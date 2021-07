Ministr Havlíček: Zákonem umožníme podporu přechodu na jiné než uhelné zdroje

reklama

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nejprve dovolte, abych všem poděkoval za to, že jsme tento náročný zákon dostali až do třetího čtení a za určitou míru vstřícnosti toho, že ho dnes můžeme definitivně projednat. Nebudu ho dlouze představovat, protože kolem toho byla už dlouhá diskuse, pouze zmíním to, že se jedná o zcela zásadní zákon, který je důležitý pro dekarbonizaci české energetiky a který je základem pro její modernizaci.

Současně je třeba říct, že řeší tolik diskutovanou transformaci českého teplárenství a podotýkám, že se jedná o 1,7 milionu domácností, a schválením tohoto zákona, ať už bude v jakékoliv podobě, pak umožníme to, že 3,5 milionu obyvatel v České republice v příštím roce bude moci být vytápěno na bázi centrálního vytápění, a to za velmi rozumných nákladů. Jinými slovy, umožníme podporu přechodu na jiné než uhelné zdroje.

Současně je to klíčový zákon, který umožňuje přechod k tzv. čisté mobilitě v dopravě a v neposlední řadě je to zákon, který umožní udělat jednou provždy a definitivně tlustou čáru za nešťastně zvoleným systémem podpory fotovoltaiky vybudované v letech 2009, 2010, kdy tehdejší Poslanecká sněmovna v roce 2010 nezvládla finále návrhu podpory těchto obnovitelných zdrojů, což nás ve finále bude stát 572 miliard Kč do roku 2030. Hovořím pouze o fotovoltaice.

Z tohoto důvodu vláda přistoupila k tomu, že navrhla změnit parametry podpory fotovoltaiky, nikoli ostatních obnovitelných zdrojů, a to přes tzv. vnitřní výnosové procento na úrovni 6,3 %. Faktem je to, že proběhla poté celá řada dalších diskusí, přistoupili jsme na kompromisní varianty většiny poslaneckých stran a akceptovali jsme systém takový, kdy se zvýší solární daň o 10 % a současně se i zvýší hodnota vnitřního výnosového procenta pro fotovoltaiku, což umožní, řekněme, lepší režim, možnost přežít a možnost prosperovat i pro ty, kteří nestáli u toho problému v roce 2009, 2010, ale překoupili si tu fotovoltaiku, investovali do ní v dobré víře. Jinými slovy, jsme připraveni podpořit tento návrh, a to rozpětím 8,4 až 10,6 - kdy ad 1 říkáme, že fotovoltaika bude na té spodní hraně, a ad 2 říkáme, že všechny ostatní zdroje, jako je voda, jako je biomasa, jako je vítr, budou moci čerpat podporu na úrovni 10,6.

Dovolte ještě, abych závěrem zmínil to, že souhlasím se za chvíli přednesenou změnou procedury, kterou přednese pan poslanec Pavel Pustějovský. Jedná se čistě o technickou věc, která zjednoduší celou hlasovací proceduru. Děkuji mockrát.

