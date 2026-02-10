Rakušan (STAN): Nelžete lidem, že se budete prát za jejich zájmy

Hezký den, členky, členové vlády, kolegyně, kolegové.
Mohli bychom se tady zabývat mnoha záležitostmi s přednostním právem, měli bychom možná mnoho hodin na to, abychom vyobstruovali jednání této Sněmovny na dnešní den, kdy bychom se bavili o všem, co nám stačila Babišova vláda zatím naservírovat na stůl, ale my tak činit nebudeme. My jsme od začátku říkali, že budeme postupovat v rámci filozofie moderní Sněmovny, budeme navrhovat konkrétní body, které chceme projednat, možná se vyjádříme k tomu úplně nejdůležitějšímu, co tady je. Takže se nebojte, nebudu tady několik hodin, ale jenom několik málo minut.
Měli jsme tady zmínku o rozpočtu jako takovém, o hazardu s bezpečností, kde podepisuju zcela slova pana předsedy Hřiba. Měli jsme tady i krátkou poznámku o tom, že rušíme Národní ekonomickou radu vlády, NERV. To je něco, kde vláda jasně ukazuje, jak stojí o oponentní názory, jak chce diskutovat s odborníky, jak chce vládnout odborně. Ale na to bude dost času, až se tady budeme bavit ve středu o rozpočtu. My každopádně za Starosty budeme přicházet s mnohými pozměňovacími návrhy, s obecnými komentáři k rozpočtu, ale jak říkám, nebudu tím teď ztrácet váš ani svůj čas, jelikož k tomu bude prostor při projednávání tohoto zásadního bodu.
Něco, k čemu bych se rád vyjádřil, je vaše snaha, vládo, rušit koncesionářské poplatky, plně nahradit koncesionářské poplatky financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vlastně o tom mluvíte už od svého nástupu. Je to velké téma, které teď visí ve vzduchu. A přitom já jsem dal možnost dle jednacího řádu se vám k tomu vyjádřit. Zatím se tak nestalo. Já jsem podle § 11 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu, požádal paní ministryni financí a požádal jsem pana ministra Klempíře, aby mi poskytli informace, jak bude vypadat rozpočtový model financování veřejnoprávních médií.
Do té doby přece nemá cenu začínat ani diskusi o tom, jaké pravomoce bude mít Nejvyšší kontrolní úřad nebo nebude mít, když vy chcete zcela měnit model financování České televize. To jsou prostě věci, na které nejenom veřejnost má nárok a my bychom veřejnosti určitě prostřednictvím nás tuhle informaci předali, ale vy jste ty informace zatím neposkytli. Určitě čekáte na hranici té lhůty. Je to možná taktické, ale není to moudré.
Vidíme, jaký je váš přístup k médiím obecně. Kádrování toho, kdo smí vstoupit do budovy, kádrování toho, kdo smí jít na vaši tiskovou konferenci a v téhle atmosféře vy chcete zásadním způsobem měnit to, jak budou veřejnoprávní média v téhle zemi financována. Ve chvíli, kdy se jednoznačně finančně model koncesionářských poplatků osvědčil a naopak se ukazuje, že ty výnosy z nich jsou i nad očekávání oproti tomu, jak bylo kalkulováno v té rozvaze, proč to rušit? Proč měnit něco, co funguje? Jaký je ten motiv? Jaký je motiv dělat změnu, která dle zkušeností ze zahraničí je prostě navždy nevratná. Dáte si veřejnoprávní média na vaše mocenské vodítko. To je prostě jediný cíl, který máte.
A pokud máte nějaké jiné cíle, nějaké jiné úvahy, tak nám je, prosím, předložte, tak nám je, prosím, představte. Já nevím, jakým to finálně půjde návrhem, jestli zase čtyři poslanci se podepíší a budeme tady mít poslanecký návrh a budete nás přemlouvat na devadesátku, aby to bylo co nejrychleji, jak se stává v téhle Poslanecké sněmovně bohužel normou. Ale my nemáme žádné informace, my nevíme, co vy zamýšlíte s veřejnoprávními médii, neví to možná ani ministr vaší vlády, který nejdříve byl ochráncem koncesionářských poplatků, aby ten názor několikrát změnil, něco jiného říkal veřejnosti, něco jiného říkal do tisku, něco jiného říkal Poslanecké sněmovně, něco jiného dokonce říkal i prezidentovi téhle země.
