Ministr Jurečka: ANO s komunisty a extremisty se chce vydat východní cestou

Spolu odmítáme plány zaklekávání na podnikatele a astronomického zadlužování, které představilo hnutí ANO!
Ukázali jsme, že to jde jinak a lépe. Naše ekonomika i mzdy rostou. Inflaci jsme zkrotili. Nezaměstnanost je stále jedna z nejnižších v Evropě. Důchodový systém je stabilizovaný. Máme sebevědomou zahraniční politiku a jsme respektovanou zemí, kterou už Rusko nemůže vydírat přes své suroviny. Bezpečnost našich občanů je prioritou a pevně proto stojíme za naším členstvím v EU i NATO.
Koalice ANO s komunisty a extremisty se chce vydat východní cestou, která nás o tohle připraví. To jim nesmíme dovolit a SPOLU s vaší podporou jim v tom můžeme zabránit. Teď jde o všechno!
Ing. Marian Jurečka
autor: PV