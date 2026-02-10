Merz představí „turbo plány“ pro EU

Když se v čele německé CDU stojící Friedrich Merz ujímal moci, tvářil se, že bude jiným kancléřem než jeho předchůdce Olaf Scholz. Že změní Německo, změní německou ekonomiku a změní také EU. A právě v této poslední oblasti teď, rok po volbách do německého parlamentu, nabírají Merzovy plány jasnějších obrysů.
Podle deníku Bild se chystá evropským kolegům ozřejmit především prostý fakt, že jednotný trh EU nefunguje zdaleka tak dobře, jak by měl. Merz se chystá zdůraznit, že tento trh brzdí přílišná byrokracie. Merz chce prosadit cestu, jak nechat především nové firmy působit ve více členských státech EU.
Souběžně s tím chce zjednodušit legislativu v oblasti digitálních technologií a prosazovat pravidla férové ekonomické soutěže proti levnému dovozu z oblastí mimo EU.
Evropským politickým partnerům prý také hodlá sdělit, že Evropa potřebuje levnější energie. Ale jak toho dosáhnout? Třeba lepším využíváním obnovitelných zdrojů energie v celé Evropě.
A především prý hodlá Merz kolegy vyzvat, aby EU přijímala jen absolutní minimum nových regulací. Pouze tehdy, bude-li to absolutně nezbytné.
Stručně řečeno, německá vláda chce, aby byla EU „štíhlejší, rychlejší a vstřícnější k podnikání“, napsal server německého listu.
Ze zahraničních partnerů prý Merze v prosazení jeho plánů nejvíc podporuje italská premiérka Giorgia Meloniová. A Merzovým nápadům je prý otevřená i stávající Evropská komise.
Francouzský prezident Emmanuel Macron současně vyzývá k tomu, že EU musí projít ještě jednou zásadní proměnou. Podle Macrona musí v této složité době a s jejich pomocí pomoci financovat to, co bude třeba. Vyjádřil se v tomto smyslu pro francouzský list Le Monde. Tato finanční strategie by podle Macrona měla pomoci financovat strategické investice a zároveň by z jeho pohledu měla být odpovědí na „hegemonii dolaru“.