Tak my bychom chtěli ten zmatek rozseknout. Já vyzývám oba jmenované členy vlády, aby mi podle zmíněného paragrafu poskytli informace, na které mám jako poslanec nárok, protože jinak nelze projednávat žádné věci související s Českou televizí, pokud nebudeme znát váš úmysl, váš plán, váš finanční model.
Proto navrhuji jako druhý bod za jednací řád Poslanecké sněmovny zařadit bod s názvem Budoucnost veřejnoprávních médií. Pane předsedo Poslanecké sněmovny, po tom, co jsme si s diktováním vy i já užili své, tak to mám pro vás vytištěno, takže si nic psát nemusíte. Ještě bude jeden bod programu, který budu navrhovat.
Teď bych se chtěl obecně vyjádřit k tomu, co navrhujete jako první bod dnešního jednání, to je jednací řád Poslanecké sněmovny. Určitě je potřeba jednací řád změnit. Na tom existuje konsenzus a vidíte, my neměníme ten názor ani když jsme v opozici. My už tehdy v rámci filozofie moderní Sněmovny jsme říkali, jednací řád je špatný, jednací řád umožňuje nikoliv obstrukce, ale destrukce jednání Poslanecké sněmovny. To, jak probíhala v minulém volebním období, hlavně ten poslední rok, jednání Poslanecké sněmovny, bylo ostudné vaší zásluhou.
Noční jednání. Neschopnost dotáhnout nějaký zákon do konce, věčné obstrukce, mnohokrát takové silové instrumenty, že už prostě muselo být hlasování ve třetím čtení dáváno na pevný termín. Nekonečné faktické poznámky, zneužívání přednostních práv k tomu, aby tady lidé s přednostním právem stáli několik dlouhých hodin a zastavili jednání Poslanecké sněmovny, pohrdali těmi, co tady pracují, pohrdali kýmkoliv a čímkoliv jenom proto, aby dosáhli nějakého svého mocenského cíle. Tohle je určitě špatné a my si to myslíme, i když jsme v té opozici, i když v té opozici bychom mohli zneužívat a využívat možnosti obstrukčního jednání po vašem vzoru. Byli jste velkými učiteli v minulém volebním období.
Ale my nechceme, protože si myslíme, že jednání Poslanecké sněmovny má být důstojné, nemá být takové, aby lidé se dívali na přenosy ze Sněmovny a říkali, co to má být? Tohle je to místo, kde se má odehrávat skutečná debata, tohle je základ demokracie. Tím, jak vypadala jednání, především ten poslední rok jsme se skutečně dostávali do momentu, kdy jsme institucím dělali velmi špatnou pověst a instituce se v době krizí mají především chránit. Nicméně jak to nakonec dopadlo? No, tak jako vždycky. Velkohubé sliby o tom, že tady dosáhneme shody, že se budeme bavit a dosáhneme konsenzu, který vydrží nad rámec jednoho volebního období, protože to by měla být ambice těch, kteří formulují nový jednací řád, aby se to neměnilo s každými volbami. A zase tady máme jiný postup. Ta změna jako taková nebyla finálně odsouhlasena všemi stranami zastoupenými v Poslanecké sněmovně a je opět tlačena na sílu. Jako všechno. Ten konsenzus tady není. A my jsme mohli předvést výjimečný moment v téhle Sněmovně.
