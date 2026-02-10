Richterová (Piráti): Občané si na třetím nejvyšším postu v zemi přejí změnu

10.02.2026 17:17 | Monitoring
autor: PV

Projev na 7. schůzi Poslanecké sněmovny dne 10. února 2026 k projednání odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny

Richterová (Piráti): Občané si na třetím nejvyšším postu v zemi přejí změnu
Foto: Interview ČT24
Popisek: Olga Richterová

Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové a členky vlády, vážení spoluobčané.

Já vystupuji k bodu, který dnes opět předkládáme společně jako opoziční strany, k bodu, pro něj jsme sebrali jako Piráti, TOP 09, ODS, STAN a KDU-ČSL 92 podpisů z 80 potřebných pro zařazení bodu a pro projednání odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny. Již před časem jsme tyto podpisy společně doručili právě k rukám předsedy dolní komory. A já tu opět stojím, abych navrhla zařazení tohoto nového bodu.

Proč jsme tyto podpisy sbírali? Proč jsme tento sběr i iniciovali? No protože předseda Poslanecké sněmovny má ztělesňovat respekt k ústavě, respekt k demokratickým pravidlům, ke všem občanům a k bezpečnosti této země, včetně schopnosti své kroky koordinovat a včetně schopnosti držet dlouhodobé strategické zájmy České republiky. Ostatně ten respekt, a to reprezentování všech Tomio Okamura i sliboval, sliboval to třeba ve svém kandidátském projevu.

Ale to chování a následné výroky tento příslib popřely. Proto nemá v této funkci setrvávat. A proto opět stojím zde a opět navrhuji za ty strany, které jsem jmenovala, zařazení bodu odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny. Navrhuji zařazení na pořad této schůze, a to jako druhý bod této schůze. Tento návrh tedy předkládám na základě těch 92 sebraných podpisů všech pěti opozičních poslaneckých klubů.

A připomenu, že ten vzkaz, který zde ztělesňujeme a který ten návrh znamená, je vzkaz, který jako první vyslali občané. Petice, ve které lidé vyzývají k odvolání Tomia Okamury z místapředsedy Sněmovny, nasbírala obrovský počet podpisů. Je to mimořádně silná zpráva, že veřejnost, lidé, občané si na třetím nejvyšším postu v této zemi přejí změnu, přejí si změnu na pozici třetího nejvyššího Ústavního činitele. Takto významná ta pozice je. Chtějí někoho bez skandálních výroků, bez vyhroceného chování.

A my, kteří předkládáme tento návrh na změnu pořadu této schůze, tento hlas lidí, Češek a Čechů, slyšíme. Bereme ho vážně. Společnými silami všech opozičních stran ho zesilujeme a přenášíme ho sem na půdu Poslanecké sněmovny. Opakuji tedy to znění, návrh zní: zařazení bodu odvolání Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny jako druhý bod dnes.

Děkuji.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
17:17 Richterová (Piráti): Občané si na třetím nejvyšším postu v zemi přejí změnu

