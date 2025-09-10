Ministr Jurečka: ANO s komunisty a extremisty se chce vydat východní cestou

10.09.2025 15:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k hnutí ANO a volbám.

Ministr Jurečka: ANO s komunisty a extremisty se chce vydat východní cestou
Foto: Interview ČT24
Popisek: Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka

Spolu odmítáme plány zaklekávání na podnikatele a astronomického zadlužování, které představilo hnutí ANO!

Ukázali jsme, že to jde jinak a lépe. Naše ekonomika i mzdy rostou. Inflaci jsme zkrotili. Nezaměstnanost je stále jedna z nejnižších v Evropě. Důchodový systém je stabilizovaný. Máme sebevědomou zahraniční politiku a jsme respektovanou zemí, kterou už Rusko nemůže vydírat přes své suroviny. Bezpečnost našich občanů je prioritou a pevně proto stojíme za naším členstvím v EU i NATO.

Koalice ANO s komunisty a extremisty se chce vydat východní cestou, která nás o tohle připraví. To jim nesmíme dovolit a SPOLU s vaší podporou jim v tom můžeme zabránit. Teď jde o všechno!

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Nenechají to tak. Přispěje hradní pán.“ Gulyáš tuší nebezpečí
Lipavský a Černochová na kanálu ODS. Hrůza z růstu Stačilo!
ODS natahuje sítě? Článek na Šlachtu, podepsán Wollner. Vše ale bylo jinak
Výbuch v Kataru. Izrael tam napadl velitele Hamásu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Jurečka , KDU-ČSL

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Chce ANO táhnout zemi na východ?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Vylučujeme spolupráci s ANO, SPD a extremisty

A s ODS, kterou po vašem odchodu z vlády a vůbec po tom, jak se k vám Fiala zachoval spolupráci nevylučujete? Je teda pravda, že jste ODS kritizovali už kdysi a pak jste se s ní spřáhli, tak já nevím, jak vám rozumět?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Řecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílněŘecký jogurt a kefír na střeva působí rozdílně Cukrovka souvisí se způsobem vaření bramborCukrovka souvisí se způsobem vaření brambor

Diskuse obsahuje 22 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Stanjura: „Právě jste mě přesvědčil, že ANO volit nepůjdu“

16:04 Ministr Stanjura: „Právě jste mě přesvědčil, že ANO volit nepůjdu“

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k tvrzením, že hnutí ANO potáhne zemi na východ.