Hladký průběh bez nějakých dalších sáhodlouhých debat na základě dohody jednotlivých sil zastoupených ve Sněmovně, protože je společným zájmem, aby jednání byla demokratická, otevřená, transparentní a efektivní. Tohle jsme zase neudělali, zase se to nepovedlo, zase bude docházet k tomu, že my za Starosty se určitě budeme pokoušet prosadit pozměňovací návrhy, budeme se ptát na to, proč jsou přednostní práva příkladově omezována vlastně úplně všem, kromě pana předsedy Poslanecké sněmovny, jaký má tohle smysl, proč se tady nedosáhlo nějaké rovnosti všech držitelů přednostních práv v Poslanecké sněmovně, jaký tohle má smysl. Nepředpokládám, že současný pan předseda bude chtít v roli předsedy hovořit osm nebo 9 hodin, ale je to opět tlačeno na sílu. A já vás chci o něco požádat.
Nebuďte, prosím, hluší k těm připomínkám, které se určitě v rámci projednávání jednacího řádu budou objevovat i ze stran současné opozice. Chybí málo a ta shoda bude dosažena. Kdyby se tímhle způsobem nespěchalo, mohli jsme tady opravdu předvést to, co vy jste slibovali a zatím neplníte ani v nejmenším, že se kultura a kulturnost jednání Poslanecké sněmovny posunou dále.
A třetí věc, kterou bych chtěl zmínit a kde budu zařazovat nový bod jednání, je problém ETS-2. Podívejme se, prosím, co tady v předvolební kampani strany zastoupené v současné vládní koalici říkaly. Já budu citovat pár slov, které tady byly. "Zrušíme ETS-2, zrušíme ETS-2, nebudeme implementovat ETS-2." To jsou vaše slova, to jsou vaše sliby, které vy jste dali vašim voličům. Jaká je dnes realita? Mohli jsme si přečíst, myslím, v Aktuálně, dnes v médiích, vicepremiér Havlíček píše dopis, zastropujeme, budeme vyjednávat dobré podmínky a podobné floskule.
Jaký je, prosím, rozdíl od toho, co už udělala vláda Petra Fialy? Kdy my jsme udělali maximum kroků na té evropské úrovni pro to, aby dopady ETS-2 na naše občany a na náš průmysl byly minimální, kdy náš premiér i ministr životního prostředí vyjednávali tvrdě a jasně na těch platformách, kde vyjednávat měli, aniž bychom podléhali tomu populismu, že zrušíme a nebudeme implementovat, ne, budeme jednat, budeme pracovat a budeme vyjednávat takové podmínky, které budou pro nás nejlepší. A to teď říká vicepremiér vlády Karel Havlíček. Říká úplně totéž. A pokud se podíváme na ty jeho návrhy, tak jakoby opisoval z toho dopisu, který už formulovala naše vláda, kde jsou ta velkohubá slova o zrušení? Co vy jste všechno chtěli rušit? Chtěli jste rušit muniční iniciativu. Logicky v ní pokračujete, protože je to rozumná iniciativa, která tady byla naší vládou vlastně spuštěna a její pokračování, zaplaťpánbůh za to, ale změnili jste názor.
Zrušíme ETS-2, teď vyjednáme co nejlepší podmínky. U valorizace důchodů, říkali jste, vrátíme valorizaci tam, kde vás důchodce okradla ta zlá Fialova vláda. Děláte to? Neděláte, protože vidíte, že je to rozpočtově neúnosné. Já se jenom vracím k tomu, co vy slibujete, na základě čeho jste i uspěli ve volbách, to byla ta vaše definovaná nabídka. A potom se dívám na to, jaké kroky reálně děláte.
Naše europoslankyně Danuše Nerudová je hlavní zpravodajkou a už v téhle chvíli přišla s konkrétními pojistkami proti cenovým šokům. Je to dočasné vynětí rezidenčních budov ze systému, dokud neproběhne jejich dekarbonizace, je to posílení cenového stropu na 45 eur, vytvoření záchranné brzdy pro případy energetických krizí či mimořádně tuhých zim. A tady se ukáže, jak to myslíte se zájmy Česka. Jistě. Je absolutně známo, jaké jsou vztahy především Motoristů vůči Danuši Nerudové. To je politika. Ale jste schopni v téhle chvíli, když zodpovídáte za rezort životního prostředí, i když tak zvláštně, ministra životního prostředí nemáte a údajně ho nebudete nominovat ještě dva roky, což je samo o sobě problém. No, tak teď se ukáže, jak dokážete spolupracovat, jestli dokážete najít souhru s parlamentem a podpořit rozumné návrhy nebo prostě převáží vaše osobní animozity, vaše osobní nevraživost a na zájmy Česka zapomenete, protože ta politika je přece důležitější. To už jste ukázali.
