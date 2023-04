Ministr Jurečka: Babiš odmítal dát České poště peníze

reklama

Děkuji moc. Když tady poslouchám už několikáté vystoupení kolegů z opozice, které jsou prakticky obsahově velmi totožné, velmi stejné, tak mně to trošku připomíná, že tady se teď řetězí požadavky na změny programu jednání schůze v duchu už obstrukcí, protože už je to hodina dvacet pět, co jednáme o programu schůze. To v minulosti nebývalo zvykem. Já myslím, že pokud je tady požadavek zařadit tento bod, že ho stačí říct jednou, dvakrát. Ale že to tady zaznívá opakovaně a různě se tady diferencují ty body potom na jednotlivé části území, že to asi není úplně logické. Ale to je věc té strategie.

Já si dovolím k tomu určitou poznámku jako člověka, který u těch jednání jednak byl v minulosti, jednak to také pozoroval poslední čtyři roky v opozici. Musím říct, že mě docela mrzí, že spousta těch věcí, které tady jsou zmiňovány, třeba nezaznívala právě v posledních čtyřech letech uplynulé vlády, protože to, v jaké situaci dneska Česká pošta je, tak je do jisté míry i tím, že tady stát neplnil zákonné povinnosti vůči České poště.

Pamatuji si debaty, které jsme vedli ještě na koaliční úrovni za vlády Bohuslava Sobotky, kdy tam seděl ministr financí Andrej Babiš, který odmítal, aby se převedly finanční prostředky, které podle zákona už v tu dobu Česká pošta měla dostávat a ty finanční prostředky chyběly právě i k tomu, aby se Česká pošta dokázala restrukturalizovat za úplně jiných podmínek. Mohlo to být v daleko lepší situaci, s daleko méně negativními dopady. České poště v mnoha ohledech prostě bohužel předchozí vláda nepomohla v tom, aby to byl podnik, který je schopen zabezpečovat kvalitní služby v území pro občany. Česká pošta se stala terčem velkého množství vtipů, které bohužel mnohdy jsou i pravdivé.

Já bych jenom chtěl vrátit tu pozornost také k tomu, že když teď slyším, kolik poslanců tady přichází s různými návrhy na změnu programu k České poště, tak jsem vlastně neslyšel, že by někdo z nich, kteří tady byli i v minulé Sněmovně, vystoupil na téma Česká pošta a nutnost toho řešení v dobách, kdy se to dalo zvládnout daleko lépe, s daleko menšími dopady.

Pak bych chtěl také upoutat pozornost veřejnosti, pokud to sleduje. My tady máme před sebou třeba velmi důležité body dnešního programu, jako je pokračování institutu Milostivého léta v oblasti dalších daňových správních exekucí. Týká se to tady opravdu statisíců osob. Já myslím, že to je téma, které je také velmi důležité, palčivé. Je tady připravovaná účinnost od 1. 7. a prostě bych taky byl rád, abychom toto téma byli schopni dneska projednat, posunout ho dál. Protože ti lidé na to opravdu čekají, to jim opravdu může fakticky pomoci v letošním roce. Tak bych byl nerad, aby ty body, které následují, které tady máme já a kolega, ministr financí Zbyněk Stanjura, aby byly zobstruovány a dneska se na ně vůbec nedostalo. Takže ještě k tomu chci směřovat pozornost, co také máme dneska před sebou v tom dnešním programu. Děkuji.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



