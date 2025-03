Ministr Jurečka: Chceme lidi aktivizovat, aby měli a udržovali si pracovní návyky

Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové,

já bych jenom stručně uvedl k těmto dvěma tiskům, protože ty tisky na sebe logicky navazují, tedy k návrhu zákona o dávce státní sociální pomoci, že tento posun je docela zásadní v tom, abychom opravdu v České republice upravili principy fungování sociálního systému, abychom do něj nastavili některé logické motivace, což děláme právě tím nastavením pracovního bonusu tak, abychom u lidí, kteří mohou pracovat, jsou v produktivním věku, jsou zdraví, abychom opravdu udělali všechno pro to, aby tito lidé pracovali, pokud si déle jak půl roku tu práci nenajdou, tak aby tady fungoval institut veřejné služby, alespoň těch 30 hodin, abychom tyto lidi opravdu aktivizovali, aby měli a udržovali si ty své základní pracovní návyky, protože máme tady dlouhodobě problémy v situaci, kdy máme někdy druhou i třetí generaci, kdy vlastně v té rodině nikdo nepracuje. Takže to je jeden z důležitých prvků revize dávek této reformy.

Pak také to, abychom odstranili nesmyslné body zlomu, to tam je také zakomponováno. To znamená, aby se vyplatilo jít pracovat, a ne že někdo dojde pracovat, zjistí, že kvůli dvě stě, tři sta korunám přímo navíc ztratí nějakou část dávky nebo i celou, a tudíž vlastně si vyhodnotí, že pro něho nemá smysl do té práce chodit celý měsíc. A ti lidé nám vlastně potom se neaktivizují a zůstávají pasivní nebo zůstávají v šedé zóně, kde pracují nelegálně. To jsou klíčové principy pro to, abychom ty vzorce chování, které tady někdy pozorujeme, abychom je dokázali opravdu měnit.

Pak jsou tam také další důležité věci, kdy se tady mluvilo o těch bodech zlomů, tak dochází k tomu, že s růstem legálního příjmu do té domácnosti nám ta dávka klesá vlastně postupně regresivně. To znamená, potkávají se spolu tyto dva důležité principy, že prostě pracovat se vyplatí a dávka tam zůstává tak dlouho, dokud opravdu tam má smysl a je potřeba.

Revize dávek v té diskusi byla často konfrontována s těmi různými příklady, které zaznívaly ve veřejnosti. Tady já chci vždycky podotknout to, že je podstatné se dívat i na ostatní příjmy. Děláme také změny v tom, aby se jinak stanovovalo výživné, aby odpovídalo více realitě výdělku v tom daném kraji. To se promítlo do změn občanského zákoníku. Také je tady velký poměr, bych řekl, edukační tlak a snaha, abychom také zohledňovali třeba ve stanovení výživného i jeho budoucí valorizaci ve vztahu k růstu věku dítěte a jeho životním nákladům. To je všechno potřeba do toho zahrnovat a nelze vždycky jenom vytrhnout jednu tu podporu současnou a konfrontovat to s tou výší té případné superdávky.

Takže to jsou důležité momenty, které je potřeba tady zmínit. Já nechci být úplně detailní, ale zároveň také chci podotknout, že když tady zaznívají i ty poznámky na to, proč už teď před třetím čtením není tady výpočtová kalkulačka, tak chci to podotknout a přirovnat také i k důchodové reformě. Toto už nejsou žádné banální výpočty.

My jsme udělali před třemi lety kalkulačku na příspěvek na bydlení, což je oproti této celé konstrukci superdávky v zásadě poměrně jednoduchá záležitost. Přesto jsou tam rozdíly v tom, co dá ta kalkulačka a co je potom reálně plně doložitelný příjem, komplexní příjem té domácnosti, posouzení všech okolností, tak potom i tady v této relativně jednoduché agendě jsou rozdíly.

Proto říkám ano, my kalkulačku uděláme, ale potřebuji to udělat v okamžiku, až budu vědět, s jakými parametry do té kalkulačky mohu počítat. A to nelze udělat před třetím čtením. Stejně jako jsme to dělali u důchodů. I u důchodů jsme přepočítávali a nastavovali celou takzvanou IDA až poté, co ten legislativní proces byl ukončen. Tolik ještě k této tématice na vysvětlenou.

Zároveň poslední věcí, kterou chci tady vyzdvihnout, je, že za tou změnou není jenom otázka koeficientu a částek, ale i přístupu pracovnic a pracovníků úřadu práce, kdy ten úřad se připravuje na to, aby těm klientům, u kterých potřebujeme mít opravdu dlouhodobější péči, sestavit s nimi individuální podpůrný plán, abychom opravdu na ně měli čas, byli jim schopni věnovat více prostoru, abychom řešili i ty další problémy, které v té domácnosti jsou, ať už jsou to otázky exekucí, dostat ty lidi do insolvence, do oddlužení, pomoci jim řešit ostatní problémy, třeba s výchovou dětí, se vzděláváním, s otázkou závislosti nějakého člena domácnosti. Všechny tyhle věci bychom měli být schopni vlastně v tom podpůrném plánu také podchytit a ty lidi nasměřovat na to adekvátní poradenství, které by mělo pomoci tu situaci řešit.

Tolik za mě velmi stručně úvod do situace, ve které teď superdávka přichází, k čemu má pomoci a kam má pomoci posunovat a motivovat lidi v České republice.

Děkuju za pozornost.