Vicepremiér říká, já se nebudu bavit s prezidentem. Uraženej, malej kluk. Přece zájem Česka je výš, to znamená mít shodu na jednoznačné zahraniční politice, mít vyladěné noty v rámci zahraniční politiky. Ne, my rušíme i konzultace, které se konaly na Pražském hradě, protože pan prezident je na nás zlý a nenominoval nám toho Filipa Turka do vlády a ještě se zlobí, že ho po nocích vydíráme.
No, tak tahle spolupráce samozřejmě fungovat nebude a já doufám, že minimálně v případě životního prostředí, ekonomických zájmů České republiky, v případě ETS-2 zvolíte trochu jiný přístup a budete se bavit s hlavní zpravodajkou, která se snaží úspěšně protlačit zájmy českých občanů a českého průmyslu v Evropském parlamentu. To je totiž jediná cesta. No, a ta další cesta jednat. Jet za všemi ostatními ministry životního prostředí, jednat v rámci ministerské rady, tam se ta rozhodnutí reálně dělají. No jo, ale jak to dělat? Budeme to stíhat? Bude ministr zahraničních věcí, který z logiky věci lítá po světě, jezdí po světě, ano, to je jeho práce, ale bude stíhat jezdit ještě na tu radu, která se bude věnovat otázkám životního prostředí? Já nevím. A jak to chcete dělat bez ministra? Já už jsem teď zažil, že na té Radě pro vnitřní bezpečnost poprvé od mé éry chyběl náš ministr, byl tam náměstek. Velkohubě tady říkáte, že se bude jednat o migraci, migračním paktu. To ta rada probírala, jenom jsme tam jako Česko neměli ministra a budeme říkat, prosadíme tvrdě ty zájmy. No, ono to chce mít jazykové kompetence, vyjednávací kompetence a jet tam. To je záležitost, která je prostě pro jednání na té evropské úrovni nutná.
Tak tady nelžete těm lidem, že se budete prát za ty jejich zájmy. To je potřeba vyjednat. Na Radě ministrů, tam musí jet ministr, ministr s mandátem, ministr, který zvládne zájmy Česka zastupovat tak, jak je zastupovat má. Pokud tohle nedokážete, no, tak nemáte tu vládní kompetenci. To je úplně jednoduchá rovnice. Proto vyzývám, prosím, nominujte plnohodnotného kandidáta na ministra životního prostředí, aby byl schopen tyto věci na evropské úrovni pro Česko v souladu s europarlamentem, našimi europoslanci napříč politickým spektrem reálně vyjednat. Někoho, kdo na to bude mít čas. Jinak jsou to velkohubá prohlášení. Zrušíme ETS-2. Nezrušíte. Už to říká pan vicepremiér Havlíček, ale on o tom vyjednávat nebude, o tom má vyjednávat ministr životního prostředí, on teďka mluví za vás, to on vždycky uměl mít víc rezortů, tak mu to životní prostředí dejte, já nevím, i když vlastně už jednoho dvojministra máme.
Takže mi dovolte, abych navrhl bod, a znovu předám panu předsedovi do rukou, nemusí si psát, Výzva vládě České republiky k aktivní roli při vyjednávání o změně systému ETS 2. Tento bod bych navrhoval zařadit jako třetí bod dnešního jednání, první bod tedy Jednací řád, druhý bod Budoucnost veřejnoprávních médií, třetí bod Výzva vládě ve věci ETS 2.
Děkuju za pozornost.
