ říká vrchní ředitel sekce podnikání a digitalizace MPO Pavel Vinkler.

Kraje mohou žádosti podávat od 15. do 30. dubna 2026 prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Podrobnosti k výzvě jsou na webu ministerstva ZDE.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Musíme změnit povolenky. Havlíček ostře o zelené evropské energii
Ministr Havlíček: Méně slov, více činů
Ministr Havlíček: ČR a Texas podepsaly historicky první deklaraci o spolupráci
Ministr Havlíček: Řešíme konkrétní kroky, zapojení českých firem, harmonogram i rozpočet

Zdroje:

https://mpo.gov.cz/cz/podnikani/vnitrni-obchod/program-obchudek-2021/

Článek obsahuje štítky

dotace , Havlíček , MPO , služby , maloobchod , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jsou prodejny na venkově důležité nejen pro zajištění základních potravin?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Tomáš Czernin byl položen dotaz

Odposlechy

Jestli jsou odposlechy maďarského ministra zahraničí pravdivé, je to opravdu děsivé, ale není stejně tak děsivé, že jsou politici odposloucháváni. A kým vlastně a kdo to zveřejnil?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Havlíček: Kamenné prodejny mají pro řadu obyvatel stále důležitou roli

10:21 Ministr Havlíček: Kamenné prodejny mají pro řadu obyvatel stále důležitou roli

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlašuje pátou výzvu dotačního programu Obchůdek 2021+.